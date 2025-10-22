郭富城60歲再做老竇！身家雄厚坐擁多項物業 每月豪擲8萬租屋畀外母

今日有傳媒報道指，方媛已於養和醫院順利誕下第三胎，下星期將踏入60歲的郭富城再度做爸爸，喜訊一出即引來熱議。雖然有網民笑言等到女兒10歲時，城城已經70歲，但其實完全不用擔心。畢竟郭富城家底深厚，名下不但擁有超過3,000呎、被稱為「城堡」的大坑豪宅，還曾為愛妻準備安胎豪宅，更大方為外父外母每月豪擲8萬元租下高級單位，財力驚人。