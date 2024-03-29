郭柏妍

26歲郭柏妍無濾鏡素顏曝光 面油油女神形象大炒車

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Keith

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無綫上位小花郭柏妍眼大大五官精緻，從選港姐開始就已經獲網民封為TVB的「清純女神」之一。不過日前郭柏妍就被某位TVB著名狂粉突擊集郵，令郭柏妍面油油又披頭散髮的無濾鏡素顏照曝光！

（圖片來源：IG@rositakpyy）
近年獲TVB力捧的郭柏妍極速上位，甜美的外表亦令她深得觀眾喜愛。（圖片來源：IG@rositakpyy）

郭柏妍無濾鏡大落差素顏曝光

近日網上討論區流傳一張郭柏妍與TVB著名「狂粉」的合照，從照片中可見郭柏妍披頭散髮，臉上還帶點油光。雖然郭柏妍素顏上陣，但依然非常親密，舉起V字與狂粉自拍。雖然部分網民認為此張自拍與平時的郭柏妍相差甚遠，但大部分網民都覺得素顏的郭柏妍自然得嚟又夠曬可愛。

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郭柏妍無濾鏡自拍曝光，雖然臉上帶點油光，但皮膚依然不錯！（圖片來源：IG@rositakpyy）

為新劇剪短髮 為演樂手練足一年

從素顏自拍照中可見郭柏妍以一頭短髮示人，今次之所以會一改過往長髮女神形象，將頭髮剪到耳下位置，全因為郭柏妍有份出演的新劇《麻雀樂團》。郭柏妍將在新劇中飾演大提琴樂手，並在一年前已經開始學習拉大提琴，認真夠曬敬業！

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郭柏妍長髮女神形象深入民心。（圖片來源：IG@rositakpyy）
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今次為新劇《麻雀樂園》剪短髮！（圖片來源：IG@rositakpyy）

狂粉集郵早有前科 曾被網民怒斥「癡漢」

今次在TVB電視城外向郭柏妍集郵的「狂粉」原來早有前科。由去年開始這位男粉絲就不斷向TVB花旦和女主播「出手」，仲時不時搭住女方膊頭「集郵」，令網民嬲爆，怒斥他是「白卡佬」、「痴漢」。其中有「新聞女神」之稱的女主播林婷婷，去年就在TVB電視城外被該名男粉絲捕獲，並與對方合照，相中可見該名男粉絲將手搭在林婷婷膊頭上，林婷婷面上雖然全程帶著笑容，獲網民勁讚大方得體，但也一度伸出手，狀似在撥頭髮，疑似想藉這個動作撥開對方的手。

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網民勁讚林婷婷被強行搭膊頭合照都keep住得體笑容，好有風度同氣質。（圖片來源：IG圖片）
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在該名男粉絲分享的連環合照中，可見林婷婷除了「出手」狀似撥頭髮外，更向左邊移位，拉開了和男粉絲的距離，（圖片來源：IG圖片）
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最後有半張臉移出了鏡頭之外。（圖片來源：IG圖片）

被指嚇親林婷婷 男粉絲以5字辯解

有不少網民在該名男粉絲的帖文下留言，紛紛直斥他搭膊頭合照的行為嚇親林婷婷：「佢想推開你隻手」、、「感覺她好似想嗌你縮開隻手」「X你老X你嚇撚親人呀！仲要搭膊頭，人哋怕X咗你呀！」、「縮開你隻X手啦死毒X」等，引來該名男粉絲親自落場辯稱：「佢搞頭髮啫！」

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男粉絲以5字辯解，否認林婷婷想叫他縮開隻手！（圖片來源：IG圖片）

孫雪祺 嚇到花容失色

林婷婷被搭膊頭合照引起網民熱議，不少網民都嬲爆直斥該名男粉絲親是「白卡佬」、「痴漢」，又指他是慣犯，曾與多名女主播埋身合照，除了早前引起網民關注的丘靜雯外，TVB主播孫雪祺、ViuTV主播溫穎琦同前亞視主播曾子晴等都曾被他「集郵」，其中孫雪祺合照時更被指「驚到出面」！

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孫雪祺同樣在TVB電視城門外被該名男粉絲求合照，相中她的表情被指似是嚇到不知所措。（圖片來源：IG圖片）
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但仍強顏歡笑。（圖片來源：IG圖片）
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ViuTV主播溫穎琦被「集郵」時，更被男粉絲從後伸手攬著膊頭。（圖片來源：IG圖片）
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前亞視財經主播曾子晴亦被搭著膊頭影相，她主動在FB認頭，指自己也是受害者之一。（圖片來源：IG圖片）
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曾子晴cap返低同該名男粉絲的合照，並在自己臉上貼上「sad」emoji。（圖片來源：FB圖片）

網民矛頭直指TVB保安

除了怒斥該名男粉絲行為「告得非禮」同「擺明搏懵」外，有不少網民更將矛頭指向TVB保安，直斥：「咁樣身體接觸，無綫啲保安唔出嚟做嘢？搞錯呀」、「電視城保安瞓晒覺？」、「點解啲保安唔趕人？」、「為何無記唔請足夠保安，任由女職員被人抽水，唔怪得咁多人離開！」等等。

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東張女神李旻芳亦在TVB電視城外被男粉絲捕獲，今次男粉絲冇搭膊頭，但姿勢與他和邱靜雯合照時相似，疑似企圖胸貼胸。（圖片來源：IG圖片）
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男粉絲同波波黃婧靈合照，手臂更舉起疑企圖貼近波波心口，但被波波用手擋在胸前保護自己。（圖片來源：IG圖片）
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Karen胡敏芝就用舉V擋住對方。（圖片來源：IG圖片）
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張盈悅縮晒膊咁，表情似乎都係驚到出面！（圖片來源：IG圖片）
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翻睇該名男粉絲的IG，能發現他曾向多名女藝人集郵，並且都拱得勁埋，包括姚樂怡，不過姚樂怡好醒目識用手臂擋住。（圖片來源：IG圖片）
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同曾參加《全民造星4》的港台DJ林泳怡（Vicky）合照時，該名男粉絲更攬實女方膊頭，被網民鬧爆「搏懵」。（圖片來源：IG圖片）
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陳庭欣淡定繞手。（圖片來源：IG圖片）
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除咗TVB小花同主播，連女團STRAYZ成員榛綦亦曾被該名男粉絲頭貼頭集郵！（圖片來源：IG圖片）

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圖片來源：IG@rositakpyy、無綫新聞截圖、IG圖片

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