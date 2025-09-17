金式森林 ｜ 郭晉安娶嫩妻陳曉華掀爭產風暴！宣傳海報驚變內地短劇風 網民嘲諷：手段比誰都高！
由視帝郭晉安領銜主演，聯同陳曉華、羅子溢、龔慈恩、何廣沛及羅天宇等一眾好戲之人的新劇《金式森林》，已確定於9月17日在內地平台率先播出。該劇集結了強勁的演員陣容，加上劇情涉及觀眾最愛的豪門爭產、忘年戀等元素，未開播已引起廣泛關注，預計將掀起新一輪的追劇熱潮。
郭晉安娶嫩妻觸發豪門風暴
在《金式森林》中，郭晉安飾演珠寶大亨「方仰天」，他作出了一個震撼家族的決定，迎娶比自己年輕三十歲的嫩妻「林澄」（陳曉華飾）。更令人震驚的是，他宣布成立家族資產信託，將自己的遺產歸零，並把信託管理權交給家族的競爭對手「高深」（羅子溢飾），此舉瞬間讓方家陷入前所未有的混亂與鬥爭之中。
三子聯手龔慈恩誓要反擊
面對父親的驚人舉動，方家的三名兒子無法接受家產旁落，隨即慫恿祖母（龔慈恩飾）入稟法庭，試圖推翻信託的合法性。家族榮耀在赤裸裸的利益面前變得不堪一擊，一場關於父子反目、母子情仇的豪門暗鬥正式拉開序幕，家族成員之間的關係變得緊張，一觸即發。
宣傳海報驚變內地短劇風
雖然劇集內容充滿張力，但日前官方發布的宣傳片及海報卻引來網民熱議。有眼利的觀眾發現，這次的宣傳物料風格與內地流行的短劇非常相似，設計上將主角們的大頭照簡單拼湊在一起，視覺效果被指欠缺大製作的氣派，與劇集的豪門主題形成強烈對比。
網民嘲諷宣傳標語太狗血
除了設計風格外，海報上加入的劇情標語更是讓網民哭笑不得。諸如「大戰後媽, 登堂掀桌」、「搞定老公, 收拾繼子, 手段比誰都高」等極度「狗血」的字句，讓不少網民嘲諷宣傳手法過於誇張，直言這種風格與劇集本身的質感不符，意外成為開播前的一大熱話。
