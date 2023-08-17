有線「開花舞」風波後再走一人 主播郭希琳離巢：大家有緣再見
郭希琳 加入有線一年即離巢
郭希琳（Hayley）曾在NowTV擔任財經主播，去年過檔有線，昨日（8月16日）在節目《有線財經》結尾，她向觀眾告別說：「各位，最後一次主持《有線財經》，節目時間嚟到呢度啦，大家有緣再見！」其後她更在IG的限時動態中，貼出和各位有線同事的最後合照，有同事更叮囑她：「走咗唔好望返轉頭啦～」
疑轉型做KOL
有網民猜測郭希琳會重返NowTV繼續做主播，不過YouTube頻道「冬OT」成員Denise近日送禮給郭希琳時，就在卡片上寫道：「希望你離開主播工作後事事順利，你是獨一無二的，希望你喜歡這禮物～」原來兩人近日曾一同出席電影《Barbie》活動，當時梁思齊亦在現場，令網民猜測郭希琳在離巢後，將會轉行做KOL，或是化興趣為事業，做個全職劍擊運動員。
「開花舞」女主播只剩羅添盈
有社交網專頁就提到「跳舞事件」的五位女主播之中，只有羅添盈仍然在有線任職，甚至可能只有她仍留在新聞界，引來網民紛紛留言直指：「誰之過？梗係吉叔啦！」、「姓羅咪遲早走，未有後路啫！」、「證明新聞個個都做唔長」、「低人工好難留人」、「因為留喺電視台本身人工太低，薪酬與工量唔成正比」、「究竟仲有幾多人跳船？」等等。
重溫余茵娜、梁思齊拉隊跳「開花舞」激嬲高層
今年5月，梁思齊和余茵娜趁住離巢Last day，拉埋陳凱筠、羅添盈、郭希琳這3位女主播，一齊在新聞廠大跳韓團人氣女團BLACK PINK成員Jisoo《FLOWER》的「開花舞」，並笑指：「超業餘COVER，即日夾舞的五朵FLOWERS，但高踭鞋好吵」5位靚主播難得展現活潑一面，令網民都睇得好開心，大讚她們非常可愛，而且跳得有板有眼，應該組成女團出道！
主播界前輩狠批「恥辱」新工合約傳被叫停
不過有「香港新聞教父」之稱的主播界前輩黃應士「吉叔」當日就以英文留言指責：「這是新聞業界的恥辱！」有報道更指，其後有線新聞及資訊總監關慧玲更以「新聞廠的應用」為題，向員工發內部發通告，內容如下：
新聞由編採至報道是專業、嚴肅的工作。有線新聞的專業形象是由新聞部所有同事艱苦經營而來，能夠保持下去，全賴大家在新聞專業上的堅持。希望大家明白新聞部是一個整體，無個人、無組別之分，大家的一言一行代表著「有線新聞」，希望大家協力維繫，謹言慎行。新聞廠是一個新聞部的核心，別具象徵意義，大家應該好好發揮它的功能，將最快、最新、最專業的新聞報道帶給觀眾，而不應該視它為一個嬉笑玩樂的舞台。
之後主播們都急急刪除片段「補鑊」，有主播更直言：「高層不滿，跳舞片要下架了，多謝各位支持。」之後更有傳兩人原本計劃過檔某電視台，但該電視台的高層在得悉兩人在新聞廠跳「開花舞」後，立即叫停兩人的聘用合約。
主播陳凱筠：香港將來只會上綱上線
近月來余茵娜主力做司儀和主持的工作，梁思齊就一直周遊列國，不時在社交網分享旅行時的靚相，並曾出po說：「行到水窮處，坐看雲起時。」似是有感而發，有份與兩人一齊跳「開花舞」的主播陳凱筠，也曾在梁思齊的po文下留言指：「香港將來只會上綱上線，唯有『見賢思齊焉，見不賢內自省也』。」而陳凱筠上月亦疑似低調離開了有線新聞部，但並未有公開宣布。
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