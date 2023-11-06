郭柏妍 素顏

26歲郭柏妍「原始」防曬技巧搽到一撻撻 素顏上陣keep住靚到暈！

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現年26歲的郭柏妍（Rosita）是TVB新一代上位小花，更曾被封「A0女神」，早前又在社交網大曬多張收花照，引起網民揣測以為有戀事發生！不過女神近日去玩水上活動時，大曬素顏滑水靚相，其中郭柏妍防曬搽到白色一撻撻，非常有趣！

郭柏妍 素顏 女神近日去玩水上活動時，大曬素顏滑水靚相！
女神近日去玩水上活動時，大曬素顏滑水靚相！（圖片來源：IG@rositakpyy）

郭柏妍「原始」防曬技巧勁搶鏡！

郭柏妍近日在IG晒多張出海滑水靚照，其中一段滑水影片見到她防曬搽到白色一撻撻，外形十分搞笑，不過濃眉大眼的郭柏妍素顏上陣，依然仙氣十足！她表示：「最近發現了一個快速卸妝&上妝方法 一個鐘化妝一秒鐘落妝」

不少網民大讚好靚女：「好靚女，果然係真女神」、「妳搽防曬 方法好特別，似洗緊面」、「滑水甜姐兒」、「防曬搽得好正！」

郭柏妍 素顏 郭柏妍近日在IG晒多張出海滑水靚照，其中一段滑水影片見到她防曬搽到白色一撻撻，外形十分搞笑，不過濃眉大眼的郭柏妍素顏上陣，依然仙氣十足！
郭柏妍近日在IG晒多張出海滑水靚照，其中一段滑水影片見到她防曬搽到白色一撻撻，外形十分搞笑，不過濃眉大眼的郭柏妍素顏上陣，依然仙氣十足！（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏
（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 不少網民大讚好靚女
不少網民大讚好靚女（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏
（圖片來源：IG@rositakpyy）

郭柏妍 中環置地甜笑收花

郭柏妍早前26歲生日又收蛋糕又收花，日前她曬出多張收花照，相中她坐在商場內一間露天餐廳的桌子上，懷裡抱著一束鮮花，臉上展現出甜美的笑容，並寫道：「飛到夢裏頭，偶爾放慢。」當有網民問到她相中身處的地點時，她亦大方回應：「中環置地廣場。」

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 郭柏妍收花引起網民眾多猜測。
郭柏妍收花引起網民眾多猜測。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 網民都指相片似足「男友視角」所拍。
網民都指相片似足「男友視角」所拍。（圖片來源： IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 由於郭柏妍身上披著西裝好大件，有網民就估是其男友的西裝。
由於郭柏妍身上披著西裝好大件，有網民更猜測是其男友的西裝。（圖片來源：IG@rositakpyy）

網民猜測已飛甩丁子朗另結新歡

網民都紛紛大讚郭柏妍人比花嬌，非常Sweet，又猜測送花者的身份：「個樣使唔使開心成咁？男朋友仔送？」、「男友視覺」、「有種幸福嘅感覺」、「有人追了」、「有男朋友啦？」等等，有網民更直指送花者應是郭柏妍的緋聞男友丁子朗，不過丁子朗近日為參加選秀節目《亞洲超星團》，正身在上海，加上兩人拍完《奪命提示》已再無互動，有網民就猜測兩人早已斬纜，而郭柏妍更已另結新歡！

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 丁子朗最近正身在上海參加選秀節目《亞洲超星團》，並且染了一頭金髮，被指似足泰仔，網民更和他以前拍劇時的形象判若兩人！
丁子朗最近正身在上海參加選秀節目《亞洲超星團》，並且染了一頭金髮，被指似足泰仔，網民更指和他以前拍劇時的形象判若兩人！（圖片來源：IG@karl_ting）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 曬完收花照後，似乎為了證明自己仍專注工作，不會閃婚，郭柏妍在IG限時動態中分享一臉倦容的工作照，透露拍劇拍到凌晨4點。
曬完收花照後，郭柏妍再曬一臉倦容的工作照，透露拍劇拍到凌晨4點，似乎為了證明自己仍專注工作，不會閃婚。（圖片來源：IG@rositakpyy）

郭柏妍：已做了選擇

睇番上月尾，丁子朗曾寫長文剖析自己北上參賽的原因，並強調自己是自願參賽，而非被公司所逼，當時一眾藝人都有讚好，獨缺郭柏妍，而同日女方在IG分享相片，並寫上：「權衡猶豫的瞬間已做了選擇」，未知是否示意在感情上做了決定。

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 丁子朗以長文抒發感受，郭柏妍在同日出po，似乎意有所指，引來網民猜測。
丁子朗以長文抒發感受，郭柏妍在同日出po，似乎意有所指，引來網民猜測。（圖片來源：IG@karl_ting）

郭柏妍解釋非收花：紮花係我送！

TVB節目巡禮當日，TVB娛樂台主播鞏姿希訪問郭柏妍與丁子朗這對緋聞男女，並追問郭柏妍早前甜笑收花及與丁子朗分手的傳聞，郭柏妍先解釋收花一事，指這只是一個美麗的誤會：「其實紮花係我送畀一個女仔朋友嘅，我係順便攞住嚟影相啫！」間接否認有新戀情。

郭柏妍 素顏 郭柏妍 郭柏妍與丁子朗這對緋聞男女同場受訪，丁子朗面上個妝仲白過郭柏妍。
郭柏妍與丁子朗這對緋聞男女同場受訪，丁子朗面上個妝仲白過郭柏妍。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

早前與「神秘男」頭貼頭合照

郭柏妍早前收蛋糕慶祝26歲生日時，曾貼出與一「神秘男」的頭貼頭合照，亦曾引來網民揣測對方是她的男友，不過其後郭柏妍就在IG限時動態中貼出一段短片，片中該「神秘男」在她身後快閃現身，並被郭柏妍介紹為「mybro」，相信是其弟弟。

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 早前郭柏妍收蛋糕祝賀她26歲生日。
早前郭柏妍收蛋糕祝賀她26歲生日。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 仲曬出同一名「神秘男」的合照。
仲曬出同一名「神秘男」的合照。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 其後她指出該名「神秘男」是「mybro」。
其後她指出該名「神秘男」是「mybro」。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 過往郭柏妍亦曾在社交網分享和其弟弟相處的點滴。
過往郭柏妍亦曾在社交網分享和其弟弟相處的點滴。（圖片來源：IG@rositakpyy）

郭柏妍 超多劇拍密密做 奪女飛躍獎

修畢香港大學理科碩士（食品管理與營銷學）學位的郭柏妍，2020年奪得港姐季軍入行，翌年已開始演出周日劇《青年心城之撐起青春》。去年她更一次演出五部劇集，由《青春不要臉》演清純陽光妹豬開始贏得觀眾關注，其後的《雙生陌生人》雖然收視低迷，但她以金髮表演鋼管舞卻成為其中亮點之一，之後在《白色強人II》飾演驚恐症病人，與陳豪有不少對手戲，到《下流上車族》飾演芊芊，即獲網民封為新一代女神，更攞到「飛躍進步女藝員」獎！

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 郭柏妍是2020年港姐季軍。
郭柏妍是2020年港姐季軍。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 tvb 郭柏妍 芊芊 白色強人2 參選港姐時郭柏妍已被封為「港版子瑜」。
參選港姐時郭柏妍已被封為「港版子瑜」。（圖片來源：TVB《2020年香港小姐競選》截圖）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 吳偉豪 萬千星輝頒獎典禮 郭柏然入行兩年即奪飛躍女藝人。
入行兩年即奪飛躍女藝人獎！（圖片來源：TVB）

《愛回家》獲網民大讚喜感十足

今年郭柏妍再與陳豪合作的《破毒強人》已播出，早前她還客串演出處境劇《愛回家》，獲網民大讚喜感十足。現時她手頭上還有多個劇集，包括預計今年會播出的《旁觀者》和時裝愛情喜劇《妳不是她》，以及和緋聞男友丁子朗再演情侶的警匪劇《奪命提示》等，另外她目前正在拍攝新劇《飛常日誌》，令網民都十分期待她不同的造型和演出。

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 愛回家 郭柏妍在9月初客串了一集《愛回家》飾演吳旺達「女土著」，不少觀眾都覺得她喜感十足，希望能夠長駐《愛回家》成為重要一員。
郭柏妍在9月初客串了一集《愛回家》飾演吳旺達「女土著」，不少觀眾都覺得她喜感十足，希望能夠長駐《愛回家》成為重要一員。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 早前《破毒強人》中，郭柏妍亦有份飾演區子穎一角。
早前《破毒強人》中，郭柏妍亦有份飾演區子穎一角。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 愛回家 飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 幾位小花輪流上演「制服誘惑」
近日正在拍攝《飛常日誌》。（圖片來源：IG@rositakpyy）

郭柏妍丁子朗情侶裝出席婚禮　網民揭2大曖昧舉動懷疑兩人早已撻著

外表甜美有A0女神之稱的郭柏妍，去年在《下流上車族》飾演「車芊芊」之後，形象入屋深入民心，相當有觀眾緣。早前有傳郭柏妍與劇中飾演情侶的丁子朗假戲真做，穿上情侶裝齊齊出席鄺美璇的婚禮。心水清的網民更開始四圍搜證，力揭2大曖昧舉動，懷疑兩人早已撻著。有網民更猜測兩人只係因為公司不欲戀情曝光，才密冚戀情！

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 身為同屆港姐季軍的郭柏妍以姊妹團身份出席鄺美璇婚禮
身為同屆港姐季軍的郭柏妍以姊妹團身份出席鄺美璇婚禮。（圖片來源：IG@maisiekwong）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 與鄺美璇從未合作過的丁子朗都被邀請同郭柏妍做MC
與鄺美璇從未合作過的丁子朗都被邀請同郭柏妍拍檔做婚禮的司儀。（圖片來源：IG@karl_ting）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 丁子朗、郭柏妍左一、二）同樣穿上大地色情侶裝出息婚禮。
丁子朗、郭柏妍（左一、二）同樣穿上大地色情侶裝出席婚禮。（圖片來源：IG圖片）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 婚禮現場長期糖黐豆。
婚禮現場長期糖黐豆。（圖片來源：IG@mrandyc）

婚禮上大玩男女友視覺

在鄺美璇的婚禮上，丁子朗與郭柏妍更大玩「女友視覺」，丁子朗在IG上載當晚的獨照與影片，其中一張他手持吃了一口的士多啤梨，對著鏡頭抿嘴甜笑，並寫道：「圖二的士多啤梨被攝影師吃了」，而他身後的鏡子反射出攝影師的身影，相信就是郭柏妍。而女方亦有在自己IG貼出當日花絮，見她不停向鏡頭放電，相信亦是丁子朗「回禮」幫郭柏妍拍下「男友視覺」的影片。

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 丁子朗對著鏡頭冧笑。
丁子朗對著鏡頭冧笑。（圖片來源：IG@karl_ting）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 掌鏡和吃掉士多啤梨的「攝影師」，相信就是郭柏妍本人。
掌鏡和吃掉士多啤梨的「攝影師」，相信就是郭柏妍本人。（圖片來源：karl_ting）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 郭柏妍於婚禮當日嘅呢條片，好大機會出自丁子朗手筆。
郭柏妍於婚禮當日嘅呢條片，好大機會出自丁子朗手筆。（圖片來源：IG@rositakpyy）

網民懷疑兩人曖昧早有跡可尋

不少眼尖的網民都發覺郭柏妍丁子朗兩人的曖昧關係早有跡可尋。網民們都留言表示兩人經常「同框」出現，在一班演員為了慶祝《下流上車族》在《萬千星輝賀台慶》中得到好成績的飯局中，丁子朗都特意站在郭柏妍身旁，搞到網民都勁酸溜溜地留言道：「廿四小時全天候跟實」、「死纏爛打坐隔籬」。除此之外，丁子朗之前更特意上傳與郭柏妍頭上比心心的合照，並且寫道：「這是被拒絕的姿勢嗎？」，令網民都話擺到明係想追A0女神郭柏妍！

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 丁子朗之前更特意上傳與郭柏妍頭上比心心的合照，並且寫道：「這是被拒絕的姿勢嗎？」，郭柏妍就話「唔解釋！」
丁子朗之前更特意上傳與郭柏妍頭上比心心的合照，並且寫道：「這是被拒絕的姿勢嗎？」，郭柏妍就話「唔解釋！」（圖片來源：IG@karl_ting）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 經常坐喺隔離位。
經常坐喺隔離位。（圖片來源：IG@karl_ting）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 在慶功宴的時候，兩人都企到埋一埋。
在慶功宴的時候，兩人都企到埋一埋。（圖片來源：IG圖片）

丁子朗疑帶郭柏妍幽會睇Show 戀情浮出水面 男方更戴定情信物

早前丁子朗在社交平台上分享自己到Clockenflap音樂節的照片，不過全程就只有獨照，未有同行友人身影。但原來緋聞女友Rosita同日亦有出席Clockenflap，更在社交平台上分享多條影片，一對緋聞情侶疑似偷偷地甜蜜睇Show！

雖然二人今次到Clockenflap音樂節未有同框，但就被眼利網民發現丁子朗頸上其實一直戴有由女方親手製作的定情信物！在Rosita分享的影片中，可見她當日曾參與現場的手工工作坊，製作了一條羽毛狀的手工頸鍊，而轉眼間這條頸鏈已「移形換影」，即時出現在緋聞男友丁子朗的頸上，更戴著拍攝了不少個人獨照，在社交平台上默默放閃！

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 留意丁子朗頸上的羽毛頸鏈。
留意丁子朗頸上的羽毛頸鏈。（圖片來源：IG@karl_ting）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 與緋聞女友親手製作的一樣。
與緋聞女友親手製作的一樣。（圖片來源：IG@rositakpyy）

郭柏妍丁子朗情侶檔上陣 親身示範大膽健身動作

郭柏妍和丁子朗這對緋聞情侶又曾在《東張西望》亦以情侶檔身份上陣，親自示範大膽健身動作。郭柏妍率先要跳到丁子朗身上，以大腿夾實丁子朗條腰，然後再凌空做出仰臥起坐的動作。郭柏妍一跳上丁子朗身上已經非常危危扶，丁子朗亦毫不避忌地一手攬實郭柏妍條腰，一手捉實郭柏妍大腿。動作大膽程度嚇窒一班觀眾之餘，在場的其他演員亦睇到喂哇鬼叫，郭柏妍都做到面紅紅，場面既尷尬又好笑，網民都話「擺明益丁子朗」！

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 奪命提示 劉穎鏇 郭栢妍 丁子朗即刻一手攔腰，一手捉實郭栢妍大腿，以免郭栢妍跌親。
郭柏妍一跳上丁子朗身上已經危危扶，丁子朗即刻一手攔腰，一手捉實郭柏妍大腿，以免郭柏妍跌親。（圖片來源：Youtube@東張+ 截圖）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 奪命提示 劉穎鏇 郭栢妍 郭栢妍一路做健身動作，一路緊閉雙眼！
郭柏妍一路做健身動作，一路緊閉雙眼！（圖片來源：Youtube@東張+ 截圖）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 奪命提示 劉穎鏇 郭栢妍 做到面都紅曬！
做到面都紅曬！（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

訪問口窒窒否認戀情

二人的緋聞越傳越烈，傳媒亦當然不會放過採訪機會。二人不止一次在宣傳劇集的場合上，共同接受傳媒的採訪，惟當每次被問到戀情時，雙方均會異口同聲即時否認，亦不時出現口窒窒的情況，看似十分緊張。曾經被問及二人發展機會時，郭柏妍就表示：「我哋都係做嘢先。啱啱開工又第一次拍打戲，自己都係解讀中、努力中。」

而丁子朗則坦言緋聞傳出後會影響拍戲，直指：「驚呀，係呀係呀…坦白講我哋真係暫時工作為先，因為而家戲份比較多，同埋我哋場口比較複雜啲，大家角色都唔係咁簡單，又有打戲，自己都未處理到，真係冇時間再去諗其他嘢。」而近日丁子朗北上參加《亞洲超星團》，以長文抒發感受，郭柏妍並未有畀Like，更引來兩人已分手的傳聞。

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 奪命提示 劉穎鏇 丁子朗同郭柏姸緋聞成為近期熱話，呢日記者會成為焦點！
《奪命提示》中郭柏妍和緋聞男友丁子朗再演情侶。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 兩人經常上傳合照到社交平台
兩人不時上傳合照到社交平台（圖片來源：IG@karl_ting）

睇埋郭柏妍靚相：

郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 tvb 郭柏妍 芊芊 白色強人2 最近正密密拍劇的郭柏妍，話要度到期先可以參加到《飛越木人巷》。
郭柏妍係學界游泳健將。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍 tvb 郭柏妍 芊芊 白色強人2 郭柏妍加入TVB未夠一年已拍過《白色強人II》、《青春不要臉》等劇集，有不少發揮機會。
曾多次代表學校參加學界泳賽，並打入八強。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 tvb 最靚花旦 郭柏妍除了多劇拍，近日亦有電影開拍，早前更為林敏驄的演唱會做嘉賓。
郭柏妍除了多劇拍，早前亦有接拍電影《無間一戰》，及為林敏驄的演唱會做嘉賓。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍
（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍
（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍 素顏 郭柏妍 男友 郭柏妍
（圖片來源：IG@rositakpyy）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@rositakpyy

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