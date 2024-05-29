郭晉安親解轉讓股份避分身家傳聞 31字回應有冇挽留歐倩怡
郭晉安透露仔女去向
郭晉安在接受訪問時表示：「其實佢哋（仔女）都好聰明，我都好慶幸同好感恩有2位好體諒我哋家庭嘅小朋友。」不過郭晉安就強調即使婚姻狀況改變，他給予仔女們的愛仍然依舊：「我畀佢哋始終都係嗰一份愛，係冇改變嘅。」隨後更透露與前妻歐倩怡商量後，仔女現時同自己住，而郭晉安亦表示將於今年8月陪大仔去英國開學：「都要10幾日，去嗰邊陪佢開咗學先。」
郭晉安31字回應挽留歐倩怡
對於外界猜測歐倩怡是因為重拾學業有自己的事業，以及牽涉到第三者的原因才選擇離婚，郭晉安就大方表示：「2個人相處好多原因，好難話單一嘅原因去決定。」更表示與歐倩怡仍然係朋友，而且佢亦「始終都係2嗰小朋友嘅媽咪」。
當被問及有沒有曾經挽留過歐倩怡時，郭晉安則表示：「呢個問題我好難再同你講，因為我哋嘅私人事啦，都過咗一段咁長嘅時間，我好難再從頭去講過呢件事，同埋過咗去我諗我唔講喇。」
郭晉安親解股份轉讓避分身家
近日有消息指出，郭晉安代言的保健品公司計劃上市。而從相關文件中得知，郭晉安除了是該公司的代言人，亦是創辦人之一。該公司於2000年由他與其胞姐郭致因共同創立，而郭晉安則在2022年3月23日將旗下兩間子公司的所有股份轉讓給了他的姐姐，與歐倩怡分居的時間相吻合，因此一度被猜測轉讓股份是否為咗避免被分身家。
對此郭晉安則稱：「其實一對夫婦分開一定事前溝通好晒，我同Cindy都溝通好晒，所以人哋猜測嘅嘢我哋都唔會作任何回應。」
郭晉安歐倩怡宣布離婚 擁9000萬元物業不留老婆仔女
郭晉安與妻子歐倩怡（Cindy）於5月2日在社交平台上宣布結束長達18年的婚姻，雙方均表示這是經過深思熟慮的決定。「自兩年前已經分開生活，作出離婚決定是經過雙方深思熟慮的決定及溝通。」對於物業分配亦引起廣泛關注！
郭晉安物業分配 1原因老婆全部冇份
郭晉安與歐倩怡最終未能克服困難，選擇了分道揚鑣。郭晉安近年來已刻意減少工作量，專注於家庭生活。他的財產也不再是當年那位只住在300平方呎單位的小演員，現在他手持價值約9000萬元的物業。他在多年前的一次訪談中透露，由於歐倩怡不喜歡麻煩事，加上他認為應該將財產貢獻給社會，因此沒有將物業登記在家人名下，而歐倩怡也認同他的想法。
據悉，這些物業並未登記在歐倩怡或子女的名下。郭晉安擁有的物業包括西貢匡湖居、紅磡駿昇中心、太古城和荃運中心等。
郭晉安歐倩怡童話式婚禮
郭晉安與歐倩怡因拍攝旅遊節目而擦出火花，兩人拍拖七年後，於2006年在迪士尼樂園舉行婚禮。原來歐倩怡從小到大都很喜歡迪士尼卡通人物，而郭晉安為圓老婆心願，所以選擇了在迪士尼舉行婚宴。
同老婆試過冷戰半年險離婚
曾因拍劇而抑鬱的郭晉安，同老婆試過冷戰半年險離婚，加上兩公婆為仔女升學問題意見分歧，虎媽vs慈父經常嘈交，幸好，最終歐倩怡被老公隨遇而安性格馴服，唔再堅持催谷仔女做資優生，為減輕仔女功課壓力，近年更幫兒子令山轉校，同細女以雅一齊升讀國際學校。夫妻同心衝破困難，15年婚姻亦更堅固！