「台灣郭柏妍」獲讚有氣質 背景大公開 原來係跳得之人
廣告
《尋找世界另一個我 台灣篇》本周嘉賓藝人有郭柏妍（Rosita），帶大家走訪高雄和台中展開尋找「郭柏妍」之旅。郭柏妍今次遇上「台灣郭柏妍」，唔少人都好奇佢嘅廬山真面目，最新一集終於見到真人，網友紛紛大讚有氣質！
28歲「台灣郭柏妍」勁有氣質
第一位出場嘅「台灣郭柏妍」係一位28歲工學碩士生，外表相當清純，同樣係眼大大嘅女仔，兩人一見如故郭柏妍仲話對方好似未入行時嘅自己。唔少網友都留言「台灣郭柏妍幾有氣質」「有啲似張韶涵」
郭柏妍又帶「台灣郭柏妍」換上互相為大家揀選的夜蒲戰衣後，甫進夜店見獲兩行半裸男模熱情招待已夠驚喜，其中一名男模更邀請兩位郭柏妍「摸」巨胸，嚇得Rosita緊張尖叫，兩位即刻心跳加速！
「台灣郭柏妍」背景公開 原來係跳得之人
節目播出後，一眾網友對「台灣郭柏妍」十分有興趣，更起底發現「台灣郭柏妍」於國立交通大學畢業，現職工程師。私下是一位跳得之人，經常分享跳舞Cover。另一方面，「台灣郭柏妍」又喜歡行山露營同參觀博物館，動靜皆宜，唔只有文青一面，仲有活潑好動的一面。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB、IG@boyan0123