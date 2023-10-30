郭柏妍孖緋聞男友丁子朗合體尷尬被問分手傳聞 以4字形容二人關係
郭柏妍解釋非收花：紮花係我送！
TVB節目巡禮當日，TVB娛樂台主播鞏姿希訪問郭柏妍與丁子朗這對緋聞男女，並追問郭柏妍早前甜笑收花及與丁子朗分手的傳聞，郭柏妍先解釋收花一事，指這只是一個美麗的誤會：「其實紮花係我送畀一個女仔朋友嘅，我係順便攞住嚟影相啫！」間接否認有新戀情。
講「分手」丁子朗答非所問
而鞏姿希問到網民都想知郭柏妍和丁子朗係咪已經分開咗，即係分咗手？丁子朗就搶答：「地區上（分開）？因為我喺上海囉，跟住我終於返嚟TVB呢個屋企啦，又返到嚟香港啦！」答案可說答非所問，意圖「遊花園」迴避問題。
郭柏妍將緋聞男友「降呢」
身旁的郭柏妍初頭接口話：「係啦，地區上。」但最後仍忍不住開口說：「咁我哋本身都係公司嘅同事，好難講點樣分唔分開。」直接將緋聞男友「降呢」為公司同事。
丁子朗強調二人「冇疏遠」
另外有記者問到兩人分隔兩地多月，有否掛念對方？郭柏妍只尷尬地哈哈笑兩聲，而丁子朗則強調兩人保持正常朋友、同事關係：「冇疏遠，去上海拍攝前後分別唔大！」又指自己最近都係對住65個男學員，冇機會去識內地女仔。
丁子朗參加《亞洲超星團》大開眼界
訪問中丁子朗又大談參加選秀節目《亞洲超星團》的感受，直言參賽的確辛苦：「但係呢個experience喺香港未必做得到，所以對我嚟講真係大開眼界，同埋見到世界各地唔同嘅勁人，有嚟自內地、日本、韓國、泰國、越南、美國嘅偶像練習生，覺得自己點解喺嗰度？」
郭柏妍認得出「新版」丁子朗
丁子朗笑言今次是他首度以全新形象返公司：「好開心，好似新人咁，大家都要望一望你係邊個，我就可以重新介紹自己：我係新人丁子朗，依度最fresh係我啦！」而郭柏妍指之前已見過丁子朗的新造型相，所以都認得出他，又指若劇集或綜藝節目有需要，她也願意嘗試新形象。
即睇TVB娛樂新聞台訪問丁子朗、郭柏妍（4:36開始）：
26歲郭柏妍甜笑收花引網民猜測 疑飛甩丁子朗另結新歡
現年26歲的郭柏妍（Rosita）是TVB新一代上位小花，更曾被封「A0女神」，近日她在社交網大曬多張收花照，即引起網民瘋狂揣測，指她疑因為丁子朗北上參加《亞洲超星團》後人氣大跌Watt，而決定斬纜自保，另結新歡！
郭柏妍 中環置地甜笑收花
郭柏妍近日26歲生日又收蛋糕又收花，日前她曬出多張收花照，相中她坐在商場內一間露天餐廳的桌子上，懷裡抱著一束鮮花，臉上展現出甜美的笑容，並寫道：「飛到夢裏頭，偶爾放慢。」當有網民問到她相中身處的地點時，她亦大方回應：「中環置地廣場。」
網民猜測已飛甩丁子朗另結新歡
網民都紛紛大讚郭柏妍人比花嬌，非常Sweet，又猜測送花者的身份：「個樣使唔使開心成咁？男朋友仔送？」、「男友視覺」、「有種幸福嘅感覺」、「有人追了」、「有男朋友啦？」等等，有網民更直指送花者應是郭柏妍的緋聞男友丁子朗，不過丁子朗近日為參加選秀節目《亞洲超星團》，正身在上海，加上兩人拍完《奪命提示 》已再無互動，有網民就猜測兩人早已斬纜，而郭柏妍更已另結新歡！
郭柏妍：已做了選擇
睇番上月尾，丁子朗曾寫長文剖析自己北上參賽的原因，並強調自己是自願參賽，而非被公司所逼，當時一眾藝人都有讚好，獨缺郭柏妍，而同日女方在IG分享相片，並寫上：「權衡猶豫的瞬間已做了選擇」，未知是否示意在感情上做了決定。
郭柏妍丁子朗曾著情侶裝出席婚禮 網民揭2大曖昧舉動懷疑兩人早已撻著
外表甜美有A0女神之稱的郭柏妍，去年在《下流上車族》飾演「車芊芊」之後，形象入屋深入民心，相當有觀眾緣。早前有傳郭柏妍與劇中飾演情侶的丁子朗假戲真做，穿上情侶裝齊齊出席鄺美璇的婚禮。心水清的網民更開始四圍搜證，力揭2大曖昧舉動，懷疑兩人早已撻著。有網民更猜測兩人只係因為公司不欲戀情曝光，才密冚戀情！
婚禮上大玩男女友視覺
在鄺美璇的婚禮上，丁子朗與郭柏妍更大玩「女友視覺」，丁子朗在IG上載當晚的獨照與影片，其中一張他手持吃了一口的士多啤梨，對著鏡頭抿嘴甜笑，並寫道：「圖二的士多啤梨被攝影師吃了」，而他身後的鏡子反射出攝影師的身影，相信就是郭柏妍。而女方亦有在自己IG貼出當日花絮，見她不停向鏡頭放電，相信亦是丁子朗「回禮」幫郭柏妍拍下「男友視覺」的影片。
網民懷疑兩人曖昧早有跡可尋
不少眼尖的網民都發覺郭柏妍丁子朗兩人的曖昧關係早有跡可尋。網民們都留言表示兩人經常「同框」出現，在一班演員為了慶祝《下流上車族》在《萬千星輝賀台慶》中得到好成績的飯局中，丁子朗都特意站在郭柏妍身旁，搞到網民都勁酸溜溜地留言道：「廿四小時全天候跟實」、「死纏爛打坐隔籬」。除此之外，丁子朗之前更特意上傳與郭柏妍頭上比心心的合照，並且寫道：「這是被拒絕的姿勢嗎？」，令網民都話擺到明係想追A0女神郭柏妍！
丁子朗疑帶郭柏妍幽會睇Show 戀情浮出水面 男方更戴定情信物
早前丁子朗在社交平台上分享自己到Clockenflap音樂節的照片，不過全程就只有獨照，未有同行友人身影。但原來緋聞女友Rosita同日亦有出席Clockenflap，更在社交平台上分享多條影片，一對緋聞情侶疑似偷偷地甜蜜睇Show！
雖然二人今次到Clockenflap音樂節未有同框，但就被眼利網民發現丁子朗頸上其實一直戴有由女方親手製作的定情信物！在Rosita分享的影片中，可見她當日曾參與現場的手工工作坊，製作了一條羽毛狀的手工頸鍊，而轉眼間這條頸鏈已「移形換影」，即時出現在緋聞男友丁子朗的頸上，更戴著拍攝了不少個人獨照，在社交平台上默默放閃！
郭柏妍丁子朗情侶檔上陣 親身示範大膽健身動作
郭柏妍和丁子朗這對緋聞情侶又曾在《東張西望》亦以情侶檔身份上陣，親自示範大膽健身動作。郭柏妍率先要跳到丁子朗身上，以大腿夾實丁子朗條腰，然後再凌空做出仰臥起坐的動作。郭柏妍一跳上丁子朗身上已經非常危危扶，丁子朗亦毫不避忌地一手攬實郭柏妍條腰，一手捉實郭柏妍大腿。動作大膽程度嚇窒一班觀眾之餘，在場的其他演員亦睇到喂哇鬼叫，郭柏妍都做到面紅紅，場面既尷尬又好笑，網民都話「擺明益丁子朗」！
訪問口窒窒否認戀情
二人的緋聞越傳越烈，傳媒亦當然不會放過採訪機會。二人不止一次在宣傳劇集的場合上，共同接受傳媒的採訪，惟當每次被問到戀情時，雙方均會異口同聲即時否認，亦不時出現口窒窒的情況，看似十分緊張。曾經被問及二人發展機會時，郭柏妍就表示：「我哋都係做嘢先。啱啱開工又第一次拍打戲，自己都係解讀中、努力中。」
而丁子朗則坦言緋聞傳出後會影響拍戲，直指：「驚呀，係呀係呀…坦白講我哋真係暫時工作為先，因為而家戲份比較多，同埋我哋場口比較複雜啲，大家角色都唔係咁簡單，又有打戲，自己都未處理到，真係冇時間再去諗其他嘢。」而近日丁子朗北上參加《亞洲超星團》，以長文抒發感受，郭柏妍並未有畀Like，更引來兩人已分手的傳聞。
睇埋郭柏妍靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！