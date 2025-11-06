61歲郭晉安上海獨遊狀態驚艷 一細節暗示「重獲自由」心境

61歲郭晉安近日獨遊上海享受個人時光，其凍齡狀態令路人驚艷不已，更有網民直言「回頭默默看好久」。這位三屆視帝自去年宣布離婚後重獲自由，加上草姬集團成功上市令其身家暴漲至5億元，生活可謂相當富貴。而他在社交平台分享的上海遊記片段，更透露出脫離婚姻束縛後的輕鬆心境。