視帝郭晉安《金式森林》演技封神｜5分鐘食飯戲「四段式咀嚼」反擊不肖子 網民：睇到起雞皮！

無綫台慶劇《金式森林》劇情愈趨白熱化，三屆視帝郭晉安（安仔）再次展現神級演技！在上周末播出的飯局戲中，安仔短短5分鐘內單靠食飯時的微表情與咀嚼節奏，完美演繹由壓抑到爆發的複雜情緒，層次感十足，場面極具張力。面對兩位兒子聯手進逼，他全程不動聲色，卻看得觀眾心驚膽顫，究竟他是如何單憑一餐飯扭轉劣勢？