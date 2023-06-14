郭晉安 近照

58歲郭晉安零濾鏡近照曝光 網民驚訝「膠面」非常嚴重

最新娛聞
東方新地

廣告

58歲郭晉安早前進駐抖音平台，不時拍片與網民拉近距離，近日網民晒出郭晉安的近照，臉容似乎有所轉變，魚尾紋非常深，「膠面」問題非常嚴重！

郭晉安 近照 日前郭晉安為自己的健康食品開幕剪綵
日前郭晉安為自己的健康食品開幕剪綵（圖片來源：小紅書圖片）

郭晉安近照曝光塊面似蠟像

日前郭晉安為自己的健康食品開幕剪綵，他全程勁親民，任影唔嬲。這些零濾鏡相片中，安仔容貌有些憔悴，眼部周圍佈滿魚尾紋，眼角的皺紋更長到上太陽穴，不過有網民表示塊面硬晒，好似蠟像一樣！

郭晉安 近照 眼角的皺紋更長到上太陽穴
眼角的皺紋更長到上太陽穴（圖片來源：小紅書圖片）
郭晉安 近照
（圖片來源：小紅書圖片）
郭晉安 近照
（圖片來源：小紅書圖片）
郭晉安 近照
（圖片來源：小紅書圖片）

網民驚訝：好似敷咗面膜未撕返出嚟咁

對於郭晉安年過半百樣貌大走樣，網民見到呢輯相片都唔太開胃，紛紛表示：「好似敷咗面膜未撕返出嚟咁」、「好膠， 打針打到過咗龍」、「塊面硬到呢！」

郭晉安 近照
（圖片來源：網上圖片）

郭晉安歐倩怡童話式婚禮

郭晉安與歐倩怡因拍攝旅遊節目而擦出火花，兩人拍拖七年後，於2006年在迪士尼樂園舉行婚禮。原來歐倩怡從小到大都很喜歡迪士尼卡通人物，而郭晉安為圓老婆心願，所以選擇了在迪士尼舉行婚宴。

郭晉安 近照 郭晉安 zTUNGSTAR645800拷貝
（圖片來源：Sundaykiss照片庫）
郭晉安 近照 郭晉安 csaTUNGSTAR645799拷貝
（圖片來源：Sundaykiss照片庫）

三屆視帝忠奸都咁好戲

郭晉安於85年加入TVB，，03年憑 《戇夫成龍》爆紅更先後做咗無綫三屆視帝成績超然。安仔忠奸都咁好戲，在《再創世紀》 演奸到入心的賀天生後，拍《白色強人》又做回善良好醫生，同樣駕輕就熟。

郭晉安 近照 失憶24小時
效力無綫35年拍過唔少大熱劇集的郭晉安，03年憑 《戇夫成龍》爆紅更先後做咗無綫三屆視帝成績超然。（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭晉安 近照 失憶24小時
郭晉安忠奸都咁好戲，在《再創世紀》 演奸到入心的賀天生。（圖片來源：網上圖片）
郭晉安 近照 失憶24小時
郭晉安拍《白色強人》做善良好醫生，一樣冇難度。（圖片來源：新傳媒資料庫）

郭晉安《戇夫成龍》人氣勁高

郭晉安其中最令人印象深刻的角色，一定是《戇夫成龍》和《阿旺新傳》中的弱智男孩「阿旺」，這個角色除了為他增加了不少人氣外，更為他帶來兩座視帝寶座，當年不少人都會扮「阿旺」的說話語氣，有此可見人氣有多高。

郭晉安 近照 郭晉安, 白色強人, 阿旺, 唐立言
（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭晉安 近照 郭晉安, 白色強人, 阿旺, 唐立言
（圖片來源：新傳媒資料庫）

2008年《與敵同行》唐立言

「阿旺」的成功令到郭晉安被定型，但去到2008年，於《與敵同行》中飾演第一奸角唐立言，其奸到爆的眼神和言行都令到觀眾耳目一新，就連當年的高登巴打都晚晚追劇，更為他改圖，成為當年的熱話。結尾留白令到不少人都希望可以推出「唐立言外傳」，是郭晉安第一次擺脫了「阿旺味」。

郭晉安 近照
（圖片來源：新傳媒資料庫）

2014年《忠奸人》高哲行

《與敵同行》最尾唐立言半身癱瘓，更目露凶光，大家都以為會有下集，但等了幾年都沒有聲氣，直到《忠奸人》播出。劇中的高哲行一開始已經是坐輪椅，雖然名字不同，但不禁令人聯想起來，甚至有網民當成「唐立言外傳」來看。《忠奸人》令郭晉安第三度奪視帝。

郭晉安 近照
（圖片來源：TVB）
郭晉安 近照
（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、新傳媒資料庫

讀者留言

熱門文章

 