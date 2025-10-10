61歲郭晉安公開叮囑後輩｜絕不能叫「安叔」要叫哥哥！網民熱議：60幾歲人唔化？

剛剛踏入61歲的視帝郭晉安，近日與同月同日生日的好友李珊珊一同在網上節目直播慶生，氣氛本應相當溫馨，但他席間一個突如其來的請求，卻意外引爆網絡熱議！郭晉安公開叮囑後輩不要稱呼他為「安叔」，此話一出即時掀起軒然大波。