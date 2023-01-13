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郭書瑤自爆愛用安全套 即場解釋獨家使用方法! 大膽言論嚇窒男團成員

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擁有天使臉孔魔鬼身形的台灣女星郭書瑤一直被封為「台灣宅男女神」。近日郭書瑤邊在台灣實境節目《花甲少年趣旅行》中，竟然大爆自己愛用安全套，並且當場說明該如何使用，言論大膽到嚇親在場的一班男星！

郭書瑤自爆愛用安全套貪夠薄

近日台灣性感女神郭書瑤在台灣實境節目《花甲少年趣旅行》中擔任導遊，帶一班男星出發到溯溪玩。貼心的她更為大家準備了防水手機套，之後又大爆自己最喜歡用安全套當防水手機套：「用保險套就好了，保險套很防（水），把它幫一個死結就好了。而且很薄，觸控都不會影響」，郭書瑤的大膽發言嚇呆在場一班男星。

郭書瑤 郭書瑤推薦用安全套來當手機防水套！
郭書瑤推薦用安全套來當手機防水套！（圖片來源：[email protected]花甲少年趣旅行 截圖）
郭書瑤 仲話打死結就唔會入水，又的確有道理！
仲話打死結就唔會入水，又的確有道理！（圖片來源：[email protected]花甲少年趣旅行 截圖）
郭書瑤 仲大讚安全套夠薄
仲大讚安全套夠薄（圖片來源：[email protected]花甲少年趣旅行 截圖）
郭書瑤 可以喺水中按電話都冇問題！
可以喺水中按電話都冇問題！（圖片來源：[email protected]花甲少年趣旅行 截圖）

男團成員：會油油的 郭書瑤以6字反駁

聽到郭書瑤的分享之後，在旁的男星們都忍不住追問：「但是我滑手機會油油的」、「而且會有顆粒」，但郭書瑤毫不認輸，直接大吼：「可以買無油的」，搞到全場爆笑。

郭書瑤 同場嘅5566男團成員許孟哲戲弄瑤瑤話：「滑手機會油油的」
同場嘅5566男團成員許孟哲戲弄瑤瑤話：「滑手機會油油的」（圖片來源：[email protected]花甲少年趣旅行 截圖）
郭書瑤 瑤瑤即刻反駁，叫佢用無油版本
瑤瑤即刻反駁，叫佢用無油版本（圖片來源：[email protected]花甲少年趣旅行 截圖）

以性感廣告出道 轉型演員後封胸

今年32歲的郭書瑤憑廣告「殺很大」出道，之後再推出單曲《愛的抱抱》之後爆紅，經常上各大雜誌和綜藝節目。身形嬌小的卻郭書瑤擁F cup驕人身形，以「童顏巨乳」成紅極一時的寫真女郎。後來郭書瑤成功轉型演員，近年亦因演技開始受到外界肯定，瑤瑤從此封胸，甚少再輕易騷身材。

郭書瑤 郭書瑤推出單曲《愛的抱抱》之後爆紅
郭書瑤推出單曲《愛的抱抱》之後爆紅（圖片來源：《愛的抱抱》截圖）
郭書瑤 因為可愛的臉孔加上驕人的身形，令她一出道後成為台灣宅男心目中的女神！
因為可愛的臉孔加上驕人的身形，令她一出道後成為台灣宅男心目中的女神！（圖片來源：《愛的抱抱》截圖）
郭書瑤 瑤瑤近年刻意封胸轉型。
瑤瑤近年刻意封胸轉型。（圖片來源：[email protected]
郭書瑤
（圖片來源：[email protected]

郭書瑤惹外貌升級疑雲 被指「畫風突變」

出道以來一直以包包臉、可愛面孔示人的郭書瑤，近年卻被網民指她的外貌變得越來越精緻。網民表示對照郭書瑤剛出道時的模樣，近年的郭書瑤不僅雙眼皮變深、牙齒變整齊，連鼻樑都比以前更加挺直。雖然多次爆出「外貌升級」的傳聞，但郭書瑤多次否認曾經動刀，堅稱只是角度及化妝的威力。

郭書瑤 出道以來一直以包包臉、可愛面孔示人的郭書瑤，近年卻被網民指她的外貌變得越來越精緻，惹來外貌升級疑雲！
出道以來一直以包包臉、可愛面孔示人的郭書瑤，近年卻被網民指她的外貌變得越來越精緻，惹來外貌升級疑雲！（圖片來源：[email protected]

常見問題

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圖片來源：[email protected]花甲少年趣旅行 截圖、[email protected]

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