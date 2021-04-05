郭書瑤騷氹B秒睡必殺技 網民羨慕BB：頂級無價香軟枕頭

台妹瑤瑤郭書瑤為劇集飾演一位媽媽，開拍前不時替朋友湊B，以體驗當媽的感覺，從無生育及照顧BB經驗的瑤瑤，竟有天生必殺技，便是BB在她懷中便能秒睡，網民指全因F cup的瑤瑤有純天然香軟枕頭，令大家好生羨慕，留言爭住當BB，讓瑤瑤哄入睡。

文：東方新地 ｜ 圖：郭書瑤IG、鄭茵聲YouTube