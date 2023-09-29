郭富城33年前青澀舊照曝光 青靚白淨靚仔到癲型過MIRROR
郭富城33年前青澀舊照曝光
近日正在世界各地舉辦演唱會的郭富城，早前適逢大熱專輯《對你愛不完》發行33周年，在IG上傳當年專輯封面，並感性寫道：「1990年9月25日。《對你愛不完》專輯正式面世，也是我和歌迷相知、相遇的開始，一直走到今天，第33個年頭。感恩得到許多支持、鼓勵和機遇，也互相見證著不同的成長！由《對你愛不完》到《永遠愛不完》，緊扣著一份堅持的信念，所有努力和祝福，一直都在。Happy 33。」
網民大讚凍齡有方：型過MIRROR AK！
郭富城一PO完IG，即刻引來大批粉絲留言，獲不少粉絲都留言大讚郭富城33年前的青澀外表靚過晒現時的男團成員，就算現時已經年過50，更變得愈來愈有男人味，更有人直至簡寫為「AK」的Aaron Kwok贏MIRROR成員AK（Anson Kong）幾條街！同時亦有不少網民留言憶當年，表示《對你愛不完》一曲當年紅到街知巷聞：「嗰時每個小朋友都識跟住做『對你愛不完』個個手勢」、「我3歲就唱對你愛不完」、「33年的蛻變從男孩到男人」等。
花半億製作巡演舞台
郭富城近期舉行《郭富城夢幻武林演唱會2023》巡迴演唱會，據知今次團隊不惜工本，豪花半億製作夢幻豪華舞台。早前無綫高層樂易玲更拉大隊支持郭富城演唱會澳門場，包括《聲夢1》的鍾柔美和張馳豪，還有《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍。
「愛妻天花板」郭富城送99支玫瑰慶方媛生日
郭富城婚後一直被封為圈中數一數二的愛妻號，每年都為愛妻方媛高調慶祝生日，去年就大曬一家四口和外父外母為方媛慶祝35歲生日的美照，更準備了99支紅玫瑰等禮物送給愛妻，十分浪漫！
愛妻號郭富城婚後高調放閃
出道至今，一直對感情事隻字不提的郭富城，在與方媛交往後經常高調放閃。兩人結婚五週年時，方媛更大方公開兩人當年行禮的照片。城城亦甜蜜轉發太太的發文，並留言表示：「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福！」
方媛屢惹外界批評 郭富城多次高調護妻
方媛身為天王嫂，婚後的一舉一動都受到外界的關注，因此亦惹上不少是非。早前方媛就被指在婚前被指參加天王嫂訓練營，接受一連串釣金龜的課程。當時郭富城在出席活動的時候，不但力斥造謠的人不負責任，更霸氣回應表示：「自己作為丈夫當然會支持她」。
有一次，方媛在社交平台曬出自己跳舞的視頻後，又被網民嘲笑手腳不協調。愛妻號城城當然有為愛妻發聲，表示「其實佢跳完都有拍片俾過我睇，好老實佢拍片俾我睇做乜，咪又係想我睇，咁你都要俾返啲鼓勵佢㗎，唔係拍嚟做乜。佢梗係Very Good啦！」
方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊
早前方媛曾經在社交平台上表示看中2022年新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。
方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！
為外父外母月租八萬豪宅 被封為最佳女婿
除了寵妻之外，郭富城亦十分孝順外父外母。據悉，城城在結婚當時除了自己單位之外，額外租多一個月租八萬的豪宅，讓方媛父母在香港過得更加舒適。另外，更有消息指城城每個月都會付6位數字的家用給方媛父母，十分孝順！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！