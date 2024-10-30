郭富城冇著西裝被拒入馬場沙圈撐愛駒 獲好友除衫相助 網民意見兩極
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郭富城日前帶同太太方媛、經理人小美及好友Sunny Wong等現身馬場，齊撐出賽的愛駒「舞林密碼」，但卻因衣著問題，一度被拒在沙圈門外！
天王都冇面畀？郭富城衣著不合唔畀入沙圈
郭富城日前帶同太太方媛、經理人好友等到馬場支持愛駒「舞林密碼」，不過在準備進入沙圈之際，竟因為未穿西裝，而遭遇工作人員阻攔。根據馬場的規定，所有進入沙圈的男士都必須穿著西裝外套或至少打領帶，然而，郭富城當天只穿了一件polo衫。
儘管遭遇了這番小波折，城城只是非常淡定地站在一旁等候，過程中好友Sunny Wong以及不少馬迷爭相除西裝畀郭富城。不過在經過一輪交涉後，城城仍成功入場。最後城城亦並未因此影響心情，就算「舞林密碼」只跑尾3，他在看台上仍不時與馬迷們打招呼，並在VIP區應要求與在場人士合影留念。
網民意見兩極：大讚一視同仁 vs 都無衣履不整
不少網民留言意見兩極，一邊網民驚訝馬場連城城都無面畀，欣賞馬會咁「一視同仁」：「真心保安係做得好，不畏強權」、「做得好，一視同仁」、「保安阿姐你冇做錯」、「百幾年歷史規矩，保持也是對一種文化尊重呀」、「學星爺咁，畫返條呔囉！」、「郭富城失去了一切，馬會證實了這消息」。
一邊網民又認為城城著polo衫都非常得體，而且個個爭住除西裝畀城城已經型晒！紛紛指：「冇著西裝樓啫，佢又冇衣履不整，咁都唔得嘅」、「好鬼老套，一年四季都著西裝」、「咁真係好影響心情，主場俾人咁窒法」、「洗唔洗扮成隻馬先入得場？」、「幾多擦鞋仔準備除衫」、「周圍啲人爭住除件西裝外套比佢，呢下已經型左，有face 」等。
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：小紅書截圖、IG＠mokafy、IG＠aaronkwokxx、IG@sunnywongdance資料或影片來源：原文刊於NewMonday