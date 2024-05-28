金式森林｜59歲郭晉安新劇孖29歲陳曉華大玩父女戀 網民：影射何伯何太？
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「三屆視帝」郭晉安今年將踏入60歲，本月初他宣布與比他細15歲的歐倩怡離婚，結束長達18年的婚姻，消息震撼網民，近日無綫開拍新重頭劇《金式森林》，是郭晉安離婚後首次拍劇，也是他繼《白色強人II》後相隔兩年再開新劇，劇中由比他細30歲的陳曉華做其第二任老婆，被網民指是影射近日熱爆的何伯何太事件！
郭晉安 望8月尾前完成戲份
郭晉安在接受採訪時，透露8月尾他要陪16歲大仔郭令山去英國兩個星期，為兒子到音樂學院開學作準備，所以他已跟劇組請定假，希望其戲份可以在8月尾前完成，否則將要待他由英國返港才能再補拍。他表示，與陳曉華（Hera）的合作尤其讓他期待，劇中陳曉華將飾演他的繼室，原來兩人之前曾拍過同一套劇，但就冇對手戲，他希望大家可以早些入戲。
陳曉華 已有半年未曾開劇
陳曉華直言拍完《巾幗梟雄之懸崖》後，已有半年未開過劇，今次知道就快開工，她都有Keep住每日做運動，讓自己盡快進入工作模式。她表示現實生活中未試過忘年戀，不過她覺得愛分好多種，所以她會嘗試去認識這個角色的愛，她又指今次對她來說是一個好寶貴的挑戰，但她不會給自己太大壓力，反而希望盡情投入這個角色。
郭晉安 與莊子璇演父女
在這部新劇中，郭晉安不僅將與陳曉華展開一段忘年戀，還將與初次參演電視劇的22歲莊子璇飾演父女，劇中他飾演一位上市公司主席，將有3子1女，大仔是35歲的何廣沛，他笑言這將是一個大挑戰，因為他從未試過有個這麼大的兒子，而另外兩個兒子則是同樣35歲的陳浚霆與36歲羅天宇。何廣沛及陳浚霆的太太分別是何依婷、陳星妤，羅天宇則與羅子溢細妹郭柏妍有感情線。
《金式森林》TVB與內地合拍的重頭劇
《金式森林》是TVB與內地平台合拍的電視劇，全劇共25集，部分場景將在內地拍攝，劇情主要圍繞豪門家族的繼承和鬥爭展開。劇中其他演員還有龔慈恩及江嘉敏等。此外陳浚霆首次脫離《愛回家》「風少」一角出去拍劇，亦備受粉絲關注，他直言同「老婆」陳星妤首次合希望能有火花。