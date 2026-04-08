TVB索取員工社交平台帳號密碼 陳煒解釋真正目 樂意配合認為問題不大
郭柏妍游嘉欣被飛出《魔音女團》 寧死不屈捍衛IG主權
TVB為加強對旗下藝人的形象及網絡風險管理，近日推出前所未有的辣招，強制要求所有藝人交出各大社交網的帳號及密碼，由公司進行「中央管理」。此舉旨在統一監管發文內容，確保訊息恰當，並配合公司新成立的「藝人創作者網絡」（ACN）商業策略，以防藝人在網上行為得失內地市場、引起公關災難。新條款更指明，藝人即使在完約後一年內，其社交帳號仍歸TVB管理，以防公司投資的心血付諸東流。
張振朗戴祖儀加入反抗陣營 內地商業洽談被暫停
這項政策在藝人內部引發軒然大波，許多人對私隱被侵犯感到不滿，擔心個人生活將被徹底監控。新一代小生花旦選擇了「抗旨」，包括視帝張振朗、戴祖儀、郭柏妍和游嘉欣，但反抗的代價迅速浮現。郭柏妍與游嘉欣本是綜藝選秀節目《魔音女團》的大熱人選，卻因拒絕簽署新條款，在大眾的驚訝聲中雙雙出局。而近年在內地人氣急升的張振朗，據悉也因此被暫時擱置了數個商業洽談，事業面臨重大抉擇。
陳煒淡定回應「公司有提過」 認為不影響社交網操作
近日因新劇《正義女神》熱播，頻頻跟網民互動的陳煒，承認有聽公司提過「中央管轄」藝人的社交網，她指還未實行，認為公司此舉為掌握大數據去爭取宣傳效益，並不影響自己照常運作社交網，因此沒顧慮。陳煒表示：「公司是希望掌握網絡大數據去爭取工作和宣傳，操作（社交網）並非交晒出去，都由自己操作，公司只是想掌握多少少。」對於有藝人同事產生疑慮，煒哥最近為《正義女神》頻頻上網留言覆網民，她表示相信仍是照舊做法，「如有劇宣傳，我就會多發文留言，相信不會有影響。」
郭柏妍唱「頑抗」應景 游嘉欣分享「幻想與現實」
4位「抗旨」藝人齊齊不回應事件，但郭柏妍和游嘉欣如常和網民互動，似乎要用行動證明自己的立場。郭柏妍昨日繼續更新社交網，上載學唱歌片段，唱到歌詞「頑抗」，相當應景。同樣沒回覆的游嘉欣也上載打波片段到社交網，分享「幻想」與「現實」的分別，繼續同網民互動，兩人的舉動被網民解讀為曲線回應事件。
TVB發聲明強調「互相尊重為前提」 網民質疑鍾柔美事件引發
TVB昨晚發聲明回應事件，當中提到：「公司與藝員之間就社交平台事宜的溝通，主要涉及節目宣傳、內容協作、廣告合作及相關營運安排，並一直以合法合規及互相尊重為前提。」不過聲明並未直接回應「中央管轄」的具體安排。有網民認為事件因鍾柔美去年聖誕不慎將被緋聞男友劉展霆攬啜面親熱照上傳到社交網引發，令公司決定加強管控藝人社交媒體的使用。
網民熱議藝人私隱權 質疑TVB管控過度
事件在網上引發熱烈討論，不少網民支持藝人捍衛私隱權的做法。有網民留言：「社交媒體係個人私隱，公司憑咩要管埋？」、「支持郭柏妍佢哋，有骨氣！」、「連密碼都要交，下次係咪要交埋銀行戶口？」亦有聲音認為公司有權保護品牌形象，「藝人代表公司，當然要小心啲」、「內地市場咁重要，理解公司做法」。這場「社交媒體主權爭奪戰」反映出傳統電視台與新世代藝人在數碼時代下的價值觀衝突，究竟誰會在這場角力中勝出，相信很快就會有答案。