郭富城18歲投考無綫申請表曝光　做冷氣技工得1,700蚊人工

無綫節目《星光匯聚成翡翠》原來都係大寶藏，近日竟播出天王郭富城1984年投考TVB舞蹈組的申請表，當中還有他青澀又靚仔的證件相。相中見當時只有18歲的郭富城生得眉清目秀，約5呎7吋高（約170厘米），入行前做過冷氣技工，人工約1,700港元。而最令人驚喜的是，介紹人一欄竟然是填寫TVB餐廳侍應。不少網民見相後，都大讚郭富城天生明星相，更留言大讚：「城城真係好靚仔」、「睇得跳得又唱得」、「永遠嘅男神」。