梁思浩爆郭晉安離婚早有端倪 揭歐倩怡一舉動現玄機
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郭晉安和歐倩怡曾是模範夫妻，但上周兩人突然在社交網宣布離婚，結束他們18年的婚姻生活，令不少粉絲和圈中友人都大感意外和惋惜！但日前梁思浩就爆料指，兩人婚變原來早已有端倪。
郭晉安歐倩怡離婚 圈中早有風聲
梁思浩在自己的YouTube節目中透露，他在一年半前就已經得知郭晉安和歐倩怡的婚姻出現問題，並表示這在圈中已經不是祕密，不少幕後工作人員也知情。他回憶起在去年農曆新年期間，偶然在超市遇見了郭晉安一人購物的情景，那時他就察覺到了一些端倪。
揭歐倩怡疑託人代搵工
梁思浩提到，歐倩怡在近年重返校園，修讀營養學學士課程，似乎是為了離婚後的生活做好了準備。他還透露，曾經有人找他代為尋找工作，原來是歐倩怡想要重返職場。
梁思浩讚揚郭晉安為人踏實
梁思浩表示，他與郭晉安相識多年，對方一直是個循規蹈矩的人。他欣賞郭晉安不因為在娛樂圈多年而改變自己的性格，生活簡單而滿足。吳家樂也在節目中表示認同，並分享了與郭晉安的一些交流經歷，指兩人開工時會傾湊仔心得。
歐倩怡不斷增值自己
歐倩怡在過去的訪問中提到，她因為不想與郭晉安從事同一行業，而有了轉行的念頭。她不僅進修營養學和健身，還學習了多項技能，如考取船牌、學打鼓等，並已成為一名註冊營養師，下一步計劃是考取飛機駕駛執照。
郭晉安減產照顧家庭
歐倩怡一直忙於學業，而郭晉安則忙於拍劇，兩人相處的時間越來越少，婚姻也曾經陷入危機。歐倩怡在訪問中透露，她希望能夠開創新的事業，而郭晉安也支持她重返職場，同時減少工作量來照顧家庭。
撰文：東方新地圖片來源：IG@cindyauau、YouTube@娛樂好好玩、微博@郭晉安--歐倩怡、新傳媒照片庫