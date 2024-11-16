郭柏妍濃妝炒車被指撞樣阿梅 網民狠批眼影顏色最難頂
廣告
無綫電視最新劇集《夫妻的博弈》於昨日正式開機，並在社交媒體上發布了兩條宣傳短片。在其中一段影片中，郭柏妍以一臉超濃妝登場嚇窒一眾網民，其中眼影顏色叫網民最難頂…
郭柏妍濃妝炒車被指撞樣阿梅
在第一條宣傳片中，郭柏妍的妝容相對平常，然而在第二條片中，她突然換上了濃厚的妝容，橙色的眼影和腮紅讓她變得格外搶眼。不少網民都紛紛在影片下留言討論，有人甚至戲稱她仿佛變成了《少林足球》中的「阿梅」。
濃妝惹網民熱議郭柏妍4字回應
當網民問到：「妝嘅問題定係濾鏡」，郭柏妍就回應指「沒有濾鏡」，引來網民的進一步評論，有人表示「這麼濃的妝都認不出你了」、「妝太濃了」、「都係鐘意平時嘅你多啲，下次叫工作人員刪咗個美顏佢」，也有人猜測這可能是因為角色的性格設定所需。
TVB新劇《夫妻的博弈》高海寧馬國明擔正
TVB新劇《夫妻的博弈》由高海寧、馬國明、張穎康、郭柏妍等人主演，劇集在日前正式在深圳開拍。光是公佈班底已經令不少網民非常期待，特別是因為高海寧與馬國明罕有齊齊擔正做男女主角，不少網民都期待兩人會帶來新穎的火花。
故事大綱：罹癌的女主角姜幸如親眼目睹老公和她唯一的閨蜜的姦情，慘遭兩人狠下毒手。坎坷的她竟然「死而復生」，奇迹地回到五年前⋯獲得「重生」的幸如決定為自己而活，她任職廣告公司高層，從名貴奢侈品到生活必需品，為各種商品量身訂造創意特色的廣告。當幸如「重啓人生」後，換上亮麗的外型，藉著從「未來」帶回來的「預知能力」，獲得先機，本已有實力的她更揮灑自如，帶領女同事組成粉紅兵團，女力逆襲，各人發揮埋沒已久的超卓實力，創作一個又一個打動人心的廣告。幸如和粉紅兵團，與公司內的「渣男s」博弈，同時爲追求幸福而戰，扭轉了命運，成為了自己的英雄，如一個廣告的 tagline 一一「拯救自己 實現美夢」
圖片來源：小紅書@TVB、《少年足球》、IG@rositakpyy、優酷