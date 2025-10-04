60歲郭晉安與23歲莊子璇傳父女戀後首同場！聞前妻歐倩怡即黑面閂閘
現年60歲的郭晉安自與歐倩怡離婚後，感情生活備受關注，早前更驚爆與年僅23歲的港姐莊子璇傳出相差38歲的「父女戀」，消息震撼全城。昨日（3日）兩人於劇集《金式森林》宣傳活動上，在緋聞後首度公開同場，但二人全程零交流，氣氛極度尷尬。當郭晉安被問及前妻歐倩怡時，他更即時黑面拒答，究竟這段緋聞背後有何內情？
郭晉安莊子璇緋聞後首同場 刻意保持距離勁尷尬
昨日《金式森林》舉行宣傳活動，一眾主演包括郭晉安、陳曉華、羅子溢及莊子璇等盛裝出席。全場焦點無疑落在緋聞男女主角郭晉安與莊子璇身上，這亦是他們自5月爆出「父女戀」傳聞後，首次在公開場合碰面。現場所見，兩人似乎刻意避嫌，全程保持距離，未見有任何交流，場面一度顯得頗為尷尬。在活動期間，郭晉安則表現專業，更即場向劇中飾演其妻子的陳曉華跪地求婚，大搞氣氛，似乎未受緋聞影響工作心情。
郭晉安聞前妻歐倩怡即閂閘 驚呼緋聞搞到唔敢見面
活動後郭晉安、陳曉華與莊子璇一同接受訪問，郭晉安被問到與莊子璇的緋聞時，反應極大地表示兩人自緋聞後，昨日才是首次見面，更激動表示：「仲敢咩！怕晒呀！」他坦言做藝人有時很無奈，因緋聞而連朋友間正常的食飯、行街等社交活動都不敢進行。而當記者轉問他與前妻歐倩怡是否有聯絡時，他一改態度，面色一沉並直接「閂閘」拒絕回應：「不答。」態度相當決絕，似乎不想再提前妻半句。
38歲父女戀羅生門 陳曉華自爆係約戰搞手
對於早前傳出的「父女戀」緋聞，郭晉安與莊子璇都齊聲否認。郭晉安強調兩人根本沒有相約打網球，而身旁的陳曉華此時則自爆，當日的網球局其實是她負責相約，只是自己最後因事未能出席，她更補充當日其實有很多人在場，不明白為何照片中只有他們兩人，間接為二人澄清。至於陳曉華被問到與朱敏瀚一同看演唱會一事，她則不斷扯開話題，更搞笑地指著郭晉安說：「老公（劇中角色）面前唔好提其他男人！」
莊子璇演技被網民狠批 郭晉安力撐要畀機會新人
《金式森林》雖然在香港尚未播出，但已率先在內地平台上架，不過女主角之一的莊子璇就被內地網民狠批演技生硬，指她表情欠奉。對此，莊子璇大方承認有看到相關負評，坦言感到不開心，但作為新人會虛心學習，繼續努力。身旁的郭晉安則力撐對方，認為莊子璇演得很好，並公開呼籲外界應該多給予新人機會和鼓勵，盡顯前輩風範，似乎未因緋聞而影響二人關係。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期