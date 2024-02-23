「台灣郭柏妍」獲讚有氣質 背景大公開 原來係跳得之人

《尋找世界另一個我 台灣篇》本周嘉賓藝人有郭柏妍（Rosita），帶大家走訪高雄和台中展開尋找「郭柏妍」之旅。郭柏妍今次遇上「台灣郭柏妍」，唔少人都好奇佢嘅廬山真面目，最新一集終於見到真人，網友紛紛大讚有氣質！