郭書瑤「三塊布」大騷世界級身材！網民嫌冇氣質 15字霸氣反擊負評
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台灣「童顏巨乳」代表郭書瑤（瑤瑤）於17日結束的倫敦時裝周中，特別飛往英國支持台灣設計師詹朴。她在20日透過社交平台分享了一系列在倫敦街頭拍攝的大膽時尚照片，同時宣傳她的新作品《流氓驅魔師》，瑤瑤的造型照因太過火辣而引來網友熱烈討論。
郭書瑤三塊布大膽造型 網民：同唔著有咩分別
瑤瑤到訪倫敦，在街頭拍攝美照，迅速在Instagram吸引了6.8萬人觀看！事關瑤瑤身穿一件只用三塊布料遮掩重要部位的透視禮服，展現了她的豐滿身材和曲線美！網友紛紛留言讚嘆「太辣了吧」、「這件衣服的設計也太神奇了」、「這服裝實在太猛了，我想大家應該會噴鼻血」、「這個眼睛要看哪裏」。然而，也有部分網友對此造型提出批評，認為「哪裏怪說不上來，應該是身形不大適合」、「這跟裸了有甚麼區別」、「沒有很好看欸…」、「怎麼變沒氣質了」。
郭書瑤15字霸氣反擊負評
對於網友種種負評，郭書瑤也在社交平台15字真接反擊：「時間有限，只需繼續做自己喜歡的事。」
呢套好似正常好多：
網紅486先生以為係40歲的Makiyo
網紅「486先生」陳延昶也在Facebook粉絲專頁上分享了郭書瑤的照片，並評論指以為是40歲的Makiyo（川島茉樹代），更指衣服讓瑤瑤看起來「很短」這番話引起了網友的共鳴，不少人也認為衣服不太適合瑤瑤「時尚跟粗俗一線之隔」、「我也覺得好像Makiyo」、「之前是不是說要封奶？」、「這衣服不適合她」、「布料那麼少，難怪管理費繳不出來」、「這只有薔薔的身材才能撐起氣場」
圖片來源：ig＠yaokuo、fb＠陳延昶