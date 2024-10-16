郭富城3年前生日造型獲平反 曾捱批「型男變國產大叔」
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天王郭富城即將於本月底（10月26日）迎來59歲生日，近日有網民重新翻出郭富城3年前生日會嘅舊照，當年被網民瘋狂恥笑嘅打扮同選址終獲平反，仲被發現原來該造型其實大有來頭，再次引起熱議！
郭富城3年前生日造型終獲平反
郭富城於3年前嘅生日會上，以紅色polo恤配西裝外套加長褲現身，當年郭富城仲留鬚示人，照片一出就引來網民瘋狂恥笑：「一個型男變做國產大叔」、「好似深圳出關口嗰啲的士阿叔」，又笑郭富城崩壞兼猜測「生日會主題係咪扮大陸人 」等。
不過今年照片再被翻出時，有網民發現當年被恥笑嘅打扮其實係電影《臨時劫案》中悍匪「梅藍天」嘅造型，更獲唔少平反嘅留言：「擺明係《臨時劫案》造型啦」、「呢個係戲裏面嘅造型，串人之前唔該做吓功課，唔好咁X」、「城城嘅身形着乜嘢都好睇啦！」而且「梅藍天」一角更被指有望入圍明年金像獎，力爭影帝一獎，實力不容小覷！
郭富城生日會選址超貼地
除咗「梅藍天」嘅造型被網民嘲笑外，郭富城當年生日會選址工廈而非酒店宴會廳，亦令唔少人表示大跌眼鏡。不過今次更引來網民以長留言平反加激讚：「我覺得佢兩夫婦好踏實喎，郭富城就冇得講啦，佢老婆坐飛機坐經濟艙，我覺得呢啲係人品好喎，應使則使嘛。疫情期間佢都捐咗1百萬，出錢出力去支持同行。」仲表示：「我就好欣賞佢啦，好多人渣嘅角色都肯做，又做得好喎佢老咗我反而識得欣賞佢！」
撰文：東方新地圖片來源：微博@郭富城、電影《臨時劫案》劇照