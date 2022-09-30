郭富城18歲投考無綫申請表曝光　做冷氣技工得1,700蚊人工

無綫節目《星光匯聚成翡翠》原來都係大寶藏，近日竟播出天王郭富城1984年投考TVB舞蹈組的申請表，當中還有他青澀又靚仔的證件相。相中見當時只有18歲的郭富城生得眉清目秀，約5呎7吋高（約170厘米），入行前做過冷氣技工，人工約1,700港元。而最令人驚喜的是，介紹人一欄竟然是填寫TVB餐廳侍應。不少網民見相後，都大讚郭富城天生明星相，更留言大讚：「城城真係好靚仔」、「睇得跳得又唱得」、「永遠嘅男神」。
入舞蹈組為港姐及張曼玉伴舞
現年56歲的郭富城貴為舞台王者，他1984年投考無綫舞蹈組時年僅18歲，近日無綫節目《星光匯聚成翡翠》便播出郭富城當年投考TVB舞蹈組的申請表，當中他穿上疑似白背心影證件相，眉清目秀，輪廓分明，他加入舞蹈組後有不少演出機會，包括1986年《香港小姐競選》伴住佳麗跳舞，而當年港姐司儀為張國榮。郭富城亦曾在《健美小姐競選》，與苗僑偉、張曼玉鬥舞！因為郭富城歌舞表現出色，被時任無綫藝人經理馮美基介紹，1987年進入無綫電視藝員訓練班第14期藝員訓練班成為藝員。
做過周慧敏陳慧嫻MV男主角
郭富城跳得睇得，好自然成為女歌手MV的男主角，包括演出周慧敏和陳慧嫻的MV。1988年成為無綫電視銀河十星之一，事業平步青雲，成為四大天王。郭富城2017年和小他22歲的方媛結婚之後，一直過着甜蜜的婚姻生活，兩人亦經常於社交平台上大晒幸福。上月郭富城在社交平台上放閃，高調慶祝方媛35歲生日，郭富城外父外母亦罕有地同框出鏡！
郭富城送99支玫瑰慶方媛生日
郭富城婚後一直被封為圈中數一數二的愛妻號，上月在社交平台上又高調放閃，大晒一家四口和外父外母為方媛慶祝35歲生日的美照，同時留言表示：「祝親愛的老婆。生日快樂，身體健康，事事順利，心想事成。」 從城城上傳的照片中可見，城城準備了99支紅玫瑰等禮物送給愛妻，十分浪漫！
愛妻號郭富城婚後高調放閃
出道至今，一直對感情事隻字不提的郭富城，在與方媛交往後經常高調放閃。早前兩人結婚五週年的時候，方媛更大方公開兩人當年行禮的照片。城城亦甜蜜轉發太太的發文，並留言表示：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」
方媛屢惹外界批評 郭富城多次高調護妻
方媛身為天王嫂，婚後的一舉一動都受到外界的關注，因此亦惹上不少是非。早前方媛就被指在婚前被指參加天王嫂訓練營，接受一連串釣金龜的課程。當時郭富城在出席活動的時候，不但力斥造謠的人不負責任，更霸氣回應表示：「自己作為丈夫當然會支持她」。
有一次，方媛在社交平台曬出自己跳舞的視頻後，又被網民嘲笑手腳不協調。愛妻號城城當然有為愛妻發聲，表示「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」
方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊
早前方媛曾經在社交平台上表示看中2022年新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。
方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！
為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿
除了寵妻之外，郭富城亦十分孝順外父外母。據悉，城城在結婚當時除了自己單位之外，額外租多一個月租八萬的豪宅，讓方媛父母在香港過得更加舒適。另外，更有消息指城城每個月都會付6位數字的家用給方媛父母，十分孝順！