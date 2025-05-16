60歲失婚郭晉安曬超驚人髮量出鏡 寵愛細37歲港姐冠軍 網民力讚回春妙招

60歲視帝郭晉安去年5月宣布與歐倩怡結束18年婚姻，不過郭晉安就迅速適應單身生活，除咗努力進行演藝工作外，其公司更上市成功，令郭晉安順利躋身「億萬富豪俱樂部」，成為炙手可熱嘅鑽石王老五！近日就有網民在社交平台曬出與郭晉安嘅合照，相中郭晉安回春嘅絕佳狀態亦引來唔少網民大讚！