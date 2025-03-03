60歲郭晉安主動拖後生女手仔直言零尷尬 竟獲前妻歐倩怡點讚
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現年60歲的視帝郭晉安已在去年離婚回復單身，近日他在社交媒體上發布了一段短片，片中可以見到他主動拖一位後生女的手仔，引發起網民關注，這段影片更獲得其前妻歐倩怡點讚！
郭晉安 chok爆現身拖實女仔手
郭晉安這次以「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」為題發布影片，片中他穿著一身全黑打扮，更戴上黑超，星味十足，點睇都唔似60歲，只見他一現身即主動捉實一位年輕女士並與她握手，令對方目定口呆，之後他又chok爆地與一眾「途人」互動，令網民笑爆嘴。
網民力撐郭晉安：離咗婚有咩問題
有不少網民就直指郭晉安有錢又單身，即使真的拖後生女手仔都冇問題：「有乜好尷尬！支持安仔！」、「離咗婚有咩問題」、「呢個年紀又有錢，梗係搵後生㗎啦」、「男人係好專一，專一向後生女」、「唔通拖個大媽咩」、「你睇吓何伯，阿旺型好多又有錢」等。
郭晉安影片獲前妻歐倩怡點讚
不過更令網民意外的，是郭晉安這段影片竟獲得其前妻歐倩怡點讚，引來兩人離婚後「再見亦是朋友」的猜測，不過隨後歐倩怡似乎施展了「彈弓手」，取消了點讚。
歐倩怡曾暗示有人「見死不救」
現年45歲的歐倩怡在去年5月驚爆離婚，結束和郭晉安長達18年的婚姻關係，之後歐倩怡接受訪問，曾暗示在自己病重時，身邊人「見死不救」，令她要攬住「痰罐」過夜，但郭晉安對此回應「唔係真嘅嘢唔想講」，又指他們的房間是套房，一定不會有「痰罐」。
郭晉安身家過億成上市集團創辦人
郭晉安本身持有不少物業，市值估計近億元，他與胞姊郭致因共同創立的草姬集團於去年12月更成功掛牌上市，身為非執行董事兼代言人的郭晉安，早前與胞姊一同主持上市儀式，當日更獲多名藝人現身力撐，包括有岑麗香、王祖藍、「波姐」馮素波及韓馬利。
撰文：東方新地圖片來源：IG@onjai109、IG@cindyauau、微博@郭晉安--歐倩怡資料或影片來源：原文刊於新假期