60歲郭晉安與23歲莊子璇傳父女戀後首同場！聞前妻歐倩怡即黑面閂閘

現年60歲的郭晉安自與歐倩怡離婚後，感情生活備受關注，早前更驚爆與年僅23歲的港姐莊子璇傳出相差38歲的「父女戀」，消息震撼全城。昨日（3日）兩人於劇集《金式森林》宣傳活動上，在緋聞後首度公開同場，但二人全程零交流，氣氛極度尷尬。當郭晉安被問及前妻歐倩怡時，他更即時黑面拒答，究竟這段緋聞背後有何內情？