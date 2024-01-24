58歲郭富城內地出巡勁親民 一個原因令致命弱點曝光

現年58歲的天王郭富城（Aaron）近日除了緊鑼密鼓地進行《郭富城舞林星傳世界巡迴演唱會》，更到內地宣傳新片《臨時劫案》非常忙碌。日前他現身北京的一段影片在網上流傳，在萬千粉絲前展露出親民的一面，瘋狂派粉絲福利，不過卻不慎暴露出一個致命弱點……