61歲郭晉安首度剖白與歐倩怡離婚真相 坦認一個致命缺點
61歲視帝郭晉安與45歲前妻歐倩怡去年宣布結束18年婚姻後，雙方感情動向一直備受關注。日前郭晉安罕有開腔談及這段過去婚姻，更親口承認自己在感情中的致命缺點，坦言過去關係存在操控問題。當被問及前妻傳出新戀情時，他僅以7字真言回應，但對於自己是否有新對象卻語帶玄機。
郭晉安首度剖白18年婚姻破裂內幕
郭晉安在接受訪問時激罕談及前妻歐倩怡及這段過去的婚姻，坦承兩人關係初期會對彼此千依百順，但隨著時間過去便開始見到對方真面目。他直言過去的關係中存在許多操控，並承認自己有想控制另一半的傾向。郭晉安解釋這種控制源於自己的主觀看法，希望對方能夠和應自己，從而避免兩人之間的煩惱與衝突，但這反而會令對方感到無所適從。
視帝坦認致命缺點重新審視自己
經歷人生起起落落及感情挫敗後，郭晉安表示這段經歷讓他能夠重新審視和修正自己未改的缺點。談及離婚後是否會展開新關係或迎來「第二春」，他表明目前不會對未來幻想太多，最多只會計劃下星期的事情。郭晉安強調現階段對他而言最重要的事情是與一對子女的關係，會珍惜與仔女相處的時光，認為其他事情都不重要。
郭晉安與歐倩怡18年情路回顧
郭晉安與歐倩怡於2005年結婚，兩人育有一對子女，婚姻維持了18年。期間兩人一直保持低調，甚少公開談及感情生活。直至2024年，兩人正式宣布離婚，結束長達18年的婚姻關係。離婚後雙方都對感情事保持低調態度，但外界對兩人的感情動向一直相當關注，特別是歐倩怡近期傳出新戀情消息，更成為娛樂圈熱話。
7字真言回應前妻新戀情傳聞
郭晉安近日出席新劇《金式森林》宣傳活動時，被記者問及對前妻歐倩怡傳出新戀情有何看法，包括是否認為對方太快有新歡或會否為對方感到高興。郭晉安以7字真言簡潔回應：「呢樣我唔回答喇！」拒絕評論前妻感情狀況。不過當記者追問他自己是否有新對象時，郭晉安並沒有否認，僅以一句「唔話畀你知」帶過，並表示對他而言戀愛中年齡差距並不是重點，兩人的緣份才是發展新感情的關鍵。
