郭柏妍孖緋聞男友丁子朗合體尷尬被問分手傳聞 以4字形容二人關係

郭柏妍與丁子朗這對緋聞男女日前在TVB節目巡禮活動上，為劇集《奪命提示》合體受訪，期間TVB娛樂台亦有訪問二人，更特別問到郭柏妍甜笑收花及與丁子朗分手的傳聞，二人雖然一一回應，但就表現尷尬，最後郭柏妍更以4字來總結二人關係！