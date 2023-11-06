26歲郭柏妍「原始」防曬技巧搽到一撻撻 素顏上陣keep住靚到暈！

現年26歲的郭柏妍（Rosita）是TVB新一代上位小花，更曾被封「A0女神」，早前又在社交網大曬多張收花照，引起網民揣測以為有戀事發生！不過女神近日去玩水上活動時，大曬素顏滑水靚相，其中郭柏妍防曬搽到白色一撻撻，非常有趣！