郭晉安歐倩怡離婚｜老夫少妻是高危？盤點圈中16對「父女戀」夫妻
盤點郭晉安歐倩怡以外16對老夫少妻：
1）馬國明 湯洛雯 相差13歲
本月踏入37歲的「靚湯」湯洛雯（Roxanne）是前亞視藝人湯鎮宗的女兒，也是前TVB藝人湯鎮業的姪女，在2012年參選香港小姐入行，她與50歲馬國明拍拖3年，去年尾於泰國蘇梅島低調舉行婚禮，由於馬明已踏入半百之齡，有不少粉絲在祝福二人之餘，更催促他們趕快生B！
2）湯鎮業鄒文靜 相差25歲
湯洛雯阿叔湯鎮業現年65歲，他與現任妻子亦是「父女戀」，有6名子女的他被封為「多仔公」，1993年他和亞視女星姜坤結婚，到2001年離婚。2008年，湯鎮業與細他25年的青島女子鄒文靜再婚，其現任妻子鄒文靜表示，當年湯鎮業大女湯愛嘉曾經以死相逼，反對爸爸再婚，幸好最後二人真誠打動了嘉嘉，「父女戀」最終開花結果！
3）鄭嘉穎陳凱琳差相22歲
2013年港姐冠軍、現年32歲的陳凱琳，同54歲鄭嘉穎因合拍劇集《殭》撻著，雖然外界最初不睇好這段戀情，但二人自公開關係後愈愛愈高調，不時出雙入對，並於2018年8月在峇里島拉埋天窗，之後四年抱三，先後誕下三子，兩夫妻至今依然甜蜜恩愛，更有意繼續「追女」。
4）郭富城 方媛 差相22歲
58歲天王郭富城與36歲方媛當年的戀情曾引來全城熱話，網民都大讚已年過半百歲的郭天王依然識食，能夠將比他細22歲、樣靚身材正的模特兒方媛媾到手，兩人在2017年拉埋天窗，並先後誕下兩女，城城如今已成為出名的愛妻號及顧家好男人，早前與家人在餐廳用餐後被偷拍，他曾當場發火，身體力行保護妻女，獲網民大讚Man爆。
5）陳展鵬 單文柔 相差13歲
47歲陳展鵬和34歲太太單文柔（Phoebe）於2018年結婚，翌年誕下女兒「小豬比」，單文柔是2016年落選港姐，而陳展鵬是當屆決賽評判之一，單文柔亦曾透露在英國讀書時，已因愛煲劇而迷戀上電視中的陳展鵬，二人由相知相識到結婚只用了約一年多時間，極速修成正果。
6）陳豪 陳茵媺 相差10歲
53歲陳豪與43歲陳茵媺（Aimee）婚後3年抱3，一家5口不時公開晒幸福。陳豪一向形象正面，出名愛妻愛家，去年當香港受到第五波疫情影響時，陳豪為了保護家人，不但在疫情期間一直堅持在家戴口罩；當得悉同劇女主胡定欣中招後，陳豪更主動提出同老婆陳茵媺分房瞓，一日3餐及活動範圍亦只限於家中約50呎的露台，認真唔話得。
7）陳小春 應采兒 相差16歲
外界對山雞哥陳小春的印象一定是惡形惡相，不過兩夫妻的相處中，似乎是一向性格外向、爽直、有主見，更比陳小春小16年的應采兒更有威勢。陳小春指：「其實結完婚之後，她要幹嘛就幹嘛，因為我不想跟她起衝突，因為衝突到最後輸的就是我，那既然是這樣子都無所謂了，反正你想去哪裡你開心就好了。」霸氣的應采兒更曾在2012年發文，怒嗆小三別再亂傳短訊給陳小春：「我就微博發你名字和電話，聽到沒？」
8）呂方 伍惠寶 相差16歲
60歲呂方在2020年迎娶比他細16歲的商人伍惠寶（Rainbow），同年8月伍惠寶爲他誕下一女。呂方太太伍惠寶現時經營網購平台，有指身家已過半億，更獲封「網絡街市天后」。老來得女的呂方一直對愛女寵愛有加，早前為了慶祝女兒生日，一家3口穿上淺藍色親子裝上山頂遊覽一天，溫馨又幸福。
9）陳浩民 蔣麗莎 相差16歲
54歲陳浩民與38歲內地模特兒蔣麗莎於2011年成婚，婚後五年抱四，育有三女一子，一家六口不時在社交網放閃，現時陳浩民於內地發展，經常與太太蔣麗莎開直播，更連「離婚」都攞埋出嚟玩，自編自演「大龍鳯」。
10）吳奇隆劉詩詩 相差17歲
53歲的台灣男星吳奇隆與比他細近17歲的內地女星劉詩詩於2011年吳奇隆因拍攝《步步驚心》相戀，到2015年結婚，婚後育有一子「步步」，但兩人近年屢傳婚變，為此吳奇隆曾公開澄清，並發律師函要求以漫畫影射兩人婚變的博主公開道歉。
11）甄子丹汪詩詩 相差18歲
出名係好老公、好爸爸的60歲「宇宙最強」甄子丹，2003年與模特兒汪詩詩在加拿大多倫多註冊結婚，婚後育有一女一子，兩人相識僅4天就認定對方，更在拍拖兩星期後就求婚，相當浪漫！但這段戀情初時並不被看好，原因是兩人相差近18歲，甄子丹之前更有過一段僅有一年的婚姻，但兩人至今已結婚21年，依然恩愛如昔。
12）杜德偉 李曉冰 相差24歲
62歲杜德偉2012年跟細他24年的攝影師女友李曉冰（Ice）結婚，曾形象花弗的他更承諾對老婆一心一意一生一世甜到漏。原來杜德偉岳父和他同齡，岳母更係比杜德偉細一歲，但從外表睇女婿真係後生好多，難怪杜德偉被封為美魔男！
13）李美慧 曾文豪 相差25歲
37歲的TVB藝人李美慧於2006參選港姐入行，曾有無綫「御用宮女」之稱，她在2018年5月嫁給了比她大25歲的百億富商曾文豪，兩人拍拖僅半年已決定結婚，同年10月誕下一女，去年6月再誕一子，成功湊夠一個「好」字，現時一家四口經常一齊四出去旅行，大曬幸福。
14）莫華倫 王冰冰相差28歲
65歲男高音莫華倫與女高音王冰冰在去年7月結婚後，一直被網民誤會是「爺孫戀」，但其實兩人只相差28歲，最多只是「父女戀」，現年37歲的王冰冰更被形容為「嫩妻」，不時在社交網大派福利照，大騷其誘人S形身材，令網民都對莫華倫大呼羨慕！
15）李子雄 王雅琦相差20歲
現年64歲的李子雄歷過兩段婚姻，1993年與同為演員的方曉虹結婚，育有一子現在30歲，惟最終離婚收場。直至2010年，李子雄迎娶比他細20歲、有「回族第一美女」之稱的內地藝人王雅琦（原名法提麥·雅琦），在2018年，李子雄更老來再得子，如今兒子約5歲大。雖二人一直被外間稱為「父女戀」，但他們依然恩愛十足，近日李子雄更公開發表「愛的宣言」，為因壓力和焦慮而患上免疫系統疾病的老婆打氣。
16）劉詩昆 孫穎 相差37歲
85歲國寶級鋼琴大師劉詩昆2017年時與比他年輕37歲的孫穎結婚，2020年，劉詩昆打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，以81歲之齡做爸爸。去年10月，孫穎宣布為劉詩昆誕下仔仔劉天天，再次創下紀錄，湊成一個「好」字，一家四口不時公開曬幸福，孫穎更出書分享與老公的生活。