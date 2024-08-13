郭富城洗腦新歌奪5台冠軍！歌詞惹瘋狂討論 網民意見兩極： 型到核爆
網民意見兩極：型到核爆、首歌好洗腦
郭富城的最新單曲《EXIT》展現了他的無限魅力和專業精神，MV主要分為兩部分：一是他在排舞室鏡前獨舞，二是在藍光照射下與舞者們熱舞的場景，這兩個場景恰如其分地呼應了他在演藝生涯中的兩種不同表現。不過重點落在歌詞上，網民開post狠批：「城城首新歌Exit 算唔算一朝喪」
許多網民逐句分析《EXIT》歌詞，當中一句「愛上跳舞 太開心」，直指似係小學生作品，紛紛回應：「曲差 詞更差 編曲又老土」、「仲搵小美填就聽死喇」、「唔係張如城新歌咩」、「詞先大鑊，老土又尷尬，仲要一聽就知係小美填」、不過亦有網友反駁：「型到核爆無得比！」、「一聽就知係今期流行級數，你地而家就剩係識X，根本0遠見，過幾年呢首歌一定係香港經典人人識唱一講我要跳舞就知邊首。」、「但首歌好洗腦」
新歌《EXIT》背後意思解讀
根據資料，Aaron今次這首新歌《EXIT》亦想輕輕帶出尋找「快樂出口」的意思，那管是跳支舞、唱首歌、只要感覺舒展，也就坐言起行，盡情放飛一下吧！歌曲結句：「1、2、3 Exit」正是此意。今次歌曲來自韓國、台灣及瑞典的創作團隊合力編寫的作品，是Aaron 和 監製 Edward Chan 一齊從眾多的Demo 中揀選出來。
《EXIT》這首歌已經取得了驕人的成績，成為他首支在五大音樂榜上奪冠的歌曲。這些榜單包括港台中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜、商台叱咤903專業推介、TVB勁歌金榜兩連冠及Chill Club推介榜。郭富城在社交平台上分享喜悅：「很開心得知《Exit》 於本周再分別獲得『叱吒（咤）903』及『ChillClub』兩個推介榜的第一位，令《Exit》成為大滿貫的冠軍歌，謝謝各個電台的DJ及電視媒體的支持，這是一份很好的打氣禮物，我和團隊會帶著這份鼓勵去給力演出現場版《Exit》，我的《ICONIC》演唱會，～813首演」。
《EXIT》歌詞
作詞：小美
作曲：紀佳松Jeremy G (Future Sound) / Hanif Sabzevari / Erik Wigelius / Anders Wigelius / Daniel Kim
編曲：Erik Wigelius / Anders Wigelius
監製：Edward Chan
(So listen up)
不願動 看不到太空
世界太濶 世界太美
要找到認同
起動吧 踼走虛與空
我要跳舞 跳到變老
跳出了動容
Wu Wu…. 坐著那可找到 心中火熱與天真
Wu Wu…. 只管開心跳舞 熱烈來靠近
(Da da da da)
請珍惜初心的聲音
(Da da da da )
初心的聲音不應該更新
(Da da da da)
方清楚初心釋出的繽紛
Now 1 、2、3 Exit
我要跳舞 跳得真
跳到世界允許的放任
愛上跳舞永遠滿載了真心
跳到節奏爆燈不過份
一起歡呼 一起跳舞 大踏步
一起高呼 一起鼓舞 慕 慕 慕
愛上跳舞 太開心
跳到每個拍子都叫好
Now 1 、2、3 Exit
風在動 太空中太空
世界太濶 世界太美 要找到認同
請互動 踢走虛與空
我要跳舞 跳到變老
跳出了動容
Wu Wu…. 坐著那可找到 心中火熱與天真
Wu Wu…. 只管開心跳舞 熱烈來靠近
(Da da da da)
請珍惜初心的聲音
(Da da da da )
初心的聲音不應該更新
(Da da da da)
方清楚初心釋出的繽紛
Now 1 、2、3 Exit
我要跳舞 跳得真
跳到世界允許的放任
愛上跳舞永遠滿載了真心
跳到節奏爆燈不過份
一起歡呼 一起跳舞 大踏步
一起高呼 一起鼓舞 慕 慕 慕
愛上跳舞 太開心
跳到每個拍子都叫好
我最愛跳舞 跳得那樣沉迷
只想分享 舞者一絲敬禮
我要跳舞 跳出一種決心
是徹底
我要跳舞 要高歌
跳到世界也許不冷靜
愛上跳舞永遠滿載了青春
跳到節奏爆燈不顧忌
一起歡呼 一起跳舞 大踏步
一起高呼 一起鼓舞 慕 慕 慕
愛上跳舞 太開心
跳到每個拍子都叫好
Now 1 、2、3 Exit