郭書瑤騷氹B秒睡必殺技 網民羨慕BB：頂級無價香軟枕頭
文：東方新地 ｜ 圖：郭書瑤IG、鄭茵聲YouTube
30歲的瑤瑤郭書瑤，身形嬌小卻擁F cup激凸上圍，以「童顏巨乳」成紅極一時的寫真女郎，後來成功轉型演員，近年演技受肯定，瑤瑤從此封胸，甚少再輕易騷身材。
為拍劇學湊B
早前瑤瑤拍台劇《未來媽媽》，在劇中飾演一名人妻及媽媽，為了體驗一下，不時單對單幫忙朋友湊BB，而未曾做媽媽的瑤瑤，最自豪是能迅速氹BB入睡之技能，父母級的朋友都自嘆不如。
瑤瑤不時在IG晒此技能，每次都令網民好生羨慕該名BB，爭住叫「瑤瑤媽咪我也要睡睡」，留言爭住當BB，相當搞笑，網民更一語道出瑤瑤這技能的關鍵性，原因是瑤瑤的純天然F cup香軟枕頭。
網民爭住叫「瑤瑤媽媽」
網民爭住留言恨當瑤瑤的BB，「這個是頂級無價的典藏枕頭」、「寶寶真會排地方睡」、「能幫忙解決多年的失眠問題嗎？」、「能借一下枕頭來用嗎？」、「這個BB前世必定拯救了銀河系，今世才可有此福氣」。
滑水晒無敵深溝
30歲郭書瑤（瑤瑤）的童顏巨乳稱號，以32E上圍聞名中港台，近年刻意收起性感，封胸轉型拍劇，與年輕六年的前男團SpeXial成員王以綸戲假情真，姊弟戀近兩年，早前傳分手。重新上市的郭書瑤急不及待出海大晒無敵五吋深溝，更染了一頭藍灰頭髮，寓意一切重新出發﹗
郭書瑤同年輕六年王以綸拍劇撻著
郭書瑤當年以娃娃腔演繹的〈愛的抱抱〉令所有雄性動物無法抵抗，近年封胸轉型做演技派女演員，18年和台灣藝人王以綸合作台劇《稍息立正我愛你》時撻著， 曾被影到在公眾地方、的士後座等激烈濕吻，愛得火辣辣，不過呢段年齡相差六載的姊弟戀，早前已劃上句號。
郭書瑤孖閨密出海
郭書瑤的嫩口前度王以綸被爆原來已火速戀上另一女藝人，瑤瑤更曾出po寫道甚麼都是假的，其後二人更已互相unfollow對方，瑤瑤收拾心情，把過去標誌黑長秀髪染成藍灰色，更不時出海，早前其閨密劉茵聲發放了一段滑水片段，片段是劉茵聲男友書宏所拍，主題是「茵聲書宏站起來﹗淡水滑水初體驗」，原來是瑤瑤主動相約不愛戶外活動的茵聲去滑水，而首次滑水的茵聲，揚言全因她口中的「大嘉賓」瑤瑤才請得郁她去玩水，不過大家焦點都放錯了﹗
瑤瑤事業線搶晒fo
但網民焦點全落在束孖辮、露五吋深溝的瑤瑤身上，雖然穿上長袖滑水上衣，不過只稍為拉低拉鍊，其E奶幾乎爆衫而出，震懾一眾網民，紛紛在茵聲段片下留言：「超辣的」、「瑤瑤的拉鍊根本拉不上」、「Eisa頭配 AV身，不得了」、「姊妹玩水要多拍片」、「雙眼不能離開瑤瑤的事業線」。