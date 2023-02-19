風再起時 | 首波影評好壞參半 郭富城3分鐘跳舞戲最惹爭議
《風再起時》郭富城3分鐘跳舞戲最惹爭議
《風再起時》上映兩日，網上已經充斥著電影的評論，有部分網民大讚《風再起時》是近年香港罕有的高水准史詩式電影，加上戲中演員的超班演繹，絕對值得票房破億的好成績。但亦有一批網民認為電影前段鋪排散亂，難以找出電影重心，其中郭富城在街頭跳足3分鐘追女仔的戲份最惹爭議，網民都批評該場跳舞戲的畫風突然變成《芭啦芭啦櫻之花》，睇到尷尬癌發作！
郭富城同戲中女主身高有差距 令人聯想熊黛林
另外戲中女主為中國模特兒杜鵑，她身高1.77米，有網民指該幕好似重演追求熊黛林一樣，被指感覺有影射的成份。
郭富城為演活角色 飲足一公升水扮大肚腩
在謝票的時候，有觀眾說郭富城戲中飾演磊樂有一個大肚腩，郭富城笑言：「你哋真係醒目，我自己都差啲唔記得咗，肚腩仲有得假咩。知唔知點解，為咗令個肚腩好漲，我一口氣飲咗一公升水，你試下返屋企飲一公升水，照塊鏡有冇咁大個肚腩。」
郭富城謝票場親自回應爭議
近日馬不停蹄地出席電影謝票場的郭富城亦有為跳舞戲爭議作出回應，他表示自己為電影特地重拾荒廢多年的踢踏舞，並且希望能夠打造一套有別於其他電影的新式電影：「踢踏舞喺我嘅舞蹈生涯入面，就只係喺94年紅館舞台上跳過，之後就從來都冇展現過我嘅踢踏舞。為咗呢部電影，導演搵咗一個好好嘅老師，返到嚟香港傳盛踢踏舞，我都覺得我傳盛到佢嘅踢踏舞舞技俾我係呢部電影。我覺得我就係想為呢部電影打造一個好唔一樣嘅電影，如果部電影都係大家睇過嘅電影就唔係一部好好嘅電影，電影值得你地去推介同欣賞嘅，就係一套好唔Usual嘅電影。」
郭富城認為網上打手太多 應要親身入場睇完先好評價
郭富城覺得作為一個演員，能參演這部電影很開心，他說：「電影點解我要入場睇，係因為我想享受帶畀我個人嘅一個感受，唔係去聽返嚟，係要用親眼去感受。咁依家因為時代發達，所以我覺得網絡上講嘅嘢有好多打手，有好多你咁樣講我咪咁樣講囉，但係係咪因為自己感受到或者睇完之後觸動到你呢，我覺得電影係需要自己入場欣賞。記住以後電影唔好聽人講，睇完覺得好就推介畀人哋啦。」
導演翁子光被批功力未夠
除了郭富城的3分鐘跳舞戲惹爭議之外，《風再起時》的劇情和編排都受到外界批評。有評論指60年代警黑年代題材的作品已拍過不少，雖然今次翁子光嘗試以「王家衛風格」重拍此題材，但奈指何翁子光功力不夠之餘，劇情編排凌亂，令電影畫風變《La La Land》。
翁子光：呢部電影有好多爭議
不過，導演翁子光坦言電影並不是一部商業電影，需要睇多幾次先得：「呢部電影有好多爭議，因為大家覺得點解呢部電影唔係好商業、好似以前打打殺殺嘅電影呢。打餐懞嘅電影睇一次就得㗎喇，但係我希望大家俾少少耐性同耐心，咁如果你地唔係太討厭呢套戲，都值得你再睇一次、睇真啲，因為節奏好快，有好多嘢一時睇唔到，同埋睇第二次，唔係追劇情，就可以好enjoy呢套戲。」翁子光也有回應假以時日有會推出導演版，但如果票房仆直的這便沒有，他說：「大家要知道某一個制度係唔可以有兩個版本，要做兩個版本都要審批，如果我哋公影票房仆咗X，大家可以唔使諗導演版。」
導演翁子光爆Seed回應「合拍片」爭議：我真係想為香港拍一部電影
此外，導演翁子光亦有在謝票場回應到因拍攝「合拍片」而遭遇到大量負評一事：「好多人話我要拍合拍片，我真係想不吐不快咁講一句說話，話我拍合拍片、話我返大陸乜乜乜，我想講我拍兩個廣告嘅導演費都多過我拍《風再起時》經歷咗六年做導演工作嘅費用。所以我拍呢部電影，唔係為咗賺錢，我真係想為香港拍一部電影。呢部電影出咗嚟嘅評論我係有啲傷心，問心唔好聽咁多嘢，用自己個心同腦去享受呢部電影。」
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