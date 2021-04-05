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郭書瑤騷氹B秒睡必殺技 網民羨慕BB：頂級無價香軟枕頭

東方新地

台妹瑤瑤郭書瑤為劇集飾演一位媽媽，開拍前不時替朋友湊B，以體驗當媽的感覺，從無生育及照顧BB經驗的瑤瑤，竟有天生必殺技，便是BB在她懷中便能秒睡，網民指全因F cup的瑤瑤有純天然香軟枕頭，令大家好生羨慕，留言爭住當BB，讓瑤瑤哄入睡。

文：東方新地 ｜ 圖：郭書瑤IG、鄭茵聲YouTube

郭書瑤 瑤瑤 枕頭 秒睡
瑤瑤近年刻意轉型做演技派演員，甚少再騷激凸身材。

30歲的瑤瑤郭書瑤，身形嬌小卻擁F cup激凸上圍，以「童顏巨乳」成紅極一時的寫真女郎，後來成功轉型演員，近年演技受肯定，瑤瑤從此封胸，甚少再輕易騷身材。

郭書瑤 瑤瑤 秒睡 枕頭
瑤瑤幫朋友湊B好認真，帶埋孭帶，BB在她懷中秒睡，瑤瑤笑言毫無難度，令父母級朋友好生羨慕她這項技能。

為拍劇學湊B

早前瑤瑤拍台劇《未來媽媽》，在劇中飾演一名人妻及媽媽，為了體驗一下，不時單對單幫忙朋友湊BB，而未曾做媽媽的瑤瑤，最自豪是能迅速氹BB入睡之技能，父母級的朋友都自嘆不如。

郭書瑤 瑤瑤 秒睡 枕頭
這個BB躺在人肉香枕，同樣迅速入睡。
郭書瑤 瑤瑤 秒睡 枕頭
網民指枕頭又香又軟，對BB好生羨慕「太幸福了吧」。

瑤瑤不時在IG晒此技能，每次都令網民好生羨慕該名BB，爭住叫「瑤瑤媽咪我也要睡睡」，留言爭住當BB，相當搞笑，網民更一語道出瑤瑤這技能的關鍵性，原因是瑤瑤的純天然F cup香軟枕頭。

郭書瑤 瑤瑤 秒睡 枕頭
瑤瑤的天然枕頭，不但能令BB秒睡，更能成為BB的舒適厚軟墊，BB幾乎成隻手攝入瑤瑤㳶溝當手枕。

網民爭住叫「瑤瑤媽媽」

網民爭住留言恨當瑤瑤的BB，「這個是頂級無價的典藏枕頭」、「寶寶真會排地方睡」、「能幫忙解決多年的失眠問題嗎？」、「能借一下枕頭來用嗎？」、「這個BB前世必定拯救了銀河系，今世才可有此福氣」。

郭書瑤 瑤瑤 秒睡 枕頭
30歲的瑤瑤早前與禾浩辰在《未來媽媽》飾演一對夫妻。

滑水晒無敵深溝

30歲郭書瑤（瑤瑤）的童顏巨乳稱號，以32E上圍聞名中港台，近年刻意收起性感，封胸轉型拍劇，與年輕六年的前男團SpeXial成員王以綸戲假情真，姊弟戀近兩年，早前傳分手。重新上市的郭書瑤急不及待出海大晒無敵五吋深溝，更染了一頭藍灰頭髮，寓意一切重新出發﹗

郭書瑤 瑤瑤
郭書瑤滑水晒無敵深溝，與嫩口男友分手急重新上市。

郭書瑤同年輕六年王以綸拍劇撻著

郭書瑤當年以娃娃腔演繹的〈愛的抱抱〉令所有雄性動物無法抵抗，近年封胸轉型做演技派女演員，18年和台灣藝人王以綸合作台劇《稍息立正我愛你》時撻著， 曾被影到在公眾地方、的士後座等激烈濕吻，愛得火辣辣，不過呢段年齡相差六載的姊弟戀，早前已劃上句號。

唔單止年齡相差六載，身高五呎一吋高的瑤瑤同六呎一的王以綸，站在一起成了最萌身高差，有傳當年女方同拍拖四年的男友分手，王以綸熱烈追求，火速再墮愛河。
唔單止年齡相差六載，身高五呎一吋高的瑤瑤同六呎一的王以綸，站在一起成了最萌身高差，有傳當年女方同拍拖四年的男友分手，王以綸熱烈追求，火速再墮愛河。

郭書瑤孖閨密出海

郭書瑤的嫩口前度王以綸被爆原來已火速戀上另一女藝人，瑤瑤更曾出po寫道甚麼都是假的，其後二人更已互相unfollow對方，瑤瑤收拾心情，把過去標誌黑長秀髪染成藍灰色，更不時出海，早前其閨密劉茵聲發放了一段滑水片段，片段是劉茵聲男友書宏所拍，主題是「茵聲書宏站起來﹗淡水滑水初體驗」，原來是瑤瑤主動相約不愛戶外活動的茵聲去滑水，而首次滑水的茵聲，揚言全因她口中的「大嘉賓」瑤瑤才請得郁她去玩水，不過大家焦點都放錯了﹗

瑤瑤相約數名友人一起到淡水滑水，本來密實的滑水衣，穿在瑤瑤身上立即變得不平凡。
瑤瑤相約數名友人一起到淡水滑水，本來密實的滑水衣，穿在瑤瑤身上立即變得不平凡。
束起孖辮染了灰藍色頭髮的瑤瑤，新形象煥然一新，不過其32E上圍，不少網民一眼便認出來。
束起孖辮染了灰藍色頭髮的瑤瑤，新形象煥然一新，不過其32E上圍，不少網民一眼便認出來。
瑤瑤只是微微一個烏身，五吋深溝幾乎奪衫而出，相當胸狠。
瑤瑤只是微微一個烏身，五吋深溝幾乎奪衫而出，相當胸狠。

瑤瑤事業線搶晒fo

但網民焦點全落在束孖辮、露五吋深溝的瑤瑤身上，雖然穿上長袖滑水上衣，不過只稍為拉低拉鍊，其E奶幾乎爆衫而出，震懾一眾網民，紛紛在茵聲段片下留言：「超辣的」、「瑤瑤的拉鍊根本拉不上」、「Eisa頭配 AV身，不得了」、「姊妹玩水要多拍片」、「雙眼不能離開瑤瑤的事業線」。

瑤瑤突然以手指R心口，想引邊位？
瑤瑤突然以手指R心口，想引邊位？
這是瑤瑤其中一個滑水教練，網民留言問男教練如何能專心一意教瑤瑤滑水呢？
這是瑤瑤其中一個滑水教練，網民留言問男教練如何能專心一意教瑤瑤滑水呢？
瑤瑤IG亦有出po當日的滑水相。
瑤瑤IG亦有出po當日的滑水相。
變髮前的瑤瑤，抓住夏天的尾巴，早前又出海，不經意露出南半球。
變髮前的瑤瑤，抓住夏天的尾巴，早前又出海，不經意露出南半球。
瑤瑤近年刻意封胸轉型，唔係咁輕易見到佢嘅32E巨乳。
瑤瑤近年刻意封胸轉型，唔係咁輕易見到佢嘅32E巨乳。
瑤瑤以五呎一吋高，擁32F上圍而有「童顏巨乳」稱號。
瑤瑤以五呎一吋高，擁32F上圍而有「童顏巨乳」稱號。

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