28歲郭柏妍素顏如剝殼雞蛋！頭上神秘白色物體成意外焦點

28歲港姐季軍郭柏妍近日滑雪期間拍片分享酒店早餐體驗，片中她大方以素顏示人，睡眼惺忪的可愛模樣配上如剝殼雞蛋般的完美膚質，令網民驚艷不已。更意外的是，她頭髮上的神秘白色「頭飾」竟然是襪子，背後原來隱藏著她的獨門美髮秘技。