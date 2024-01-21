郭柏妍開腔回應與人氣歌手拍拖緋聞 IG多次PO相令緋聞升溫

現年26歲的郭柏妍（Rosita）是TVB新一代上位小花，近日在《飛常日誌》中靚爆登場，人氣再次急升。去年曾經同一起合作過《下流上車族》的丁子朗傳出緋聞，不過原來郭柏妍早已「移情別戀」，戀上香港人氣歌手！