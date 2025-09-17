金式森林 ｜ 郭晉安娶嫩妻陳曉華掀爭產風暴！宣傳海報驚變內地短劇風 網民嘲諷：手段比誰都高！

最新娛聞
東方新地

廣告

由視帝郭晉安領銜主演，聯同陳曉華、羅子溢、龔慈恩、何廣沛及羅天宇等一眾好戲之人的新劇《金式森林》，已確定於9月17日在內地平台率先播出。該劇集結了強勁的演員陣容，加上劇情涉及觀眾最愛的豪門爭產、忘年戀等元素，未開播已引起廣泛關注，預計將掀起新一輪的追劇熱潮。

郭晉安娶嫩妻觸發豪門風暴

在《金式森林》中，郭晉安飾演珠寶大亨「方仰天」，他作出了一個震撼家族的決定，迎娶比自己年輕三十歲的嫩妻「林澄」（陳曉華飾）。更令人震驚的是，他宣布成立家族資產信託，將自己的遺產歸零，並把信託管理權交給家族的競爭對手「高深」（羅子溢飾），此舉瞬間讓方家陷入前所未有的混亂與鬥爭之中。

三子聯手龔慈恩誓要反擊

面對父親的驚人舉動，方家的三名兒子無法接受家產旁落，隨即慫恿祖母（龔慈恩飾）入稟法庭，試圖推翻信託的合法性。家族榮耀在赤裸裸的利益面前變得不堪一擊，一場關於父子反目、母子情仇的豪門暗鬥正式拉開序幕，家族成員之間的關係變得緊張，一觸即發。

宣傳海報驚變內地短劇風

雖然劇集內容充滿張力，但日前官方發布的宣傳片及海報卻引來網民熱議。有眼利的觀眾發現，這次的宣傳物料風格與內地流行的短劇非常相似，設計上將主角們的大頭照簡單拼湊在一起，視覺效果被指欠缺大製作的氣派，與劇集的豪門主題形成強烈對比。

網民嘲諷宣傳標語太狗血

除了設計風格外，海報上加入的劇情標語更是讓網民哭笑不得。諸如「大戰後媽, 登堂掀桌」、「搞定老公, 收拾繼子, 手段比誰都高」等極度「狗血」的字句，讓不少網民嘲諷宣傳手法過於誇張，直言這種風格與劇集本身的質感不符，意外成為開播前的一大熱話。

郭晉安 金式森林 郭晉安《金式森林》煞科（圖片來源：ig＠onjai109）
郭晉安《金式森林》煞科（圖片來源：ig＠onjai109）
郭晉安 金式森林 《金式森林》將於9月17日在內地平台率先上架。（圖片來源：騰訊視頻）
《金式森林》將於9月17日在內地平台率先上架。（圖片來源：騰訊視頻）
郭晉安 金式森林 （圖片來源：騰訊視頻）
（圖片來源：騰訊視頻）
郭晉安 金式森林 （圖片來源：騰訊視頻）
（圖片來源：騰訊視頻）
郭晉安 金式森林 （圖片來源：騰訊視頻）
（圖片來源：騰訊視頻）
郭晉安 金式森林 （圖片來源：騰訊視頻）
（圖片來源：騰訊視頻）
郭晉安 金式森林 （圖片來源：騰訊視頻）
（圖片來源：騰訊視頻）
郭晉安 金式森林 （圖片來源：騰訊視頻）
（圖片來源：騰訊視頻）

圖片來源：ig＠onjai109、騰訊視頻資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 