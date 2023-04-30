郭柏妍獲瘋狂男粉絲埋身邀合唱 親民唔say no愈唱愈老尷

郭柏妍去年憑《下流上車族》勇奪「飛躍進步女藝員」，成為力捧花旦之外，更被封新一代魔音，有男粉絲想為她洗脫魔音之名，當街邀請郭柏妍合唱一曲《跳舞街》，估唔到女神一口答應，一開始保持笑容不過愈唱愈唔對路，氣氛仲好尷尬！