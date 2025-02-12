郭富城錄製《聲生不息》被封最大牌嘉賓 網民野生捕捉天王金髮靚樣！

59歲郭富城於農曆新年期間與太太方媛回到安徽老家拜年後，迅速回歸工作崗位。近日，他被邀請作為內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》第十二期「金曲盛典」的特邀嘉賓，引起廣泛關注。有網民在小紅書上發布了郭富城在長沙被偶遇的影片，驚嘆天王駕到！