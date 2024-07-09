郭晉安否認對前妻歐倩怡「見死不救」 幽默反擊：一定唔會有痰罐

日前歐倩怡在網上清談節目指控前夫郭晉安在自己病重時「見死不救」，等自己嘔在「痰罐」過夜，引起網上極大迴響。日前，郭晉安在接受傳媒訪問時，親自回應歐倩怡各種指控，回應句句有骨，其中更暗示前妻歐倩怡講大話…

