除夕2021｜AK郭富城硬撼MIRROR 重溫56歲城城90年代型仔相 造型走在潮流尖端
撰文：東方新地-卓琦｜圖片：東方新地
NEW TV斥資3,000萬做騷打對台，重金禮聘郭富城做表演嘉賓
除了MIRROR的「香港跨年倒數演唱會」，今年對面岸亦都有另一個除夕倒數騷，由NEW TV主辦，TVB亦有份參與、於中環海濱活動空間亦都有大型活動《2021美麗的夜香港跨年演唱會》。而且嘉賓陣容非常誇張，包括天王郭富城、周慧敏、李克勤、林子祥、曾比特以及SupperMoment等，而且設有16,000個座位，齋論人數已經完勝對岸！
重溫城城型足30年 92年 雪中感嘆「酷」
90年未滿25歲嘅郭富城喺台灣憑一個廣告迷倒無數台灣少女，同年9月推 出首張國語碟大賣，92年更推出以冬天為主題嘅台版寫真集《相約在冬季 》，呢張相城城頭身鋪晒雪，呢個回眸又酷又迷人眼神，當年不知有幾多少女畀佢迷倒!
92年 四大天王之一
郭富城92年以歌星身份回流香港，首張粵語碟全城大賣，屢奪音樂獎項下，同張學友、劉德華，黎明被封「四大天 王 」，相中嘅城城合眼自摸胸，加上衣不稱身同怪色牛仔褲，古怪又搞笑。
93年 溫柔撚雀
郭富城93年登上某偶像雙周刊封 面人物，並影咗輯顏色對比強烈嘅靚相，成個白馬王子嘅城城好似馴獸師咁，兩隻綠色彩鳳全程當佢係主人咁黐到實寸步不離。
94年 歌影雙棲紅人
94年成為某電影雜誌封面人物嘅郭富城，影壇樂壇成績亮麗，相中擺出十指交叉放胸口嘅手勢，畀人一副自信心十足嘅感覺。
94年 控凳仔起勢舞
郭富城跳舞勁係人都知，替無綫影嘅呢輯靚相之中，城城著上福爾摩斯款外套配畫家帽，拎起張古董式木凳好似想同佢共舞咁款。
94年 四眼文青look
郭富城激罕以四眼 look 示人，呢張替某電視周刊影嘅戶外靚相，罕有以四眼仔造型示人，戴上粗黑框眼鏡，充滿溫文爾雅感覺。
94年 紅館個唱扮MJ
94年郭富城粵語碟《 狂野之城 》狂賣十一萬張，從曲風到形象都銳意求變，同年首次喺紅館舉行十六場狂野誘惑演唱會，城城更以偶像Michael Jackson裝束喺台上又唱又跳。
95年 潮戴阿婆頭箍
六四分界一直係郭富城嘅標誌招牌髮型，但驚 fans睇厭睇悶，呢次大玩阿婆頭箍髮型，唔老氣之餘反而覺得好 潮。
95年 大變髮飛機頭
除阿婆頭箍髮型，郭富城放膽嚟個大變髮，呢個髮尾飛起嘅髮型，當年潮流興起，不少女藝人追捧，但城城就係極少的男藝人玩呢款髮型，一樣潮得起。
96年 油光滑蛋撻頭
96年郭富城呢個滑到反光嘅蛋撻頭，gel到實一實八號風球都吹唔散，好在佢笑容燦爛，如果唔係就似人工智能機械人。
97年 至yeah洋蔥頭
郭富城髮型愈玩愈放，97年更梳咗個洋葱頭，頭髮尖豎向頂加副型格黑超，極具cyber feel，一度帶起熱潮。