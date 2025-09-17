金式森林 ｜ 郭晉安娶嫩妻陳曉華掀爭產風暴！宣傳海報驚變內地短劇風 網民嘲諷：手段比誰都高！

由視帝郭晉安領銜主演，聯同陳曉華、羅子溢、龔慈恩、何廣沛及羅天宇等一眾好戲之人的新劇《金式森林》，已確定於9月17日在內地平台率先播出。該劇集結了強勁的演員陣容，加上劇情涉及觀眾最愛的豪門爭產、忘年戀等元素，未開播已引起廣泛關注，預計將掀起新一輪的追劇熱潮。