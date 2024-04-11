郭柏妍空中舞蹈比賽勇奪亞軍 台慶表演曾出事 緊身瑜伽服上陣險走光
郭柏妍挑戰成功「空中舞蹈」比賽中勇奪亞軍
喜歡不斷挑戰自己的Rosita昨日（10日）就宣布自己在1月的「空中舞蹈」比賽中勇奪亞軍的好消息，她也感慨留言，分享自己參賽的心路歷程：
「FINALLYYY I GOT IT !!! 今年一月 我去了參加aerial比賽 ～2023年12月，一直猶豫要不要參加空中瑜伽比賽。因為一直覺得我做不到，然後猶豫咗幾個星期，亦問咗好多人嘅意見，最後還是決定去參加了。畢竟沒有想過自己獨自離開香港。比起拎亞軍，更高興的是沒有想過能夠認識一班志同道合嘅朋友，簡簡單單純粹喜歡一樣的東西的感覺真好，一拍即合既感覺很很很爽，你哋嚟緊嘅比賽加油 ，最後這趟旅程，我學懂的是 『一波三折，但每一個堅持都有意想不到的收穫』」
Po文一出，隨即引來不少圈中好友如佘詩曼、林夏薇、洪永城、何廣沛、江嘉敏、陳婉衡、黃嘉雯、鄧卓殷等在留言區祝福，紛紛讚Rosita認真叻女呀！
TVB台慶2023｜郭柏妍緊身瑜伽服上陣險走光
上星期台慶表演多羅羅，最受到矚目的一定就是郭柏妍以一身緊身瑜伽服上陣表演空中瑜伽。只練習了幾日嘅郭柏妍非常有料到，喺空中自轉多圈，做出多個高難度動作，不過就Close Up唔多仲要畀現場噴煙遮住，非常可惜。此外郭柏妍在空中倒吊期間差點走光，要佢伸手扯衫遮擋，場面非常牙煙！
TVB台慶2023｜郭柏妍聲稱做足安全措施
郭柏妍在接受訪問時被問到在台上倒吊差點走光一事，郭柏妍就多次強調自己有做足安全措施，所以並唔擔心：「其實都唔驚嘅，因為我自己都有做足安全措施，都有貼曬，所以都唔怕。（頭先好似有用隻手遮住）呃..好似係有嘅，但我係有做足安全措施嘅，咁嗰個（動作）係just in case、for safe啫。」郭柏妍指自己並沒有擔心會走光的問題，反而更加擔心動作未能做得到位。
TVB台慶2023｜郭栢妍開心解鎖成就：第一次吊到咁高
今次被玩空中瑜伽玩到被吊上電視城1廠，郭栢妍指很開心TVB給予自己今次機會挑戰玩空中瑜伽：「我第一次吊上咁高嘅地方，平時玩空中瑜伽都唔會咁高，今次第一次吊上去1廠上面。我覺得係一個解鎖嚟嘅，我都好開心，我自己都冇諗過咁短時間之內可以做到，同埋多謝佢地畀呢個機會我，令我真係成長咗好多。」
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