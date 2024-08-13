郭富城洗腦新歌奪5台冠軍！歌詞惹瘋狂討論 網民意見兩極： 型到核爆

郭富城將於今晚在紅館舉行《ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》首場演出，在此之前，城城派台新歌《EXIT》惹來網民瘋狂討論，其歌詞更有一種說不出的感覺，網民笑言好想在紅館聽城城唱一次live！

