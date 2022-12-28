郭柏妍 芊芊

郭柏妍食住「芊芊」勢頭開YouTube 分享拍攝秘辛 直認非首選執二攤演出

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有份參演TVB台慶劇《下流上車族》的港姐郭柏妍（Rosita），憑於劇中飾演「車芊芊」一角而人氣急升，今年更因該色競逐入圍台慶「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」及「最受歡迎電視女角」3個項目爭獎，郭柏妍趁「芊芊」熱潮仍在，近日特別開YouTube頻道，分享更多《下流上車族》的拍攝秘辛，包括當初自己最初不獲選芊芊一角，只是執二攤演出！

郭柏妍爭贏長腿蘇皓兒 興奮失而復得

2020年港姐季軍郭柏妍近日於YouTube開個人頻道，並上載首條影片《下流上車族Q&A》，於首條影片中郭柏妍公開自己拍攝《下流上車族》「車芊芊」一角的感受。其實之前一直有傳郭柏妍是執二攤演出芊芊，角色本來屬意同樣長腿的蘇皓兒（Chloe）出演，但因Chloe演技未如理想而突然被撤換，才由她頂上，難怪郭柏妍於片中第一個回應的問題，就是首次收到《下流上車族》的劇本的興奮感受：「因為我冇見過劇本上會有咁多我個名，全部都係芊芊…。因為之前收嘅劇本都係要揭好耐先搵到我自己，感覺又驚又喜，因為場場都有我！」怎料事情發展卻充滿跌宕！因為郭柏妍獲通知未能演出「車芊芊」：「我知道都有幾個人選可以畀監製揀，亦唔知會唔會中，所以都幾緊張，後來試完鏡後經理人同講嗰邊話唔使喇。」但當郭柏妍已有心理準備演不到此角，豈料事隔一天經理人又跟她說：「佢哋搵番你做，當時我真係好開心，因為我知道呢個機會好難得。」

郭柏妍 芊芊 郭柏妍最初知道監製揀咗第二個後十分失望
郭柏妍最初知道監製揀咗第二個後十分失望（圖片來源：[email protected]@rositakpyy）
郭柏妍 芊芊 好開心失而復得
好開心失而復得（圖片來源：[email protected]@rositakpyy）
郭柏妍 芊芊 郭柏妍
郭柏妍見到劇本入面芊芊有好多戲份，大為興奮（圖片來源：[email protected]
郭柏妍 芊芊 芊芊角色原本屬意蘇皓兒
芊芊角色原本屬意蘇皓兒（圖片來源：[email protected]_so）

難忘踩板經常PK殯儀館練女僕舞

郭柏妍又於分享了兩件難忘，包括於劇中因角色需要應付不少踩滑板場面：「其中一幕踩滑板，要着住OL衫，然後要一邊踩滑板，一邊派傳單畀男跑友，我又冇著鞋，加埋要講對白，又驚個咪跌啦，所以我都幾surprise還原到劇本想我講嘅嘢。」並稱自己只跟老師學了一個月三至四課踩板便要上陣拍攝，而拍攝的傷口除有化妝外，還有很多是真傷，所以落妝時超痛！另外，她還透露另一件難忘事是8號風球時去學女僕舞，因為拍攝現場經常要等roll機開拍，所以郭柏妍就趁空閒把握時間練習：「我好記得自己喺殯儀館跳女僕，每一個工作人員行過都會喺度笑，所以就覺得好搞笑。」

郭柏妍 芊芊 郭柏妍試過於殯儀館等開拍期間不斷練女僕舞
郭柏妍試過於殯儀館等開拍期間不斷練女僕舞（圖片來源：[email protected]@rositakpyy）
郭柏妍 芊芊 郭柏妍的女僕造型大為可愛
郭柏妍的女僕造型大為可愛（圖片來源：[email protected]
郭柏妍 芊芊 郭柏妍為角色苦練踩板一個月，更經常PK（圖片來源：TVB《下流上車族》劇照
郭柏妍為角色苦練踩板一個月，更經常PK（圖片來源：TVB《下流上車族》劇照

江美儀吹頭戲釋前嫌 讚效果感動

至於郭柏妍也有分享於劇中跟「父親」林敏驄及「母親」江美儀的對手戲，包括有一幕林敏驄到她的新家看看女兒生活過得怎樣：「呢場戲係一鏡到底，同埋好帶到畀大家睇我同daddy之間嘅父女情，自己好鐘意同深刻。」至於她在劇中與江美儀飾演母女，初時並不明白媽咪為何那麼想買樓，母女更因此經常爭執：「有場佢幫我吹頭，之後我哋傾完冰釋前嫌，呢場我都好鐘意，而且美儀姐又好戲，啟發我好多，令到出嚟好感動。」

郭柏妍 芊芊 郭柏妍親口話同林敏驄嘅一鏡到底講父女情嘅場口好難忘
郭柏妍親口話同林敏驄嘅一鏡到底講父女情嘅場口好難忘（圖片來源：[email protected]@rositakpyy）
郭柏妍 芊芊 郭柏妍讚賞江美儀著黑絲好睇之外，又話呢場吹頭戲份凸顯到母女情
郭柏妍讚賞江美儀著黑絲好睇之外，又話呢場吹頭戲份凸顯到母女情（圖片來源：[email protected]@rositakpyy）
郭柏妍 芊芊 郭柏妍希望原班人馬可以有機會再度上陣演出《下流上車族》第二季！
郭柏妍希望原班人馬可以有機會再度上陣演出《下流上車族》第二季！（圖片來源：[email protected]

爆羅毓儀年紀大反而做阿妹

「車芊芊」令郭柏妍人氣急升，日前更獲頒「Yahoo搜尋人氣大獎」中人氣急星獎，郭柏妍被問到於街上可否叫她「車芊芊」時就說：「梗係得啦，套劇出咗街之後我真係好開心好多人叫我芊芊，冇諗過大家真係會留意到《下流上車族》呢套劇，因為呢套劇都係我第一套咁重戲份嘅角色！」之後又指25歲的自己演出劇集資歷始終比較淺，最搞笑將是26歲飾演她妹妹蔓蔓的羅毓儀做比較：「就算係妹妹蔓蔓，其實年資都比我深，年紀都比我大，好多人都話睇唔出囉！」郭柏妍更希望《下流上車族》能開第二季，並以原班人馬上陣演出。

郭柏妍 芊芊 郭柏妍指自己年資淺，更指演妹妹的羅毓儀比她年紀更大
郭柏妍指自己年資淺，更指演妹妹的羅毓儀比她年紀更大（圖片來源：[email protected]@rositakpyy）
郭柏妍 芊芊 獲無綫力捧的郭柏妍於早前的「Yahoo搜尋人氣大獎」頒獎禮中奪得人氣急星獎
獲無綫力捧的郭柏妍於早前的「Yahoo搜尋人氣大獎」頒獎禮中奪得人氣急星獎（圖片來源：[email protected]

郭柏妍YouTube頻道《下流上車族Q&A》影片

郭柏妍起底 重溫入行後精彩演出

郭柏妍於2020年因參選香港小姐並奪得季軍而入行，當時因甜美外表而被封「港版周子瑜」，入行後演繹不同角色，可算機會多多。

郭柏妍 芊芊 蘇皓兒 郭柏妍眼大大仙氣十足，仲係高學歷港姐。
郭柏妍眼大大仙氣十足，仲係高學歷港姐。（圖片來源：[email protected]

因2個原因報名參選港姐獲季軍

2020年郭柏妍23歲，以更廣泛學習和多認識新朋友為由，報名參加《2020年香港小姐競選》。她曾接受訪問提過自己小時候很貪玩，很喜歡玩鬼屋、過山車等機動遊戲，但長大後她大多時間都留在家中，性格變得比較安靜，較少和朋友外出，直到參選港姐之後，才又變回大膽。她坦言自己因為沒有相關的演藝工作經驗，所以一開始都不太習慣望住鏡頭，但隨著參選的過程，慢慢便開始適應鏡頭。她希望在工作上可以獲得多方面的發展，找出自己的長處。

郭柏妍因為長相甜美，而且回應問題時謙虛有禮，而被網民一致好評，參選港姐時已被形容為「港版子瑜」，甚至被視為熱門。她最後獲得季軍並且加入TVB。

郭柏妍 芊芊 白色強人2 郭柏妍是2020年度的港姐季軍。
郭柏妍是2020年度的港姐季軍。（圖片來源：TVB《2020年香港小姐競選》截圖）
郭柏妍 芊芊 白色強人2 參選港姐時郭柏妍已被封為「港版子瑜」。
參選港姐時郭柏妍已被封為「港版子瑜」。（圖片來源：TVB《2020年香港小姐競選》截圖）
郭柏妍 芊芊 白色強人2 郭柏妍
郭柏妍小時候曾學過跳舞。（圖片來源：[email protected] USA Official）
郭柏妍 芊芊 白色強人2 郭柏妍
她自言細個時比較大膽。（圖片來源：[email protected] USA Official）

雙生陌生人｜郭柏妍戴假金髮變身小野貓

郭柏妍在早前播畢的劇集《雙生陌生人》中，亦曾以金髮女郎形象示人，令人眼前一亮。劇中她穿上Deep V裝大跳鋼管舞，突破她選港姐入行以來的斯文形象，原來她只用3個小時去練習鋼管舞。

郭柏妍 芊芊 白色強人2 這次跳鋼管舞的戲份，是郭柏妍首次在幕前的性感演出。
這次跳鋼管舞的戲份，是郭柏妍首次在幕前的性感演出。（圖片來源：TVB《雙生陌生人》截圖）
郭柏妍 芊芊 白色強人2 當中有大露背。
當中有大露背。（圖片來源：TVB《雙生陌生人》截圖）
郭柏妍 芊芊 郭柏妍將自己練習鋼管舞的片段放上網
郭柏妍將自己練習鋼管舞的片段放上網（圖片來源：[email protected]

郭柏妍在劇集《青春不要臉》中憑「陽光妹」清純 Image 贏盡關注，雖然只有幾秒鏡頭，但手上拎住一盒檸檬茶邊行邊飲的郭柏妍，成功重現經典陽光檸檬茶廣告中的學生妹形象，獲網民大讚「令人眼前一亮」、「好有初戀Feel」、「散發青春氣息」、「好pure好true」、「好有仙氣」、「好可愛」。

郭柏妍 芊芊 蘇皓兒 郭柏妍po出自己拍攝時的花絮照。
郭柏妍在《青春不要臉》扮陽光妹。（圖片來源：[email protected]
郭柏妍 芊芊 白色強人2 呢幕回眸一笑好有初戀嘅感覺！
曾經在《青春不要臉》扮演陽光學生妹，亦獲讚又pure又true。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

文武雙全 港大碩士畢業

郭柏妍在中學時期便是步操樂團成員，並曾在「香港步操樂團公開賽」中，獲得2011年度銀獎及2012年度金獎。除此之外，她又曾代表學校多次參與學界游泳比賽並打入八強，及在香港學校朗誦節取得中五級女子粵語詩詞獨誦優異獎。中學畢業後，她曾就讀於香港高等教育科技學院的食品安全學科，並畢業於香港大學食物安全管理碩士課程。

郭柏妍 芊芊 白色強人2 郭柏妍
小時候的郭柏妍。（圖片來源：[email protected]
郭柏妍 芊芊 白色強人2 最近正密密拍劇的郭柏妍，話要度到期先可以參加到《飛越木人巷》。
郭柏妍係學界游泳健將。（圖片來源：[email protected]
郭柏妍 芊芊 白色強人2 郭柏妍加入TVB未夠一年已拍過《白色強人II》、《青春不要臉》等劇集，有不少發揮機會。
曾多次代表學校參加學界泳賽，並打入八強。（圖片來源：[email protected]

自爆A0從未拍過拖 公開5個擇偶條件

郭柏妍亦曾自爆自己A0，原因是身邊少有異性朋友，而且大學讀書的時候，女同學都比較多，所以便好難識到異性，又曾在《#後生仔傾吓偈》中坦言雖然有男性追求，但是因為不合適，所以未有進一步發展。

她指自己的心儀對象是要比她高，而且要健談、開朗、風趣和上進的人，余德丞就是其理想對象，又指自己不是一見鍾情的類型，而是要經過相處才會在一起。可是最後她強調拍拖暫時不是自己首要的選擇，而是現今的演藝工作，因為演藝工作是自己鍾意做的事情。

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郭柏妍指自己身邊一直較少有異性朋友。（圖片來源：[email protected] USA Official）
郭柏妍 芊芊 白色強人2 郭柏妍
她的目標由原來的學業變成事業，拍拖只屬次要。（圖片來源：[email protected] USA Official）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]@rositakpyy、[email protected]

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