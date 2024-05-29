郭晉安親解轉讓股份避分身家傳聞 31字回應有冇挽留歐倩怡

59歲郭晉安於月初在社交平台宣布與歐倩怡離婚，結束長達18年的婚姻。不過自公開離婚消息以來，郭晉安一直未有公開露面，直至今日（29日）在將軍澳電視城出席新劇《金式森林》的造型暨拜神儀式才再次出現。郭晉安接受傳媒訪問，回應與歐倩怡離婚的問題，更親自解釋將保健品品牌股份轉讓予姐姐，以及是否曾挽留歐倩怡一事……

