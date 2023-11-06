26歲郭柏妍「原始」防曬技巧搽到一撻撻 素顏上陣keep住靚到暈！
郭柏妍「原始」防曬技巧勁搶鏡！
郭柏妍近日在IG晒多張出海滑水靚照，其中一段滑水影片見到她防曬搽到白色一撻撻，外形十分搞笑，不過濃眉大眼的郭柏妍素顏上陣，依然仙氣十足！她表示：「最近發現了一個快速卸妝&上妝方法 一個鐘化妝一秒鐘落妝」
不少網民大讚好靚女：「好靚女，果然係真女神」、「妳搽防曬 方法好特別，似洗緊面」、「滑水甜姐兒」、「防曬搽得好正！」
郭柏妍 中環置地甜笑收花
郭柏妍早前26歲生日又收蛋糕又收花，日前她曬出多張收花照，相中她坐在商場內一間露天餐廳的桌子上，懷裡抱著一束鮮花，臉上展現出甜美的笑容，並寫道：「飛到夢裏頭，偶爾放慢。」當有網民問到她相中身處的地點時，她亦大方回應：「中環置地廣場。」
網民猜測已飛甩丁子朗另結新歡
網民都紛紛大讚郭柏妍人比花嬌，非常Sweet，又猜測送花者的身份：「個樣使唔使開心成咁？男朋友仔送？」、「男友視覺」、「有種幸福嘅感覺」、「有人追了」、「有男朋友啦？」等等，有網民更直指送花者應是郭柏妍的緋聞男友丁子朗，不過丁子朗近日為參加選秀節目《亞洲超星團》，正身在上海，加上兩人拍完《奪命提示》已再無互動，有網民就猜測兩人早已斬纜，而郭柏妍更已另結新歡！
郭柏妍：已做了選擇
睇番上月尾，丁子朗曾寫長文剖析自己北上參賽的原因，並強調自己是自願參賽，而非被公司所逼，當時一眾藝人都有讚好，獨缺郭柏妍，而同日女方在IG分享相片，並寫上：「權衡猶豫的瞬間已做了選擇」，未知是否示意在感情上做了決定。
郭柏妍解釋非收花：紮花係我送！
TVB節目巡禮當日，TVB娛樂台主播鞏姿希訪問郭柏妍與丁子朗這對緋聞男女，並追問郭柏妍早前甜笑收花及與丁子朗分手的傳聞，郭柏妍先解釋收花一事，指這只是一個美麗的誤會：「其實紮花係我送畀一個女仔朋友嘅，我係順便攞住嚟影相啫！」間接否認有新戀情。
早前與「神秘男」頭貼頭合照
郭柏妍早前收蛋糕慶祝26歲生日時，曾貼出與一「神秘男」的頭貼頭合照，亦曾引來網民揣測對方是她的男友，不過其後郭柏妍就在IG限時動態中貼出一段短片，片中該「神秘男」在她身後快閃現身，並被郭柏妍介紹為「mybro」，相信是其弟弟。
郭柏妍 超多劇拍密密做 奪女飛躍獎
修畢香港大學理科碩士（食品管理與營銷學）學位的郭柏妍，2020年奪得港姐季軍入行，翌年已開始演出周日劇《青年心城之撐起青春》。去年她更一次演出五部劇集，由《青春不要臉》演清純陽光妹豬開始贏得觀眾關注，其後的《雙生陌生人》雖然收視低迷，但她以金髮表演鋼管舞卻成為其中亮點之一，之後在《白色強人II》飾演驚恐症病人，與陳豪有不少對手戲，到《下流上車族》飾演芊芊，即獲網民封為新一代女神，更攞到「飛躍進步女藝員」獎！
《愛回家》獲網民大讚喜感十足
今年郭柏妍再與陳豪合作的《破毒強人》已播出，早前她還客串演出處境劇《愛回家》，獲網民大讚喜感十足。現時她手頭上還有多個劇集，包括預計今年會播出的《旁觀者》和時裝愛情喜劇《妳不是她》，以及和緋聞男友丁子朗再演情侶的警匪劇《奪命提示》等，另外她目前正在拍攝新劇《飛常日誌》，令網民都十分期待她不同的造型和演出。
郭柏妍丁子朗情侶裝出席婚禮 網民揭2大曖昧舉動懷疑兩人早已撻著
外表甜美有A0女神之稱的郭柏妍，去年在《下流上車族》飾演「車芊芊」之後，形象入屋深入民心，相當有觀眾緣。早前有傳郭柏妍與劇中飾演情侶的丁子朗假戲真做，穿上情侶裝齊齊出席鄺美璇的婚禮。心水清的網民更開始四圍搜證，力揭2大曖昧舉動，懷疑兩人早已撻著。有網民更猜測兩人只係因為公司不欲戀情曝光，才密冚戀情！
婚禮上大玩男女友視覺
在鄺美璇的婚禮上，丁子朗與郭柏妍更大玩「女友視覺」，丁子朗在IG上載當晚的獨照與影片，其中一張他手持吃了一口的士多啤梨，對著鏡頭抿嘴甜笑，並寫道：「圖二的士多啤梨被攝影師吃了」，而他身後的鏡子反射出攝影師的身影，相信就是郭柏妍。而女方亦有在自己IG貼出當日花絮，見她不停向鏡頭放電，相信亦是丁子朗「回禮」幫郭柏妍拍下「男友視覺」的影片。
網民懷疑兩人曖昧早有跡可尋
不少眼尖的網民都發覺郭柏妍丁子朗兩人的曖昧關係早有跡可尋。網民們都留言表示兩人經常「同框」出現，在一班演員為了慶祝《下流上車族》在《萬千星輝賀台慶》中得到好成績的飯局中，丁子朗都特意站在郭柏妍身旁，搞到網民都勁酸溜溜地留言道：「廿四小時全天候跟實」、「死纏爛打坐隔籬」。除此之外，丁子朗之前更特意上傳與郭柏妍頭上比心心的合照，並且寫道：「這是被拒絕的姿勢嗎？」，令網民都話擺到明係想追A0女神郭柏妍！
丁子朗疑帶郭柏妍幽會睇Show 戀情浮出水面 男方更戴定情信物
早前丁子朗在社交平台上分享自己到Clockenflap音樂節的照片，不過全程就只有獨照，未有同行友人身影。但原來緋聞女友Rosita同日亦有出席Clockenflap，更在社交平台上分享多條影片，一對緋聞情侶疑似偷偷地甜蜜睇Show！
雖然二人今次到Clockenflap音樂節未有同框，但就被眼利網民發現丁子朗頸上其實一直戴有由女方親手製作的定情信物！在Rosita分享的影片中，可見她當日曾參與現場的手工工作坊，製作了一條羽毛狀的手工頸鍊，而轉眼間這條頸鏈已「移形換影」，即時出現在緋聞男友丁子朗的頸上，更戴著拍攝了不少個人獨照，在社交平台上默默放閃！
郭柏妍丁子朗情侶檔上陣 親身示範大膽健身動作
郭柏妍和丁子朗這對緋聞情侶又曾在《東張西望》亦以情侶檔身份上陣，親自示範大膽健身動作。郭柏妍率先要跳到丁子朗身上，以大腿夾實丁子朗條腰，然後再凌空做出仰臥起坐的動作。郭柏妍一跳上丁子朗身上已經非常危危扶，丁子朗亦毫不避忌地一手攬實郭柏妍條腰，一手捉實郭柏妍大腿。動作大膽程度嚇窒一班觀眾之餘，在場的其他演員亦睇到喂哇鬼叫，郭柏妍都做到面紅紅，場面既尷尬又好笑，網民都話「擺明益丁子朗」！
訪問口窒窒否認戀情
二人的緋聞越傳越烈，傳媒亦當然不會放過採訪機會。二人不止一次在宣傳劇集的場合上，共同接受傳媒的採訪，惟當每次被問到戀情時，雙方均會異口同聲即時否認，亦不時出現口窒窒的情況，看似十分緊張。曾經被問及二人發展機會時，郭柏妍就表示：「我哋都係做嘢先。啱啱開工又第一次拍打戲，自己都係解讀中、努力中。」
而丁子朗則坦言緋聞傳出後會影響拍戲，直指：「驚呀，係呀係呀…坦白講我哋真係暫時工作為先，因為而家戲份比較多，同埋我哋場口比較複雜啲，大家角色都唔係咁簡單，又有打戲，自己都未處理到，真係冇時間再去諗其他嘢。」而近日丁子朗北上參加《亞洲超星團》，以長文抒發感受，郭柏妍並未有畀Like，更引來兩人已分手的傳聞。
睇埋郭柏妍靚相：
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