郭晉安歐倩怡離婚｜老夫少妻是高危？盤點圈中16對「父女戀」夫妻

59歲郭晉安與44歲歐倩怡突然宣布結束18年婚姻，震驚不少網民，有人猜測一直被認為是模範夫妻的兩人，是因年齡相差達15歲，價值觀上出現分歧而走不下去，其實娛樂圈入面有不少對老夫少妻，有部份更被指係「父女戀」！

