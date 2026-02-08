郭柏妍緊身戰衣上陣！首嘗滑雪跌到懷疑人生 雙眼含淚慘樣勁肉赤！
廣告
TVB靚女小花郭柏妍（Rosita）最近首度挑戰滑雪運動，原本滿懷期待的她卻在雪地上狠狠摔倒，跌到雙眼含淚「懷疑人生」的慘樣，更大方分享滑雪新手的真實體驗，引來大批網民心疼留言關心！
郭柏妍全副武裝上陣仍難逃摔跤命運
為了首次滑雪體驗，郭柏妍做足準備功夫，特別穿上被她稱為「防跌神器」的烏龜墊保護臀部，全副武裝的造型相當專業。在社交平台上載的短片中，她先是對鏡甜笑擺出可愛姿勢，展現出滿滿的自信和期待，看起來已經準備好迎接滑雪的挑戰。然而現實總是殘酷，鏡頭一轉，郭柏妍便在雪地上接連摔倒，完全展現了滑雪新手的真實寫照。
跌到懷疑人生雙眼含淚惹網民心疼
最令人印象深刻的是郭柏妍摔倒後的反應，她一度「跌到懷疑人生」，雙眼充滿淚水的我見猶憐模樣，讓觀看短片的網民都感到相當心疼。郭柏妍更相當有心地拍片詳細分享作為滑雪新手的心得與必備裝備，為其他想嘗試滑雪的朋友提供實用建議。
網民紛紛留言關心陳煒都擔心
郭柏妍的滑雪初體驗短片上載後，立即引來大批網民留言關心，不少人都被她跌倒的慘樣逗樂之餘，同時也感到心疼。網民紛紛留言表示：「見你跌都覺得痛」、「跌到好甘吓」，可見大家對這位小花旦的關愛。就連女星陳煒都忍不住留言關心，擔心地表示：「唔好整親呀」。
資料或影片來源：原文刊於新假期