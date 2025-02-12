郭富城錄製《聲生不息》被封最大牌嘉賓 網民野生捕捉天王金髮靚樣！
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59歲郭富城於農曆新年期間與太太方媛回到安徽老家拜年後，迅速回歸工作崗位。近日，他被邀請作為內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》第十二期「金曲盛典」的特邀嘉賓，引起廣泛關注。有網民在小紅書上發布了郭富城在長沙被偶遇的影片，驚嘆天王駕到！
郭富城亮相《聲生不息》被封「最大牌嘉賓」
影片中，郭富城染了一頭金色頭髮，乘坐節目安排的保姆車抵達現場。他一到達就與工作人員確認拍攝細節，顯示出其專業態度。網民紛紛表示期待，並稱讚郭富城是節目中「有史以來最大牌的嘉賓」。
網民：看上去像30多歲
除了參與錄影引起關注外，郭富城的穿著和隨身攜帶的保溫壺也成為話題。他身穿毛衣和牛仔褲，佩戴太陽眼鏡，展現出休閒而時尚的風格。網民讚嘆他的養生之道，「熱飲有助血液循環，難怪身體可以那麼壯」，並驚嘆於他的年輕外觀，「60歲帥成這樣已經非常天花板了」、「不經意看，以為是我兒子呢，我兒子就是這種穿著」、「太帥了」、「看上去像30多歲」、「60歲的小夥子」、「媽耶，阿王今年60了，這狀態真的無得頂」。
官方微博歡迎魅力天王駕到
節目組在官方微博發布了多張郭富城的海報，證實了他的參與消息，並稱他為「舞台上的魅力天王、更是唱跳俱佳的全能巨星」。郭富城也在微博分享了海報圖片，表達了他的興奮之情，「很開心來到 #聲生不息# 的舞台！唱港樂、跳港樂是我生命中的一部分，相信每個舞台公演，都是一次特別的經歴！」
圖片來源：小紅書圖片、小紅書@桃花花圖片、微博圖片資料或影片來源：原文刊於新假期