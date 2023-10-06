郭柏妍《愛回家》被換走觀眾好傷心 周嘉洛兩劇在手勁多艷福！
「女土著」郭柏妍變獎老程浩駿 大玩重口味壁咚
劇情講到，金城安在商場遇襲，中了吳旺達女土著的吹箭後動彈不得。熊家眾人將城安帶返熊家，城安被拔出吹箭後回復正常。按吳旺達的習俗，中箭便等同訂婚，城安對女土著一見傾心，打算跟她共諧連理。尚善堅決反對，打算設法阻止這門婚事。城安聽從家人建議，先與女土著多加了解；尚善卻發現女土著與城安「打」得火熱，甚感憂心。
網友留言冇郭柏妍：好傷心呀
預告一出，原來「女土著」郭柏妍變獎老程浩駿，仲大玩壁咚、拖手的重口味情節，網友不禁留言：「以為郭柏妍，怎知係獎老程浩駿，不好呀」、「竟然冇郭柏妍」、「好傷心呀」。
郭柏妍忙拍新劇未能「回家」
郭柏妍在9月初客串了一集《愛回家》飾演吳旺達「女土著」，不少觀眾都覺得她喜感十足，希望能夠長駐《愛回家》成為重要一員。可惜，監制似乎冇打算留人。加上郭柏妍最近忙於拍新劇《飛常日誌》，看來觀眾暫時未能見到她「再回家了」！
周嘉洛先苦後甜 台慶劇激咀游嘉欣
另一方面，周嘉洛嘅新劇《羅密歐與祝英台》將於10月16號起將接棒《你好，我的大夫》播出，飾演「羅密歐」周嘉洛會同「茱麗葉」游嘉欣有感情線，角色設計有心思，期望「搣甩」金城安的影子！預告片一出，周嘉洛仲有同游嘉欣接吻鏡頭，今次難得與「A0女神」合作，總好過在《愛回家》大玩重口味hehe吧！
周嘉洛28歲生日 游嘉欣再送吻做禮物
《羅密歐與祝英台》將在16日起首播，劇中演員昨日（5日）為打響頭炮，出席花車巡遊造勢！適逢明天（7日）是嘉洛28歲生日，「A0女神」游嘉欣更主動送吻，即令嘉洛「硬晒軚」！
周嘉洛﹑游嘉欣﹑鄺潔楹﹑羅毓儀等演員們先在無綫電視城集合，眾人影大合照後，大會即送上蛋糕為嘉洛慶祝，期間最驚喜畫面就是游嘉欣吻賀周嘉洛，在場記者要求「錫多次」，嘉欣亦大方獻吻，不過嘉洛已經「紅都面晒」！事後他搞笑稱因為場地焗而已，之後眾演員登上一架開篷巴士作巡遊，並在將軍澳鬧市向途人派發小禮物，大批市民同粉絲圍觀並合照。
游嘉欣請周嘉洛食檸檬：唔考慮啦！
周嘉洛被問到有咩生日願望？他希望《羅密歐與祝英台》收視可以成為全年之冠。至於談到劇中兩人親熱戲份，嘉洛即怕醜仔上身，透露有點尷尬，一開始就要好熱情，後來適應了就可以互相揣摩如何錫咀先有感覺。至於嘉洛是否符合她的擇偶條件？游嘉欣就請對方食檸檬，指嘉洛幾風趣幽默，但感情事就唔考慮啦！
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