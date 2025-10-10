61歲郭晉安公開叮囑後輩｜絕不能叫「安叔」要叫哥哥！網民熱議：60幾歲人唔化？
郭晉安李珊珊直播慶生 突爆驚人稱呼要求
日前，48歲的李珊珊邀請了剛滿61歲的郭晉安作客其網台節目《珊珊大爆發》直播，由於兩人同為10月9日生日，幕後團隊特意在凌晨12點送上蛋糕，場面溫馨。在訪談期間，郭晉安笑言抗拒後輩稱呼他為「安叔」，更直言希望大家叫他「安哥哥」。此番言論讓李珊珊也分享了當年不知如何稱呼劉德華的尷尬，郭晉安隨即補充說最尷尬的是稱呼「阿偉」，李珊珊即笑著接話：「梁朝偉，叫佢偉哥哥！」這段關於稱呼的對話，迅速成為網民討論的焦點。
郭晉安親解背後原因 坦言最緊要似一家人
對於稱呼的執著，郭晉安亦有解釋背後的考量。他提到拍攝新劇《金式森林》時，為了與飾演其子女的年輕演員拉近距離，特意在圍讀後主動留下他們傾談，分享各自的童年經歷。郭晉安表示：「我唔想開工時候佢哋仲當我係郭晉安，我要佢哋當我係佢老竇！」他認為，若被稱呼為「安叔」，會產生一種距離感，不利於培養劇中一家人的親密感情，因此希望透過較親切的稱呼，讓大家在拍攝時能更自然地投入角色，真正演得像一家人。
郭晉安李珊珊逾廿年友情 安仔曾扶持走出抑鬱
郭晉安與李珊珊的深厚友誼已超過二十年，兩人因合作TVB劇集《刑事偵緝檔案》而結緣。李珊珊在節目中特別感謝郭晉安在她被抑鬱症困擾的低潮時期伸出援手，憶述當時郭晉安曾陪伴她在貝沙灣散步，並耐心解答她關於宗教的迷思。李珊珊感激地說：「你好坦誠指出我呢樣嘢，提我唔應該咁樣睇嘢！」郭晉安則謙虛表示，自己也是在學習中，透過與她探討，其實也是在提醒自己要從多角度看問題，可見兩人交情非淺。
網民反應兩極激辯 撐安仔派舉汪明荃做例子
郭晉安對稱呼的看法在網上引起兩極化的激烈討論。部分網民認為他過於介懷，留言批評：「講事實啫，六十幾歲人都咁唔化睇到啲稱呼咁重要，反而顯得自己好老套」，更有網民直言：「都可以搭兩蚊車了，仲要咁介懷呢啲嘢」。不過，亦有大批網民力撐郭晉安，認為這是演藝圈的常態，並舉出例子反駁：「汪明荃叫汪呀姐…唔叫呀婆78啦」、「胡楓一樣叫修哥…..唔叫修伯93」，認為尊重當事人的意願並無不妥，不應因此而批評他。