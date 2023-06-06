郭柏妍直播帶貨開濾鏡驚現「牛眼」首次直播超淡定 獲黎諾懿激讚！
郭柏妍直播帶貨開濾鏡驚現「牛眼」
日前郭柏妍同黎諾懿於淘寶直播帶貨，本身已經眼大大嘅佢，開咗美顏濾鏡反而出曬事。原本已經夠大嘅眼睛再被放大變「牛眼」，再加上濾鏡令臉頰縮小，搞到郭柏妍笑起上嚟個嘴變得超大，完全違反比例。網民都紛紛留言表示郭柏妍本身天生麗質，跟本唔需要靠濾鏡變美，原本真實面貌已經靚過濾鏡！
黎諾懿港普超搶Fo 郭柏妍竟然聽得明
同場的黎諾懿出道多年來，一直以「港普」著稱，更被內地網民封為「港普教父」，有不少內地網民都指係咗睇黎諾懿嘅「港普」而收看其直播。首次同黎諾懿合作直播嘅郭柏妍，在接受訪問時被問到聽唔聽得明黎諾懿嘅普通話，識做嘅郭柏妍即刻話聽得明，不過就話中有話：「聽得明啊！因為有時候黎監製會講廣東話，廣東話再加普通話，同我一樣，我都係mix埋一齊講。」不過黎諾懿都有自知之明，自嘲道：「我今日睇留言，佢地以為我講緊上海話啊！」
首次直播超淡定 獲黎諾懿激讚
雖然今次係郭柏妍首次直播帶貨，但夠曬淡定，更獲黎諾懿大讚中文程度高：「我今日對郭柏妍有重新認識咗，原來佢中文水平好高，我今日先知，佢好多文縐縐、歇後語，一定要係讀過好多書，睇過好多嘢嘅人先做到嘅。」
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