郭柏妍獲瘋狂男粉絲埋身邀合唱 親民唔say no愈唱愈老尷
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郭柏妍去年憑《下流上車族》勇奪「飛躍進步女藝員」，成為力捧花旦之外，更被封新一代魔音，有男粉絲想為她洗脫魔音之名，當街邀請郭柏妍合唱一曲《跳舞街》，估唔到女神一口答應，一開始保持笑容不過愈唱愈唔對路，氣氛仲好尷尬！
郭柏妍當街同男粉絲合唱
早前一名愛追星的男粉絲成功邀請到郭柏妍與他合唱，並把自拍短片上載於自己的社交網上，該名男粉絲表示出於好意，唔想郭柏妍畀人話係魔音，所以合唱一曲《跳舞街》為她推翻，條片一開始就見郭柏妍與男粉絲身處海邊的休憩位置，相信郭柏妍當時正在出外景，男粉絲才能輕易埋身。
男粉絲一開口嚇窒郭柏妍
郭柏妍表現得好親民，完全無架子，男粉絲在片中講開場白：「今日我就邀請到柏妍BB過嚟同我合唱《跳舞街》…3、2、1開始」由男方開始唱第一句「差一分鐘天就黑晒」，可以話係五音不全，郭柏妍打咗個凸繼續扮鎮定接住唱，男粉絲就勁投入擺動身體，仲好興奮咁「Yeah」了3聲，但他唱到「明日似在遙遠，世間正在轉…」郭柏妍四圍望整頭髮停唱，情況開始尷尬，然後二人一齊hea唱埋兩句就完。
網民睇得出好老尷
郭柏妍始終入世未深，對於粉絲的合唱邀請唔識得拒絕，才會發生這種場面，不少網民睇完都留言表示愈睇愈尷尬，仲話睇得出郭柏妍好驚該名男粉絲，不過因為太好人所以先應邀拍片，面對網民的批評，男粉絲亦有回應，認為「自己唔尷尬，尷尬就係人哋」，真係好有自信。
男粉絲集追星族、KOL 於一身 與劉馬車好老友
該名自稱「滔哥」的男粉絲，在社交網都幾活躍，自稱是KOL，見他在社交網狂po與藝人的合照，無論甚麼級別的藝人他都集郵，日前陳嘉樂娶連詩雅，他竟在現場突擊成功合照，而他更是無綫的老臨，因為這個身份令他輕易埋身與藝人接觸。此外，男粉絲與劉馬車亦是好友，4月初曾參加劉馬車的生日會，仲拍片鼓勵對方。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]