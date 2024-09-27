郭書瑤「三塊布」大騷世界級身材！網民嫌冇氣質 15字霸氣反擊負評

台灣「童顏巨乳」代表郭書瑤（瑤瑤）於17日結束的倫敦時裝周中，特別飛往英國支持台灣設計師詹朴。她在20日透過社交平台分享了一系列在倫敦街頭拍攝的大膽時尚照片，同時宣傳她的新作品《流氓驅魔師》，瑤瑤的造型照因太過火辣而引來網友熱烈討論。

