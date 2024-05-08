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梁思浩爆郭晉安離婚早有端倪 揭歐倩怡一舉動現玄機

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郭晉安和歐倩怡曾是模範夫妻，但上周兩人突然在社交網宣布離婚，結束他們18年的婚姻生活，令不少粉絲和圈中友人都大感意外和惋惜！但日前梁思浩就爆料指，兩人婚變原來早已有端倪。

郭晉安歐倩怡離婚 圈中早有風聲

梁思浩在自己的YouTube節目中透露，他在一年半前就已經得知郭晉安和歐倩怡的婚姻出現問題，並表示這在圈中已經不是祕密，不少幕後工作人員也知情。他回憶起在去年農曆新年期間，偶然在超市遇見了郭晉安一人購物的情景，那時他就察覺到了一些端倪。

郭晉安 梁思浩指以前多數見到郭晉安和歐倩怡一pair去買嘢，因此當日見到只得安仔一個人在超巿購物，令他「多多少少有啲感覺到」。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
梁思浩指以前多數見到郭晉安和歐倩怡一pair去買嘢，因此當日見到只得安仔一個人在超巿購物，令他「多多少少有啲感覺到」。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
郭晉安 郭晉安夫婦以往不時撇下一對仔女外出拍拖。（圖片來源：新傳媒照片庫）
郭晉安夫婦以往不時撇下一對仔女外出拍拖。（圖片來源：新傳媒照片庫）

揭歐倩怡疑託人代搵工

梁思浩提到，歐倩怡在近年重返校園，修讀營養學學士課程，似乎是為了離婚後的生活做好了準備。他還透露，曾經有人找他代為尋找工作，原來是歐倩怡想要重返職場。

郭晉安 梁思浩拍片講郭晉安歐倩怡離婚。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
梁思浩拍片講郭晉安歐倩怡離婚。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
郭晉安 指歐倩怡在近年重返校園似乎是為了離婚後的生活做準備。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
指歐倩怡在近年重返校園似乎是為了離婚後的生活做準備。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
郭晉安 又爆料指曾有人致電給他，希望代歐倩怡尋找工作。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
又爆料指曾有人致電給他，希望代歐倩怡尋找工作。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
郭晉安 梁思浩指不少幕後工作人員也早知郭晉安和歐倩怡的婚姻出現問題。（圖片來源：IG@cindyauau）
梁思浩指不少幕後工作人員也早知郭晉安和歐倩怡的婚姻出現問題。（圖片來源：IG@cindyauau）

梁思浩讚揚郭晉安為人踏實

梁思浩表示，他與郭晉安相識多年，對方一直是個循規蹈矩的人。他欣賞郭晉安不因為在娛樂圈多年而改變自己的性格，生活簡單而滿足。吳家樂也在節目中表示認同，並分享了與郭晉安的一些交流經歷，指兩人開工時會傾湊仔心得。

郭晉安 梁思浩和郭晉安曾一同演出1986年《城市故事》，但他透露最早的合作，是在1985年時拍攝《獅子山下》。（圖片來源：TVB《城市故事》）
梁思浩和郭晉安曾一同演出1986年《城市故事》，但他透露最早的合作，是在1985年時拍攝《獅子山下》。（圖片來源：TVB《城市故事》）

歐倩怡不斷增值自己

歐倩怡在過去的訪問中提到，她因為不想與郭晉安從事同一行業，而有了轉行的念頭。她不僅進修營養學和健身，還學習了多項技能，如考取船牌、學打鼓等，並已成為一名註冊營養師，下一步計劃是考取飛機駕駛執照。

郭晉安 2020年尾 《流行經典50年 》 夫妻同台時，歐倩怡曾自爆想「另一模式」復出。（圖片來源：TVB）
2020年尾 《流行經典50年 》 夫妻同台時，歐倩怡曾自爆想「另一模式」復出。（圖片來源：TVB
郭晉安 修讀營養學的歐倩怡近年食得清淡，又勤力做運動，身形同皮膚都keep得勁好。（圖片來源：IG@cindyauau）
修讀營養學的歐倩怡近年食得清淡，又勤力做運動，身形同皮膚都keep得勁好。（圖片來源：IG@cindyauau）

郭晉安減產照顧家庭

歐倩怡一直忙於學業，而郭晉安則忙於拍劇，兩人相處的時間越來越少，婚姻也曾經陷入危機。歐倩怡在訪問中透露，她希望能夠開創新的事業，而郭晉安也支持她重返職場，同時減少工作量來照顧家庭。

郭晉安 郭晉安近年為支持歐倩怡重返職場，不惜減少工作量來照顧家庭。（圖片來源：微博@郭晉安--歐倩怡）
郭晉安近年為支持歐倩怡重返職場，不惜減少工作量來照顧家庭。（圖片來源：微博@郭晉安–歐倩怡）
郭晉安 歐倩怡在1997年憑卡通片《櫻桃小丸子》的片尾曲《問題天天都多》爆紅。（圖片來源：TVB）
歐倩怡在1997年憑卡通片《櫻桃小丸子》的片尾曲《問題天天都多》爆紅。（圖片來源：TVB
郭晉安 近年歐倩怡進修食物及營養學課程，2021年以一級榮譽的好成績取得學士學位。（圖片來源：IG@cindyauau）
近年歐倩怡進修食物及營養學課程，2021年以一級榮譽的好成績取得學士學位。（圖片來源：IG@cindyauau）
郭晉安 2014年歐倩怡曾以高分考獲船牌。（圖片來源：IG@cindyauau）
2014年歐倩怡曾以高分考獲船牌。（圖片來源：IG@cindyauau）
郭晉安 歐倩怡仲好有藝術修養，曾經日日去學打鼓及學跳舞！（圖片來源：微博@郭晉安--歐倩怡）
歐倩怡仲好有藝術修養，曾經日日去學打鼓及學跳舞！（圖片來源：微博@郭晉安–歐倩怡）

撰文：東方新地圖片來源：IG@cindyauau、YouTube@娛樂好好玩、微博@郭晉安--歐倩怡、新傳媒照片庫

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