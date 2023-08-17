有線「開花舞」風波後再走一人 主播郭希琳離巢：大家有緣再見

今年5月有線兩位新聞小花梁思齊和余茵娜離巢，臨走更同陳凱筠、羅添盈、郭希琳三位女主播一齊大跳「開花舞」，結果被主播界前輩發文狠批，更惹來有線高層不滿，最終要將片段下架。其中陳凱筠上月已傳出離巢消息，近日郭希琳亦正式離開有線，並在鏡頭前同觀眾作最後告別。