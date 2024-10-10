郭晉安「登六」終極回春 生日party靚相公開 視帝視后群星拱照熱鬧過台慶

郭晉安歐倩怡今年5月宣布離婚，結束他們18年的婚姻生活。日前接受傳媒訪問時，歐倩怡談及離婚後都要賣車慳錢，不過網民洗版式留言狂鬧，郭晉安亦表示「佢嘅嘢你問返佢。」昨日（9日）是他60大壽的日子，郭晉安與他合作新劇《金式森林》演員，以及多位圈中好友慶祝，群星拱照熱鬧過台慶！

