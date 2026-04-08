TVB索取員工社交平台帳號密碼 陳煒解釋真正目 樂意配合認為問題不大

密碼都要上繳？TVB推出史上最辣招要求藝人交出社交媒體帳號密碼進行「中央管轄」，竟然引發娛樂圈前所未見的「集體起義」！郭柏妍、游嘉欣寧願被踢出熱門節目《魔音女團》也要捍衛IG私隱，張振朗、戴祖儀更是寧失工作都不妥協，4位新生代藝人的剛強表現令人刮目相看。相反，前輩陳煒就淡定回應「公司係有提過吓」，認為不會影響自己操作社交網，兩代藝人截然不同的態度揭開娛樂圈「社交媒體主權爭奪戰」的激烈內幕！