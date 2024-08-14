「00後」歌迷狠批郭富城演唱會5宗罪 騎呢假髮得罪造型師
網民狠批郭富城演唱會5宗罪：
1 | Rundown凌亂 換衫換太密
投訴人自稱係「00後」歌迷，並講明「1年aaron fans，所以唔熟佢以前啲歌」，一開波就指城城今次演唱會Rundown鋪排凌亂，主題太多、服裝亦太多，搞到城城不斷落台換衫，令節奏不斷被打斷；再加上城城在演唱會途中加插太多Talk環節，令全場演唱會太亂又沒有氣氛：
「又講咩開心，又講咩書法，我知係想fans好好去enjoy同埋多謝fans嘅陪伴，但係真係好亂。同埋感謝工作人員嗰part點解要揀encore中間多謝，炒熱咗個氣氛又冇埋，中間咪有段樂隊人員solo之後一次過多謝咪幾好囉。」
2 | 大熱hit歌《對你愛不完》《我為何讓你走》都冇
網民接著狠批城城今次演唱會歌單零誠意，指今次歌單選曲冷門。網民指明白城城可能想帶新鮮感給觀眾，但就需要拿捏好經典歌和冷門歌的比例。網民指就連經典歌《對你愛不完》、《我為何讓你走》、《到底有誰能夠告訴我》，叫粉絲們難以接受。其他網民都留言表示讚同：「唔好開啦」「連《對你愛不完》都冇，開嚟做乜？」
3 | 《Exit》歌詞太尷尬：「聽到毛管戙」
郭富城日前推出最新單曲《EXIT》，在新曲公開後重點一直落在歌詞上，早前已經有網民開post狠批：「城城首新歌Exit 算唔算一朝喪」。今次城城在演唱會第一首歌就唱《EXIT》，網民話聽到毛管戙：「一開波就打大佬，用首Exit做開頭都算，始終都係演唱會主題歌，爭在幾時唱啫，但係都聽到毛管戙，好XX呀啲歌詞」「聽到首歌都尷尬，入場啲人真心FAN屎」「佢首新歌都唔知做咩，電台聽到真係笑出黎，衰過兒歌」等。
4 | 服裝造型奇怪
城城為今次演唱會的服裝造型方面都震撼網民眼球，首先一開場就有金色捲毛假髮造型，接著又換上新橘色Highlight假髮，網民都一度懷疑城城是否得罪咗造型師及髮型師：「點解成場都要帶啲XX假髮，我知不嬲個風格都係大膽同前衛，但都唔係咁呀」。
5 | Encore唱美心月餅歌賣廣告
網民最後指城城在Encore環節唱美心月餅廣告歌最奇怪：「同埋美心究竟sponsor咗幾多，最尾encore係用佢首廣告歌做結尾，仲要全場同佢做手勢幫佢買廣告。」
部分網民留言平反：個歌單好正常
雖然大部分網民都支持樓主看法，認為城城今次演唱會的確沒有過往好睇，並指城城多年來毫無進步，相反另一天王黎明和鄭伊健就越做越好。不過同時亦有部分網民留言為城城平反，指其實歌單正常，並沒有樓主講到咁誇張：「聽到佢唱 《雨中感嘆號》就充滿回憶」「有邊首唔識呀，你係咪fans嚟」「都有一半識嘅，啲慢歌幾正呀」「《木偶襲地球》.. 諗返起25年前讀小學買20蚊張翻版CD」等。
2024郭富城演唱會完整歌單：
1. Exit
2. 你是未來
3. 望鄉
4. 越愛越好
5. 木偶襲地球
6. 親愛的
7. 錯愛的呼喚
8. 風裡密碼
9. 舞林正傳
10. 無忌
11. 痛哭
12. 愛下去
13. 忘不了
14. 雨中感嘆號
15. 純真傳說
16. 砌你
17. 飛
18. 愛的呼喚
19. 國王的新歌
20. 神經
21. 一變傾城
22. 失憶諒解備忘錄
23. 敬啟者之愛是全奉獻
24. 脈搏
25. 您
26. I am Aaron KWOK
27. 想見便遇見