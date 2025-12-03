離巢視帝自爆2個月暴瘦10公斤 驚揭嚴重後遺症
三屆視帝郭晉安上月底親認離巢無綫，令觀眾大感不捨。近日他在小紅書大方分享當年為拍攝劇集《致命復活》的極速瘦身經歷，自爆曾在短短兩個月內成功減去10公斤，但同時坦承這種極端方法帶來意想不到的健康代價。
郭晉安兩招極速減肥法曝光
郭晉安在小紅書以「減完後方知健康最重要」為題發布影片，詳細分享當年為《致命復活》角色需要而進行的極速瘦身過程。他透露當時必須在短時間內減磅，最終以兩個月時間成功減掉10公斤，身形變得非常精瘦。郭晋安公開其減肥方法主要靠兩大招數，包括完全戒除澱粉質，停止進食米飯、麵包等澱粉類食物，以及每日只進食水煮蔬菜，不添加任何油、鹽、糖調味。他強調這個方法見效非常快，能夠迅速達到減重目標。
《致命復活》角色要求極端瘦身
在《致命復活》劇集中，郭晉安飾演被困荒島十年的角色，期間要捕捉蛇蟲維生，逃脫後誓要報仇的劇情設定。為了真實呈現角色被囚禁多年後的憔悴模樣，郭晉安不惜犧牲健康進行極端減肥。他在小紅書影片中展示當時的瘦削身形，與現在的健康體態形成強烈對比，可見當年為角色付出的努力和代價。
郭晉安親揭減肥後遺症警告粉絲
雖然極速減肥方法效果顯著，但郭晉安坦言這種極端方式對身體帶來負面影響。他自爆當時出現「集中力不足」的問題，無法專注處理日常事務。郭晉安現時透露主要靠健身增加肌肉量，吸收更多蛋白質令身體變得更健康。他特別奉勸粉絲「做運動、少食多餐和注意腸道健康」，強調應以健康為大前提，循序漸進地減肥才是長久之計。
網民關注視帝健康狀況
郭晉安的減肥分享引起網民熱烈討論，不少粉絲留言關心他的健康狀況。有網民表示「安仔為咗角色真係好拼」，亦有人提醒「健康最重要，唔好為咗靚仔犧牲身體」。部分網民分享自己的減肥經歷，認同極端節食方法雖然見效快但容易反彈，讚賞郭晉安願意公開分享真實經歷提醒大眾注意健康。
