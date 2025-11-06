61歲郭晉安首度剖白與歐倩怡離婚真相 坦認一個致命缺點

61歲視帝郭晉安與45歲前妻歐倩怡去年宣布結束18年婚姻後，雙方感情動向一直備受關注。日前郭晉安罕有開腔談及這段過去婚姻，更親口承認自己在感情中的致命缺點，坦言過去關係存在操控問題。當被問及前妻傳出新戀情時，他僅以7字真言回應，但對於自己是否有新對象卻語帶玄機。