郭書瑤自爆愛用安全套 即場解釋獨家使用方法! 大膽言論嚇窒男團成員
郭書瑤自爆愛用安全套貪夠薄
近日台灣性感女神郭書瑤在台灣實境節目《花甲少年趣旅行》中擔任導遊，帶一班男星出發到溯溪玩。貼心的她更為大家準備了防水手機套，之後又大爆自己最喜歡用安全套當防水手機套：「用保險套就好了，保險套很防（水），把它幫一個死結就好了。而且很薄，觸控都不會影響」，郭書瑤的大膽發言嚇呆在場一班男星。
男團成員：會油油的 郭書瑤以6字反駁
聽到郭書瑤的分享之後，在旁的男星們都忍不住追問：「但是我滑手機會油油的」、「而且會有顆粒」，但郭書瑤毫不認輸，直接大吼：「可以買無油的」，搞到全場爆笑。
以性感廣告出道 轉型演員後封胸
今年32歲的郭書瑤憑廣告「殺很大」出道，之後再推出單曲《愛的抱抱》之後爆紅，經常上各大雜誌和綜藝節目。身形嬌小的卻郭書瑤擁F cup驕人身形，以「童顏巨乳」成紅極一時的寫真女郎。後來郭書瑤成功轉型演員，近年亦因演技開始受到外界肯定，瑤瑤從此封胸，甚少再輕易騷身材。
郭書瑤惹外貌升級疑雲 被指「畫風突變」
出道以來一直以包包臉、可愛面孔示人的郭書瑤，近年卻被網民指她的外貌變得越來越精緻。網民表示對照郭書瑤剛出道時的模樣，近年的郭書瑤不僅雙眼皮變深、牙齒變整齊，連鼻樑都比以前更加挺直。雖然多次爆出「外貌升級」的傳聞，但郭書瑤多次否認曾經動刀，堅稱只是角度及化妝的威力。
常見問題
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