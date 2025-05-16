60歲失婚郭晉安曬超驚人髮量出鏡 寵愛細37歲港姐冠軍 網民力讚回春妙招

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60歲視帝郭晉安去年5月宣布與歐倩怡結束18年婚姻，不過郭晉安就迅速適應單身生活，除咗努力進行演藝工作外，其公司更上市成功，令郭晉安順利躋身「億萬富豪俱樂部」，成為炙手可熱嘅鑽石王老五！近日就有網民在社交平台曬出與郭晉安嘅合照，相中郭晉安回春嘅絕佳狀態亦引來唔少網民大讚！

郭晉安曬超驚人髮量狀態絕佳出鏡

近日郭晉安於火鍋店被網民野生捕獲，該網民事後更興奮在社交平台曬出與郭晉安嘅合照，相中郭晉安嘅髮量更成為焦點，唔少網民都力讚佢就算年屆60仍然擁有一頭超茂盛頭髮，睇落年輕唔少：「感覺安仔離婚後狀態更好了」、「這頭頭髮真厲害，完全看不出有60了」、「頭髮濃密得我都以為是假髮了」、「果然是魅力不減當年」！

郭晉安 莊子璇 郭晉安近日於火鍋店被網民野生捕獲，該網民更曬出與郭晉安嘅合照，唔少人都直言郭晉安雖然年屆60，但係茂盛嘅髮量就令佢睇落十分減齡！（圖片來源：小紅書圖片）
郭晉安近日於火鍋店被網民野生捕獲，該網民更曬出與郭晉安嘅合照，唔少人都直言郭晉安雖然年屆60，但係茂盛嘅髮量就令佢睇落十分減齡！（圖片來源：小紅書圖片）
郭晉安 莊子璇 郭晉安嘅公司早前上市成功，令佢順利躋身「億萬富豪俱樂部」，兼成為炙手可熱嘅鑽石王老五！（圖片來源：小紅書圖片）
郭晉安嘅公司早前上市成功，令佢順利躋身「億萬富豪俱樂部」，兼成為炙手可熱嘅鑽石王老五！（圖片來源：小紅書圖片）

寵愛細37歲港姐冠軍 網民力讚回春妙招

郭晉安去年宣布離婚後隨即開拍TVB新劇《金式森林》，除咗在劇中與陳曉華大玩忘年戀之外，更與23歲港姐冠軍莊子璇飾演父女。而首次拍劇嘅莊子璇亦備受郭晉安寵愛，除咗在演戲上合作無間之外，郭晉安更一改已婚時嘅低調作風，大方與劇中演員送花為莊子璇慶生，更親自指導「愛女」打網球，密密與年輕演員互動更獲網民搞笑表示係回春祕技！

郭晉安 莊子璇 郭晉安早前與TVB新劇《金式森林》中嘅一眾演員為莊子璇慶生。（圖片來源：ig@onjai109）
郭晉安早前與TVB新劇《金式森林》中嘅一眾演員為莊子璇慶生。（圖片來源：ig@onjai109）
郭晉安 莊子璇 莊子璇2023年參選港姐奪冠，佢於TVB新劇《金式森林》中飾演郭晉安女兒，雖然係首次拍劇，但係就獲郭晉安大讚有演戲天份。（圖片來源：ig@hilary_ig）
莊子璇2023年參選港姐奪冠，佢於TVB新劇《金式森林》中飾演郭晉安女兒，雖然係首次拍劇，但係就獲郭晉安大讚有演戲天份。（圖片來源：ig@hilary_ig）
郭晉安 莊子璇 莊子璇更會賣口乖叫郭晉安Daddy，而一改已婚時嘅低調作風嘅郭晉安更獲唔少網民搞笑表示係回春祕技！（圖片來源：ig@hilary_ig）
莊子璇更會賣口乖叫郭晉安Daddy，而一改已婚時嘅低調作風嘅郭晉安更獲唔少網民搞笑表示係回春祕技！（圖片來源：ig@hilary_ig）

莊子璇獲郭晉安教打網球 撒嬌賣口乖讚Daddy好好 網民起哄：安仔第二春

前港姐冠軍莊子璇早前在拍攝劇集《金式森林》時，與劇中演員郭晉安、陳曉華、何廣沛、江嘉敏、陳浚霆等打成一片。拍畢劇集後，大家還抽空相約聚會，顯示出彼此之間良好感情，莊子璇仲撒嬌大讚「Daddy好好！」

郭晉安 莊子璇 莊子璇最近有興趣！（圖片來源：IG@hilary_ig）
莊子璇最近有興趣！（圖片來源：IG@hilary_ig）

莊子璇獲郭晉安親自指導打網球

日前莊子璇在社交網分享打網球的片段，並發文：「有Daddy教學，係唔同啲嘅﹐受益匪淺，你畀個PAYME我，過番教練費畀你！」，片中見子璇原來獲《金》劇演其父親的安仔親自指導，難怪她亦非常用心學習。 其實安仔有多年打網球經驗，「波友」有鄭嘉穎及黃智賢等。

郭晉安 莊子璇 日前莊子璇在社交網分享打網球的片段，並發文：「有Daddy教學，係唔同啲嘅﹐受益匪淺，你畀個PAYME我，過番教練費畀你！」（圖片來源：IG@hilary_ig）
日前莊子璇在社交網分享打網球的片段，並發文：「有Daddy教學，係唔同啲嘅﹐受益匪淺，你畀個PAYME我，過番教練費畀你！」（圖片來源：IG@hilary_ig）

莊子璇大讚：Daddy好好冇鬧我

子璇在事後接受媒體訪問時坦言：「我係第一次打，我本身識打羽毛球，但網球就未打過。Daddy好好，但我都仲未好識！」當被問到是否有被爸爸鬧過時，她笑著回應：「冇呀！佢好有耐性教我哋，佢真係打得好好。」

郭晉安 莊子璇 慢慢學（圖片來源：IG@hilary_ig）
慢慢學（圖片來源：IG@hilary_ig）
郭晉安 莊子璇 安仔好有耐性（圖片來源：IG@hilary_ig）
安仔好有耐性（圖片來源：IG@hilary_ig）

網民起哄：安仔第二春

對此，唔少網民都非常關心安仔離婚後嘅生活，見到佢同莊子璇打網球，不禁起哄：「安仔第二春」、「一齊研究下球技」、「想同佢打羽毛球」

郭晉安 莊子璇 唔少網民都非常關心安仔離婚後嘅生活，見到佢同莊子璇打網球，不禁起哄：「安仔第二春」（圖片來源：IG@hilary_ig）
唔少網民都非常關心安仔離婚後嘅生活，見到佢同莊子璇打網球，不禁起哄：「安仔第二春」（圖片來源：IG@hilary_ig）

郭晉安和歐倩怡曾是模範夫妻，但去年5月兩人突然在社交網宣布離婚，結束他們18年的婚姻生活。歐倩怡接受傳媒訪問時，更談及離婚後都要賣車慳錢，不過網民洗版式留言狂鬧，郭晉安亦表示「佢嘅嘢你問返佢。」去年10月是他60大壽的日子，郭晉安與他合作新劇《金式森林》演員，以及多位圈中好友慶祝，群星拱照熱鬧過台慶！

郭晉安 莊子璇 郭晉安之前曾被質疑「膠樣」，現在精神飽滿，靚樣重現！（圖片來源：IG@onjai109）
郭晉安之前曾被質疑「膠樣」，現在精神飽滿，靚樣重現！（圖片來源：IG@onjai109）
郭晉安 莊子璇 （圖片來源：IG@onjai109）
（圖片來源：IG@onjai109）

視帝視后群星拱照熱鬧過台慶網友大讚：替郭生高興

從郭晉安在限時動態分享的影片所見，安仔之前曾被質疑「膠樣」，現在精神飽滿，靚樣重現！郭晉安開心連切兩個蛋糕，不停雙手合拾感謝大家，合照時又做出登六手勢，合照中見到黃智賢，王祖藍夫婦、胡定欣、楊茜堯、羅子溢、馬國明、鄭子誠等，不少網友大讚：「替郭生高興」、「靚仔咗唔少」、「活得比你好」

郭晉安 莊子璇 視帝視后群星拱照熱鬧過台慶（圖片來源：IG@onjai109）
視帝視后群星拱照熱鬧過台慶（圖片來源：IG@onjai109）
郭晉安 莊子璇 （圖片來源：IG@onjai109）
（圖片來源：IG@onjai109）
郭晉安 莊子璇 《金式森林》演員感情深厚（圖片來源：IG@onjai109）
《金式森林》演員感情深厚（圖片來源：IG@onjai109）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、ig@onjai109、ig@hilary_ig資料或影片來源：原文刊於新假期

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