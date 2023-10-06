郭柏妍《愛回家》被換走觀眾好傷心 周嘉洛兩劇在手勁多艷福！

周嘉洛重返《愛回家》之後，劇情愈來愈過癮！早前一集周嘉洛同「女土著」郭柏妍的對手戲深受觀眾喜愛，唔少人都話唔夠喉，希望劇情加碼！來到今晚（6日）一集，講到周嘉洛中了「吳旺達愛神之箭」，不過女土著竟另有其人⋯