60歲失婚郭晉安曬超驚人髮量出鏡 寵愛細37歲港姐冠軍 網民力讚回春妙招
郭晉安曬超驚人髮量狀態絕佳出鏡
近日郭晉安於火鍋店被網民野生捕獲，該網民事後更興奮在社交平台曬出與郭晉安嘅合照，相中郭晉安嘅髮量更成為焦點，唔少網民都力讚佢就算年屆60仍然擁有一頭超茂盛頭髮，睇落年輕唔少：「感覺安仔離婚後狀態更好了」、「這頭頭髮真厲害，完全看不出有60了」、「頭髮濃密得我都以為是假髮了」、「果然是魅力不減當年」！
寵愛細37歲港姐冠軍 網民力讚回春妙招
郭晉安去年宣布離婚後隨即開拍TVB新劇《金式森林》，除咗在劇中與陳曉華大玩忘年戀之外，更與23歲港姐冠軍莊子璇飾演父女。而首次拍劇嘅莊子璇亦備受郭晉安寵愛，除咗在演戲上合作無間之外，郭晉安更一改已婚時嘅低調作風，大方與劇中演員送花為莊子璇慶生，更親自指導「愛女」打網球，密密與年輕演員互動更獲網民搞笑表示係回春祕技！
莊子璇獲郭晉安教打網球 撒嬌賣口乖讚Daddy好好 網民起哄：安仔第二春
前港姐冠軍莊子璇早前在拍攝劇集《金式森林》時，與劇中演員郭晉安、陳曉華、何廣沛、江嘉敏、陳浚霆等打成一片。拍畢劇集後，大家還抽空相約聚會，顯示出彼此之間良好感情，莊子璇仲撒嬌大讚「Daddy好好！」
莊子璇獲郭晉安親自指導打網球
日前莊子璇在社交網分享打網球的片段，並發文：「有Daddy教學，係唔同啲嘅﹐受益匪淺，你畀個PAYME我，過番教練費畀你！」，片中見子璇原來獲《金》劇演其父親的安仔親自指導，難怪她亦非常用心學習。 其實安仔有多年打網球經驗，「波友」有鄭嘉穎及黃智賢等。
莊子璇大讚：Daddy好好冇鬧我
子璇在事後接受媒體訪問時坦言：「我係第一次打，我本身識打羽毛球，但網球就未打過。Daddy好好，但我都仲未好識！」當被問到是否有被爸爸鬧過時，她笑著回應：「冇呀！佢好有耐性教我哋，佢真係打得好好。」
網民起哄：安仔第二春
對此，唔少網民都非常關心安仔離婚後嘅生活，見到佢同莊子璇打網球，不禁起哄：「安仔第二春」、「一齊研究下球技」、「想同佢打羽毛球」
郭晉安和歐倩怡曾是模範夫妻，但去年5月兩人突然在社交網宣布離婚，結束他們18年的婚姻生活。歐倩怡接受傳媒訪問時，更談及離婚後都要賣車慳錢，不過網民洗版式留言狂鬧，郭晉安亦表示「佢嘅嘢你問返佢。」去年10月是他60大壽的日子，郭晉安與他合作新劇《金式森林》演員，以及多位圈中好友慶祝，群星拱照熱鬧過台慶！
視帝視后群星拱照熱鬧過台慶網友大讚：替郭生高興
從郭晉安在限時動態分享的影片所見，安仔之前曾被質疑「膠樣」，現在精神飽滿，靚樣重現！郭晉安開心連切兩個蛋糕，不停雙手合拾感謝大家，合照時又做出登六手勢，合照中見到黃智賢，王祖藍夫婦、胡定欣、楊茜堯、羅子溢、馬國明、鄭子誠等，不少網友大讚：「替郭生高興」、「靚仔咗唔少」、「活得比你好」