視帝郭晉安《金式森林》演技封神｜5分鐘食飯戲「四段式咀嚼」反擊不肖子 網民：睇到起雞皮！
無綫台慶劇《金式森林》劇情愈趨白熱化，三屆視帝郭晉安（安仔）再次展現神級演技！在上周末播出的飯局戲中，安仔短短5分鐘內單靠食飯時的微表情與咀嚼節奏，完美演繹由壓抑到爆發的複雜情緒，層次感十足，場面極具張力。面對兩位兒子聯手進逼，他全程不動聲色，卻看得觀眾心驚膽顫，究竟他是如何單憑一餐飯扭轉劣勢？
郭晉安5分鐘食飯戲上演「微表情教科書」
在最近播出的劇情中，一場看似普通的家庭飯局，瞬間變成方家權鬥的修羅場。劇中郭晉安飾演的方仰天，被兒子方學勤（陳浚霆飾）與方學禮（何廣沛飾）聯手夾擊。面對學禮要求講和，安仔先是揚眉失笑，輕蔑地回應：「講和？梗係好啦，求之不得。」其後即使兒子連珠炮發，甚至攻擊他身邊的林澄（陳曉華飾），他依然氣定神閒地扒飯，但眼神已瞬間變得凌厲。隨著兒子們的挑釁升級，篤爆他身患重病，安仔的怒火在眼神中層層遞進，最後邊咀嚼邊冷靜反擊：「你咪以為你嘅如意算盤打得響。」整個過程由嘲諷、思考到反擊，情緒轉換全在細微的表情與咀嚼動作之間，被譽為教科書級的演出。
郭晉安神級演技遊走壓抑與爆發之間
郭晉安在這場戲中盡顯視帝功架，將方仰天這位一家之主的城府與威嚴演繹得淋漓盡致。他巧妙地運用「四段式咀嚼」來帶動情緒，從一開始的輕鬆進食當作耳邊風，到中期眼神變狠、咀嚼速度減慢，反映內心正盤算對策，再到最後放下飯碗前的深呼吸，每個細節都充滿戲味。這種在極度壓抑下醞釀反擊的張力，讓觀眾完全代入其內心世界，感受到他那份不動聲色的憤怒。在幾乎沒有大動作及激昂對白的情況下，單靠面部肌肉的微細變化，便成功將一個沉著應戰、老謀深算的角色立體地呈現出來，功力令人嘆為觀止。
網民洗版式激讚「睇到毛骨悚然」
該集播出後，郭晉安的「食飯戲」隨即在網上引發洗版式討論，網民一面倒激讚其演技已達化境！不少觀眾留言表示看得極為過癮：「淨係食啖飯，啲戲已經出晒嚟，真係視帝級！」、「個種笑住但眼神有火嘅樣，睇到我毛骨悚然！」、「呢啲先叫戲！完全係微表情教科書！」、「安仔一出場就完全壓住場，氣場太強大！」更有網民指，這場戲的張力比很多動作場面更震撼，令人期待他與另一位主角羅子溢接下來的對手戲。據悉，本周方家的衝突將會持續升溫，兩大好戲之人的鬥法絕對不容錯過。
