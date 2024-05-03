郭晉安歐倩怡宣布離婚 擁9000萬元物業不留老婆仔女
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郭晉安與妻子歐倩怡（Cindy）於5月2日在社交平台上宣布結束長達18年的婚姻，雙方均表示這是經過深思熟慮的決定。「自兩年前已經分開生活，作出離婚決定是經過雙方深思熟慮的決定及溝通。」對於物業分配亦引起廣泛關注！
郭晉安物業分配 1原因老婆全部冇份
郭晉安與歐倩怡最終未能克服困難，選擇了分道揚鑣。郭晉安近年來已刻意減少工作量，專注於家庭生活。他的財產也不再是當年那位只住在300平方呎單位的小演員，現在他手持價值約9000萬元的物業。他在多年前的一次訪談中透露，由於歐倩怡不喜歡麻煩事，加上他認為應該將財產貢獻給社會，因此沒有將物業登記在家人名下，而歐倩怡也認同他的想法。
據悉，這些物業並未登記在歐倩怡或子女的名下。郭晉安擁有的物業包括西貢匡湖居、紅磡駿昇中心、太古城和荃運中心等。
郭晉安歐倩怡童話式婚禮
郭晉安與歐倩怡因拍攝旅遊節目而擦出火花，兩人拍拖七年後，於2006年在迪士尼樂園舉行婚禮。原來歐倩怡從小到大都很喜歡迪士尼卡通人物，而郭晉安為圓老婆心願，所以選擇了在迪士尼舉行婚宴。
婚姻曾出現第3者 郭晉安：唔覺得自己有錯！
安仔曾接受傳媒訪問，坦言在入行初期，因工作太忙關係，沒時間照顧身邊另一半，引致出現第3者。他表示自己當時可能太年輕，不太懂得處理感情事，亦太年輕未懂這是有問題，更坦言：「亦唔覺得自己有錯。」他慶幸當時忙開工，每日只睡數小時，有時間都用來記劇本，根本沒多餘時間想太多，雖然戀情最後無疾而終，不過安仔指事件對日後感情路上能夠得到提升。
同老婆試過冷戰半年險離婚
曾因拍劇而抑鬱的郭晉安，同老婆試過冷戰半年險離婚，加上兩公婆為仔女升學問題意見分歧，虎媽vs慈父經常嘈交，幸好，最終歐倩怡被老公隨遇而安性格馴服，唔再堅持催谷仔女做資優生，為減輕仔女功課壓力，近年更幫兒子令山轉校，同細女以雅一齊升讀國際學校。夫妻同心衝破困難，15年婚姻亦更堅固！
圖片來源：IG@cindyauau、Sundaykiss照片庫、新傳媒照片庫、微博@郭晉安--歐倩怡