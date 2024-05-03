郭晉安歐倩怡宣布離婚 擁9000萬元物業不留老婆仔女

郭晉安與妻子歐倩怡（Cindy）於5月2日在社交平台上宣布結束長達18年的婚姻，雙方均表示這是經過深思熟慮的決定。「自兩年前已經分開生活，作出離婚決定是經過雙方深思熟慮的決定及溝通。」對於物業分配亦引起廣泛關注！

