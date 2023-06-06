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郭柏妍直播帶貨開濾鏡驚現「牛眼」首次直播超淡定 獲黎諾懿激讚！

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TVB藝人直播帶貨陸續有嚟，近日就到上位小花郭柏妍拍住黎諾懿一起直播帶貨，不過向來甜美清純嘅郭柏妍，就因為開美顏濾鏡，搞到外表大崩壞，嚇親一班網民！

郭柏妍直播帶貨開濾鏡驚現「牛眼」

日前郭柏妍同黎諾懿於淘寶直播帶貨，本身已經眼大大嘅佢，開咗美顏濾鏡反而出曬事。原本已經夠大嘅眼睛再被放大變「牛眼」，再加上濾鏡令臉頰縮小，搞到郭柏妍笑起上嚟個嘴變得超大，完全違反比例。網民都紛紛留言表示郭柏妍本身天生麗質，跟本唔需要靠濾鏡變美，原本真實面貌已經靚過濾鏡！

郭柏妍 郭柏妍日前伙拍黎諾懿於淘寶直播帶貨時，因濾鏡太重手，眼睛變「牛眼」！
郭柏妍日前伙拍黎諾懿於淘寶直播帶貨時，因濾鏡太重手，眼睛變「牛眼」！（圖片來源：淘寶直播截圖）
郭柏妍 大到嚇親人
大到嚇親人（圖片來源：淘寶直播截圖）
郭柏妍 身旁嘅黎諾懿反而就冇事
身旁嘅黎諾懿反而就冇事（圖片來源：淘寶直播截圖）
郭柏妍 連個嘴都大到變Joker
連個嘴都大到變Joker（圖片來源：淘寶直播截圖）

黎諾懿港普超搶Fo 郭柏妍竟然聽得明

同場的黎諾懿出道多年來，一直以「港普」著稱，更被內地網民封為「港普教父」，有不少內地網民都指係咗睇黎諾懿嘅「港普」而收看其直播。首次同黎諾懿合作直播嘅郭柏妍，在接受訪問時被問到聽唔聽得明黎諾懿嘅普通話，識做嘅郭柏妍即刻話聽得明，不過就話中有話：「聽得明啊！因為有時候黎監製會講廣東話，廣東話再加普通話，同我一樣，我都係mix埋一齊講。」不過黎諾懿都有自知之明，自嘲道：「我今日睇留言，佢地以為我講緊上海話啊！」

郭柏妍 黎諾懿港普一直深受內地網民喜愛！
黎諾懿港普一直深受內地網民喜愛！（圖片來源：淘寶直播截圖）
郭柏妍 郭柏妍普通話亦講得唔錯。
郭柏妍普通話亦講得唔錯。（圖片來源：[email protected]

首次直播超淡定 獲黎諾懿激讚

雖然今次係郭柏妍首次直播帶貨，但夠曬淡定，更獲黎諾懿大讚中文程度高：「我今日對郭柏妍有重新認識咗，原來佢中文水平好高，我今日先知，佢好多文縐縐、歇後語，一定要係讀過好多書，睇過好多嘢嘅人先做到嘅。」

郭柏妍 一向以傻大姐形象示人嘅郭柏妍，獲黎諾懿大讚中文水平高！
一向以傻大姐形象示人嘅郭柏妍，獲黎諾懿大讚中文水平高！（圖片來源：[email protected]
郭柏妍 郭柏妍話曬都係港大碩士出身，果然都好返咁上下學識。
郭柏妍話曬都係港大碩士出身，果然都好返咁上下學識。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、淘寶直播截圖

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