26歲郭柏妍無濾鏡素顏曝光 面油油女神形象大炒車
郭柏妍無濾鏡大落差素顏曝光
近日網上討論區流傳一張郭柏妍與TVB著名「狂粉」的合照，從照片中可見郭柏妍披頭散髮，臉上還帶點油光。雖然郭柏妍素顏上陣，但依然非常親密，舉起V字與狂粉自拍。雖然部分網民認為此張自拍與平時的郭柏妍相差甚遠，但大部分網民都覺得素顏的郭柏妍自然得嚟又夠曬可愛。
為新劇剪短髮 為演樂手練足一年
從素顏自拍照中可見郭柏妍以一頭短髮示人，今次之所以會一改過往長髮女神形象，將頭髮剪到耳下位置，全因為郭柏妍有份出演的新劇《麻雀樂團》。郭柏妍將在新劇中飾演大提琴樂手，並在一年前已經開始學習拉大提琴，認真夠曬敬業！
狂粉集郵早有前科 曾被網民怒斥「癡漢」
今次在TVB電視城外向郭柏妍集郵的「狂粉」原來早有前科。由去年開始這位男粉絲就不斷向TVB花旦和女主播「出手」，仲時不時搭住女方膊頭「集郵」，令網民嬲爆，怒斥他是「白卡佬」、「痴漢」。其中有「新聞女神」之稱的女主播林婷婷，去年就在TVB電視城外被該名男粉絲捕獲，並與對方合照，相中可見該名男粉絲將手搭在林婷婷膊頭上，林婷婷面上雖然全程帶著笑容，獲網民勁讚大方得體，但也一度伸出手，狀似在撥頭髮，疑似想藉這個動作撥開對方的手。
被指嚇親林婷婷 男粉絲以5字辯解
有不少網民在該名男粉絲的帖文下留言，紛紛直斥他搭膊頭合照的行為嚇親林婷婷：「佢想推開你隻手」、、「感覺她好似想嗌你縮開隻手」「X你老X你嚇撚親人呀！仲要搭膊頭，人哋怕X咗你呀！」、「縮開你隻X手啦死毒X」等，引來該名男粉絲親自落場辯稱：「佢搞頭髮啫！」
孫雪祺 嚇到花容失色
林婷婷被搭膊頭合照引起網民熱議，不少網民都嬲爆直斥該名男粉絲親是「白卡佬」、「痴漢」，又指他是慣犯，曾與多名女主播埋身合照，除了早前引起網民關注的丘靜雯外，TVB主播孫雪祺、ViuTV主播溫穎琦同前亞視主播曾子晴等都曾被他「集郵」，其中孫雪祺合照時更被指「驚到出面」！
網民矛頭直指TVB保安
除了怒斥該名男粉絲行為「告得非禮」同「擺明搏懵」外，有不少網民更將矛頭指向TVB保安，直斥：「咁樣身體接觸，無綫啲保安唔出嚟做嘢？搞錯呀」、「電視城保安瞓晒覺？」、「點解啲保安唔趕人？」、「為何無記唔請足夠保安，任由女職員被人抽水，唔怪得咁多人離開！」等等。
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