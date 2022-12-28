郭柏妍食住「芊芊」勢頭開YouTube 分享拍攝秘辛 直認非首選執二攤演出

有份參演TVB台慶劇《下流上車族》的港姐郭柏妍（Rosita），憑於劇中飾演「車芊芊」一角而人氣急升，今年更因該色競逐入圍台慶「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」及「最受歡迎電視女角」3個項目爭獎，郭柏妍趁「芊芊」熱潮仍在，近日特別開YouTube頻道，分享更多《下流上車族》的拍攝秘辛，包括當初自己最初不獲選芊芊一角，只是執二攤演出！