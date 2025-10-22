郭富城60歲再做老竇！身家雄厚坐擁多項物業 每月豪擲8萬租屋畀外母
廣告
今日有傳媒報道指，方媛已於養和醫院順利誕下第三胎，下星期將踏入60歲的郭富城再度做爸爸，喜訊一出即引來熱議。雖然有網民笑言等到女兒10歲時，城城已經70歲，但其實完全不用擔心。畢竟郭富城家底深厚，名下不但擁有超過3,000呎、被稱為「城堡」的大坑豪宅，還曾為愛妻準備安胎豪宅，更大方為外父外母每月豪擲8萬元租下高級單位，財力驚人。
郭富城「城堡」有私家籃球場、泳池
大坑道嘉園被傳媒戲稱為「城堡」，全屋苑僅設16個單位，實用面積介乎611至2,816呎。郭富城早年購入頂層連天台單位，並親自改建天台空間，一邊設置籃球場與泳池，盡顯運動愛好；直到愛女出生後，他再把籃球場部分改造成家庭花園。
方媛曾多次在家中拍攝Vlog，大方晒出豪宅內部設施。屋內設有私人電影院、卡拉OK房，主人房洗手間更配備按摩池，而天台亦同時擁有私人花園、籃球場及泳池。從她上載的一家四口慶生照可見，「城堡」大廳以米白色為主調，設計簡約優雅；牆身、大門、餐枱及飾物櫃皆採用統一色系，後方的櫃上更放滿兩名囡囡的公仔與玩具，盡顯溫馨家庭氣息。
方媛五星級養胎豪宅曝光
除了郭富城「城堡」之外，誕下第三胎的方媛，更在懷孕期間意外曝光養胎的豪宅內部，從影片中可見整個家居空間寬敞明亮，巨型玻璃窗外景觀開揚，盡覽山景市景，養胎環境一流。此外，豪宅中更有各式各樣的高級設施，包括可遠眺維港及城市景色的寬敞露台、室內外溫水泳池、健身房及宴會廳等。
天王郭富城為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿
除了寵妻之外，郭富城亦十分孝順外父外母。據悉，城城在結婚當時除了自己單位之外，額外租多一個月租八萬的豪宅，讓方媛父母在香港過得更加舒適。另外，更有消息指城城每個月都會付6位數字的家用給方媛父母，十分孝順！
圖片來源：新傳媒照片庫、微博@方媛Moka、抖音@方媛moka資料或影片來源：原文刊於新假期