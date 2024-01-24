58歲郭富城內地出巡勁親民 一個原因令致命弱點曝光
郭富城出巡勁親民
有網民將郭富城親民出巡的影片上載小紅書，並配文寫道：「四大天王郭富城！！走路都辣麼帥！」影片中的城城身穿休閒打扮，黑色西裝外套搭配白色T恤和運動鞋，簡潔而時尚感十足，雖然已經58歲，外貌和體型依然保養得相當好。被粉絲包圍的城城，更面帶微笑表現淡定自若。期間一位女粉絲成功擠進前排，城城友善地和她說了聲「謝謝」，更大方送上親筆簽名，獲網民大讚巨星級的城城非常親民。
郭富城致命弱點曝光
然而，有網民卻發現了郭富城的致命弱點！主辦方安排了幾位身高至少180cm的高大保鑣來保護城城，然而官方身高為172cm的城城，站在保鑣身旁卻顯得極為矮小，令不少網民都質疑其真正身高，更開玩笑指：「身高一米6」、「有168」、「人家171高，是保安太高了」等等。亦有網民覺得主辦方沒有好好保護城城的「弱點」，非常失策。
網民：郭富城得到了一切
郭富城由出道起已經憑靚仔樣瘋靡萬千少女心，即使現時已經58歲，依然魅力不減，經常被外界拿來與現役偶像來比拼。近日，一段網絡街訪影片突然爆紅，KOL「阿冰」在街上訪問2名12、13歲的小妹妹，問對方覺得身高還是外形更重要，雖然2人都表示身高更重要，但被問及會揀160cm的郭富城還是180cm的MIRROR成員姜濤做男朋友，2人都竟然反口，毫不猶疑選擇大自己46歲的郭富城，引起網民熱烈討論：「口不對心我最勁」、「妹妹仔有長遠眼光」、「郭富城得到了一切」、「證明樣真係好重要」！
郭富城33年前青澀舊照曝光
近日正在世界各地舉辦演唱會的郭富城，早前適逢大熱專輯《對你愛不完》發行33周年，在IG上傳當年專輯封面，並感性寫道：「1990年9月25日。《對你愛不完》專輯正式面世，也是我和歌迷相知、相遇的開始，一直走到今天，第33個年頭。感恩得到許多支持、鼓勵和機遇，也互相見證著不同的成長！由《對你愛不完》到《永遠愛不完》，緊扣著一份堅持的信念，所有努力和祝福，一直都在。Happy 33。」
網民大讚凍齡有方：型過MIRROR AK！
郭富城一PO完IG，即刻引來大批粉絲留言，獲不少粉絲都留言大讚郭富城33年前的青澀外表靚過晒現時的男團成員，就算現時已經年過50，更變得愈來愈有男人味，更有人直至簡寫為「AK」的Aaron Kwok贏MIRROR成員AK（Anson Kong）幾條街！同時亦有不少網民留言憶當年，表示《對你愛不完》一曲當年紅到街知巷聞：「嗰時每個小朋友都識跟住做『對你愛不完』個個手勢」、「我3歲就唱對你愛不完」、「33年的蛻變從男孩到男人」等。
郭富城後生過丘淑貞、丁子高
郭富城去年舉行58歲生日派對，邀請多位圈中好友到場一同慶祝，雖然城城是眾人之中最年長的，但論外形卻望落似最後生，將44歲的楊千嬅老公丁子高、55歲的丘淑貞和老公沈嘉偉，以及55歲排舞師Sunny完全比下去。
網民：38我都信
見到58歲的城城如此好狀態，網民都忍不住質疑他的真實年齡，大讚城城真的保養得好好：「38我都信」、「個個拍埋城城度都會比下去㗎啦」、「離晒譜」、「點先keep都呢個皮膚」、「郭富城得到了一切」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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