58歲郭晉安零濾鏡近照曝光 網民驚訝「膠面」非常嚴重
郭晉安近照曝光塊面似蠟像
日前郭晉安為自己的健康食品開幕剪綵，他全程勁親民，任影唔嬲。這些零濾鏡相片中，安仔容貌有些憔悴，眼部周圍佈滿魚尾紋，眼角的皺紋更長到上太陽穴，不過有網民表示塊面硬晒，好似蠟像一樣！
網民驚訝：好似敷咗面膜未撕返出嚟咁
對於郭晉安年過半百樣貌大走樣，網民見到呢輯相片都唔太開胃，紛紛表示：「好似敷咗面膜未撕返出嚟咁」、「好膠， 打針打到過咗龍」、「塊面硬到呢！」
郭晉安歐倩怡童話式婚禮
郭晉安與歐倩怡因拍攝旅遊節目而擦出火花，兩人拍拖七年後，於2006年在迪士尼樂園舉行婚禮。原來歐倩怡從小到大都很喜歡迪士尼卡通人物，而郭晉安為圓老婆心願，所以選擇了在迪士尼舉行婚宴。
三屆視帝忠奸都咁好戲
郭晉安於85年加入TVB，，03年憑 《戇夫成龍》爆紅更先後做咗無綫三屆視帝成績超然。安仔忠奸都咁好戲，在《再創世紀》 演奸到入心的賀天生後，拍《白色強人》又做回善良好醫生，同樣駕輕就熟。
郭晉安《戇夫成龍》人氣勁高
郭晉安其中最令人印象深刻的角色，一定是《戇夫成龍》和《阿旺新傳》中的弱智男孩「阿旺」，這個角色除了為他增加了不少人氣外，更為他帶來兩座視帝寶座，當年不少人都會扮「阿旺」的說話語氣，有此可見人氣有多高。
2008年《與敵同行》唐立言
「阿旺」的成功令到郭晉安被定型，但去到2008年，於《與敵同行》中飾演第一奸角唐立言，其奸到爆的眼神和言行都令到觀眾耳目一新，就連當年的高登巴打都晚晚追劇，更為他改圖，成為當年的熱話。結尾留白令到不少人都希望可以推出「唐立言外傳」，是郭晉安第一次擺脫了「阿旺味」。
2014年《忠奸人》高哲行
《與敵同行》最尾唐立言半身癱瘓，更目露凶光，大家都以為會有下集，但等了幾年都沒有聲氣，直到《忠奸人》播出。劇中的高哲行一開始已經是坐輪椅，雖然名字不同，但不禁令人聯想起來，甚至有網民當成「唐立言外傳」來看。《忠奸人》令郭晉安第三度奪視帝。
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