27歲郭柏妍罕有談感情承認有人追求 拒拍拖背後全因1原因
入行短短幾年，郭柏妍（Rosita）已經被視為無綫力捧的小花。她近日接受訪問時，罕有分享自身經歷，不但直認有人追，更直認至今拒絕拍拖背後其實另有原因！
食物敏感導出意外 第一時間諗起媽媽
郭柏妍接受訪問時透露，早前曾因食物敏感令氣管收窄，陷入呼吸困難的險境。當時她並沒有急於為自己求助，反而第一時間將銀行密碼告訴媽媽，擔心若真的出事，至少能讓媽媽不至於束手無策。這份貼心舉動，讓網民大讚她是「好女兒」的代表。
直認有人追 因1原因拒絕拍拖
入行後，她曾與丁子朗傳出緋聞，但對此只以笑帶過，直言現階段沒有拍拖打算。她認為演藝路充滿未知，工作時間不定，難以經營感情。與其貿然投入一段戀情，不如等待真正懂得理解與支持自己的人。
她更自言一見鍾情反而會讓她害怕，希望能先以朋友身份相處，再慢慢培養感情。雖然在新劇中與黃庭鋒有自然清新的感情線，但現實中的她卻十分理性，把愛情看作需要長久經營的夥伴關係。
曾經擔心過會被取代
身為港姐出身的新人，郭柏妍承認初時會擔心「後浪推前浪」，害怕自己被取代。但隨著經驗累積，她選擇不再與人比較，笑言不想浪費精力去計較，專注於把握每一次機會。這份積極心態，正是她逐步贏得觀眾喜愛的原因。
圖片來源：IG@rositakpyy資料或影片來源：原文刊於新假期