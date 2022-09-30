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郭富城18歲投考無綫申請表曝光　做冷氣技工得1,700蚊人工

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Elaine Yuen

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無綫節目《星光匯聚成翡翠》原來都係大寶藏，近日竟播出天王郭富城1984年投考TVB舞蹈組的申請表，當中還有他青澀又靚仔的證件相。相中見當時只有18歲的郭富城生得眉清目秀，約5呎7吋高（約170厘米），入行前做過冷氣技工，人工約1,700港元。而最令人驚喜的是，介紹人一欄竟然是填寫TVB餐廳侍應。不少網民見相後，都大讚郭富城天生明星相，更留言大讚：「城城真係好靚仔」、「睇得跳得又唱得」、「永遠嘅男神」。

只有18歲的郭富城生得眉清目秀。
只有18歲的郭富城生得眉清目秀。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
無綫節目《星光匯聚成翡翠》近日播出郭富城1984年投考TVB舞蹈組的申請表。
無綫節目《星光匯聚成翡翠》近日播出郭富城1984年投考TVB舞蹈組的申請表。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
郭富城入行前任職冷氣技工。
郭富城入行前任職冷氣技工。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
郭富城做冷氣技工薪金只有1700元。
郭富城做冷氣技工薪金只有1700元。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
郭富城的介紹人竟是TVB canteen侍應。
郭富城的介紹人竟是TVB canteen侍應。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》）

入舞蹈組為港姐及張曼玉伴舞

現年56歲的郭富城貴為舞台王者，他1984年投考無綫舞蹈組時年僅18歲，近日無綫節目《星光匯聚成翡翠》便播出郭富城當年投考TVB舞蹈組的申請表，當中他穿上疑似白背心影證件相，眉清目秀，輪廓分明，他加入舞蹈組後有不少演出機會，包括1986年《香港小姐競選》伴住佳麗跳舞，而當年港姐司儀為張國榮。郭富城亦曾在《健美小姐競選》，與苗僑偉、張曼玉鬥舞！因為郭富城歌舞表現出色，被時任無綫藝人經理馮美基介紹，1987年進入無綫電視藝員訓練班第14期藝員訓練班成為藝員。

郭富城加入TVB舞蹈組後有不少演出機會，包括1986年《香港小姐競選》伴住佳麗跳舞。
郭富城加入TVB舞蹈組後有不少演出機會，包括1986年《香港小姐競選》伴住佳麗跳舞。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
郭富城 1986年《香港小姐競選》司儀為張國榮和何守信。
1986年《香港小姐競選》司儀為張國榮和何守信。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
郭富城左二）為張曼玉伴舞。
郭富城（左二）為張曼玉伴舞。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
因為郭富城歌舞表現出色，1987年進入無綫藝員訓練班成為藝員。
因為郭富城歌舞表現出色，1987年進入無綫藝員訓練班成為藝員。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
郭富城曾在《健美小姐競選》為苗僑偉伴舞！
郭富城曾在《健美小姐競選》為苗僑偉伴舞！（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）

做過周慧敏陳慧嫻MV男主角

郭富城跳得睇得，好自然成為女歌手MV的男主角，包括演出周慧敏和陳慧嫻的MV。1988年成為無綫電視銀河十星之一，事業平步青雲，成為四大天王。郭富城2017年和小他22歲的方媛結婚之後，一直過着甜蜜的婚姻生活，兩人亦經常於社交平台上大晒幸福。上月郭富城在社交平台上放閃，高調慶祝方媛35歲生日，郭富城外父外母亦罕有地同框出鏡！

郭富城曾任陳慧嫻MV的男主角。
郭富城曾任陳慧嫻MV的男主角。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）
陳慧嫻MV的男主角為郭富城。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖
陳慧嫻MV的男主角為郭富城。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖
郭富城曾做周慧敏MV男主角，當時已有星味。
郭富城曾做周慧敏MV男主角，當時已有星味。（圖片來源：《星光匯聚成翡翠》截圖）

郭富城 近日郭富城在社交平台上放閃，高調慶祝方媛35歲生日
郭富城在社交平台上放閃，高調慶祝方媛35歲生日（圖片來源：[email protected]

郭富城送99支玫瑰慶方媛生日

郭富城婚後一直被封為圈中數一數二的愛妻號，上月在社交平台上又高調放閃，大晒一家四口和外父外母為方媛慶祝35歲生日的美照，同時留言表示：「祝親愛的老婆。生日快樂，身體健康，事事順利，心想事成。」 從城城上傳的照片中可見，城城準備了99支紅玫瑰等禮物送給愛妻，十分浪漫！

郭富城 送上99朵玫瑰作生日禮物
送上99朵玫瑰作生日禮物（圖片來源：[email protected]
郭富城 城城於IG大曬方媛35歲生日飯局美照
城城於IG大曬方媛35歲生日飯局美照（圖片來源：[email protected]
郭富城 外父外母亦罕有出鏡示人
外父外母亦罕有出鏡示人。（圖片來源：[email protected]

愛妻號郭富城婚後高調放閃

出道至今，一直對感情事隻字不提的郭富城，在與方媛交往後經常高調放閃。早前兩人結婚五週年的時候，方媛更大方公開兩人當年行禮的照片。城城亦甜蜜轉發太太的發文，並留言表示：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」

郭富城 方媛在兩人結婚五週年時候曾經高調曬出婚禮照片
方媛在兩人結婚五週年時候曾經高調曬出婚禮照片（圖片來源：微博@方媛Moka）
郭富城 城城亦甜蜜回覆：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」
城城亦甜蜜回覆：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」（圖片來源：微博@郭富城）

方媛屢惹外界批評 郭富城多次高調護妻

方媛身為天王嫂，婚後的一舉一動都受到外界的關注，因此亦惹上不少是非。早前方媛就被指在婚前被指參加天王嫂訓練營，接受一連串釣金龜的課程。當時郭富城在出席活動的時候，不但力斥造謠的人不負責任，更霸氣回應表示：「自己作為丈夫當然會支持她」。

郭富城 每當方媛惹上是非，城城都會挺身而出，支持太太。
每當方媛惹上是非，城城都會挺身而出，支持太太。（圖片來源：微博@方媛Moka）

有一次，方媛在社交平台曬出自己跳舞的視頻後，又被網民嘲笑手腳不協調。愛妻號城城當然有為愛妻發聲，表示「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」

郭富城 方媛早前在社交平台上曬出跳舞視頻
方媛早前在社交平台上曬出跳舞視頻（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
郭富城 網民紛紛留言批評方媛手腳不協調！
網民紛紛留言批評方媛手腳不協調！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊

早前方媛曾經在社交平台上表示看中2022年新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。

郭富城 方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote
方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
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（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！

郭富城 方媛最後一句霸氣回覆網民！
方媛最後一句霸氣回覆網民！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿

除了寵妻之外，郭富城亦十分孝順外父外母。據悉，城城在結婚當時除了自己單位之外，額外租多一個月租八萬的豪宅，讓方媛父母在香港過得更加舒適。另外，更有消息指城城每個月都會付6位數字的家用給方媛父母，十分孝順！

郭富城 為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿
為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿（圖片來源：Google Map）
郭富城 同樣住在嘉園城城外父右二）被警方邀請協助調查。
同樣住在嘉園城城外父（右二）被警方邀請協助調查。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭富城 本刊曾影到方媛在嘉園平台單位湊女。
本刊曾影到方媛在嘉園平台單位湊女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭富城 其平台大門上擺放了一對麒麟﹐相信是風水之物。
其平台大門上擺放了一對麒麟﹐相信是風水之物。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《星光匯聚成翡翠》截圖、微博@郭富城、微博@方媛Moka、小紅書@方媛Moka、Google Map資料或影片來源：[email protected]星光匯聚成翡翠

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