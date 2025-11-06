61歲郭晉安上海獨遊狀態驚艷 一細節暗示「重獲自由」心境
61歲郭晉安近日獨遊上海享受個人時光，其凍齡狀態令路人驚艷不已，更有網民直言「回頭默默看好久」。這位三屆視帝自去年宣布離婚後重獲自由，加上草姬集團成功上市令其身家暴漲至5億元，生活可謂相當富貴。而他在社交平台分享的上海遊記片段，更透露出脫離婚姻束縛後的輕鬆心境。
郭晉安上海街頭獲路人狂讚狀態
郭晉安日前趁著新劇《金式森林》宣傳空檔閃現上海，他漫步街頭到處打卡知名景點，並將過程拍成影片與粉絲分享。片段中見他插著口袋在上海鬧市中穿梭，心情大靚，61歲的他依然有型有款，凍齡狀態令人羨慕。不少偶遇的路人更在評論區留言大讚，有網民表示「剛剛擦肩而過，回頭看了好久，狀態好好呀」，亦有人指「看上去非常年輕，完全沒有架子，聊了一會兒還拍了合影，又主動和我握手，這才是明星」。
郭晉安配樂暗示重獲自由心境
郭晉安以「一個人的旅行日常紀錄」為題上載影片，更為片段配以頗有節奏感的音樂，歌詞為「I want to be free like a bird in a tree」，似乎以雀仔比喻自己，渴望自由自在的生活。這首歌曲的選擇明顯別有深意，暗示他在脫離18年婚姻關係後，終於能夠像小鳥般自由翱翔，不再受到任何束縛。片段中的他神情輕鬆愉快，與過往在婚姻中的拘謹形象形成強烈對比。
郭晉安坦承婚姻存在控制問題
郭晉安在去年5月與歐倩怡宣布離婚，結束18年婚姻關係，17歲大仔郭令山和13歲幼女郭以雅跟爸爸生活。安仔近日接受訪問時坦承，剛開始拍拖時會千依百順，但6個月或9個月後便會看到對方「真相」。他更承認關係中存在很多操控情況，雙方都想控制另一半，這種「控制式婚姻」最終導致關係破裂。現在重獲單身自由的他，明顯心境開朗不少，生活質素亦大幅提升。
網民激讚郭晉安凍齡有型
網民紛紛在郭晉安的上海遊記片段下留言讚好，大讚他「有型有款」、「狀態極佳」。有粉絲表示「61歲還能保持這樣的狀態真的很厲害」，亦有人指「離婚後的安仔明顯開心了很多，整個人都年輕了」。更有網民將他在《金式森林》中與31歲陳曉華的「父女戀」拿來討論，表示「現實中的安仔狀態這麼好，難怪劇中的父女戀毫不違和」，不少觀眾更直言「嗑到了」、「好般配」，對他的凍齡面貌及身型絕對羨慕不已。
圖片來源：小紅書、TVB