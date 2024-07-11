郭富城「一日麥當勞員工」舊片瘋傳 畀粉絲認出爆笑回應！
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現年58歲嘅天王郭富城，九十年代紅極一時，絕對不比今時今日的MIRROR遜色。近日有網民「考古」翻出郭富城1991年上台灣節目《笑星撞地球》做一日麥當勞店員的影片，城城勁青澀畫面實在令人懷念呀！
郭富城1991年一日麥當勞店員影片出土
郭富城1991年曾到麥當勞做一日店員，穿起當年麥當勞制服的他非常青澀帥氣。城城被安排在櫃台幫忙下單以及清潔櫃台，有不少粉絲認出城城找他簽名，而當有客人表示他像郭富城時，郭富城還不承認，幽默表示很多人都說他像，叫自己做「郭城城」。而那天成為了該店5年來最熱鬧、生意最好的一天！郭富城做完後為麥當勞服務員感到辛苦，表示站了一天應該腳都酸，而且店內弄食物的地方都很熱。
城城表情包：
網民大讚郭富城青澀非常帥氣 可以每天都吃麥當勞
網民大讚郭富城青澀外貌非常帥氣之外，還表示城城當時反應超可愛，感慨當時真是美好的年代！「美好的年代」「以前學生時有去當節目觀眾看到郭富城，本人真的不高但超級帥」「以前看他臉被潑水都尖叫，因為太帥了」「郭天王當時真的迷倒一堆女子」「人家是因為帥所以是天王嗎？是因為他親切又努力」「有這樣的店員，我每天都去吃」「可愛到瘋，若有這樣的店員我三餐吃麥當勞」亦有網民表示對當年麥當勞很懷念「我的重點擺在麥當勞那個常常不受控制的吸管箱， 好懷念喔」「原來當年麥當勞制服長這樣好有趣」「以前的麥當勞比較好」
一齊睇片：
MIRROR姜濤都有做過麥當勞
MIRROR成員姜濤都有於麥當勞打過工！當時ViuTV正在播《季前賽》，姜濤有在麥當勞打工的戲份，姜濤於ig分享自己真的有於麥當勞打工的經歷，更幽默表示「導演我七年前就為這部戲做準備了」姜濤更成為麥當勞廣告代言，以及推出「姜B餐」。
圖片來源：ig＠keung_show、《笑星撞地球》影片截圖資料或影片來源：原文刊於NewMonday