28歲郭柏妍素顏如剝殼雞蛋！頭上神秘白色物體成意外焦點
郭柏妍素顏出鏡膚質完美如剝殼雞蛋
郭柏妍在社交平台分享了一段在酒店享用早餐的影片，並寫道「酒店早餐真係會早啲醒。When there’s hotel breakfast… waking up early is totally fine」。片中她穿著簡單灰色T-shirt，從排隊取餐到坐在餐桌進食，幾乎全程處於睡眼惺忪的狀態，彷彿靈魂尚未完全清醒。最令人讚嘆的是，郭柏妍在鏡頭前毫無懼色地以素顏示人，雖然雙眼不及化妝後精靈有神，但依然又圓又大，皮膚更是精緻有光澤，滑如剝殼雞蛋，展現青春無敵的自然美態。
網民激讚睡眼朦朧樣子超可愛
影片一出立即引來網民熱烈回應，紛紛留言激讚「幾時、咩look, 都係咁靚女」、「好得意喎」、「素顏好靚」、「絕美素顏」。更有網民被她睡眼朦朧的模樣萌到，笑指「睡眼朦朧素顏的樣子好可愛」、「睡著吃，沒靈魂一樣」。郭柏妍這種毫不做作的真實一面，反而更加吸引觀眾，證明她的天然美貌確實無需過度修飾已經足夠迷人。
郭柏妍自創襪子捲髮法成意外焦點
有趣的是，不少網民將注意力集中在郭柏妍髮尾的兩個白色襪子「頭飾」上，好奇留言「求對襪喺邊度買」、「你兩隻襪好正」、「為什麼頭髮塞兩襪子裡」。面對網民的疑問，郭柏妍親自回覆「哎哎呀 對襪嘅形狀係我自創der，笑」，並解釋這是她的獨門美髮秘技。原來她會將髮尾包進襪子裡，再用風筒加熱，拆開後就能擁有自然捲度，這種創意十足的做法盡顯其可愛本性。
網民熱議港姐季軍真實魅力
郭柏妍作為2020年香港小姐季軍，一直以甜美樣貌和討好性格深受觀眾喜愛。她憑《下流上車族》中的「車芊芊」一角成功入屋，更在《萬千星輝頒獎典禮2022》擊敗劉穎鏇等對手奪得「飛躍進步女藝員」。去年她更有多達6套劇集播出，產量驚人。除了戲劇發展，唱歌出名「魔音」的她最近更挑戰自我參加《魔音女團》，被網民視為C位不二人選。這次素顏影片再次證明她的天然魅力，網民紛紛表示「早前有一位網民列出『香港最靚女排名』，該網民選的第一位，便是郭柏妍」，足見其人氣之高。
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