郭柏妍食住「芊芊」勢頭開YouTube 分享拍攝秘辛 直認非首選執二攤演出
郭柏妍爭贏長腿蘇皓兒 興奮失而復得
2020年港姐季軍郭柏妍近日於YouTube開個人頻道，並上載首條影片《下流上車族Q&A》，於首條影片中郭柏妍公開自己拍攝《下流上車族》「車芊芊」一角的感受。其實之前一直有傳郭柏妍是執二攤演出芊芊，角色本來屬意同樣長腿的蘇皓兒（Chloe）出演，但因Chloe演技未如理想而突然被撤換，才由她頂上，難怪郭柏妍於片中第一個回應的問題，就是首次收到《下流上車族》的劇本的興奮感受：「因為我冇見過劇本上會有咁多我個名，全部都係芊芊…。因為之前收嘅劇本都係要揭好耐先搵到我自己，感覺又驚又喜，因為場場都有我！」怎料事情發展卻充滿跌宕！因為郭柏妍獲通知未能演出「車芊芊」：「我知道都有幾個人選可以畀監製揀，亦唔知會唔會中，所以都幾緊張，後來試完鏡後經理人同講嗰邊話唔使喇。」但當郭柏妍已有心理準備演不到此角，豈料事隔一天經理人又跟她說：「佢哋搵番你做，當時我真係好開心，因為我知道呢個機會好難得。」
難忘踩板經常PK殯儀館練女僕舞
郭柏妍又於分享了兩件難忘，包括於劇中因角色需要應付不少踩滑板場面：「其中一幕踩滑板，要着住OL衫，然後要一邊踩滑板，一邊派傳單畀男跑友，我又冇著鞋，加埋要講對白，又驚個咪跌啦，所以我都幾surprise還原到劇本想我講嘅嘢。」並稱自己只跟老師學了一個月三至四課踩板便要上陣拍攝，而拍攝的傷口除有化妝外，還有很多是真傷，所以落妝時超痛！另外，她還透露另一件難忘事是8號風球時去學女僕舞，因為拍攝現場經常要等roll機開拍，所以郭柏妍就趁空閒把握時間練習：「我好記得自己喺殯儀館跳女僕，每一個工作人員行過都會喺度笑，所以就覺得好搞笑。」
江美儀吹頭戲釋前嫌 讚效果感動
至於郭柏妍也有分享於劇中跟「父親」林敏驄及「母親」江美儀的對手戲，包括有一幕林敏驄到她的新家看看女兒生活過得怎樣：「呢場戲係一鏡到底，同埋好帶到畀大家睇我同daddy之間嘅父女情，自己好鐘意同深刻。」至於她在劇中與江美儀飾演母女，初時並不明白媽咪為何那麼想買樓，母女更因此經常爭執：「有場佢幫我吹頭，之後我哋傾完冰釋前嫌，呢場我都好鐘意，而且美儀姐又好戲，啟發我好多，令到出嚟好感動。」
爆羅毓儀年紀大反而做阿妹
「車芊芊」令郭柏妍人氣急升，日前更獲頒「Yahoo搜尋人氣大獎」中人氣急星獎，郭柏妍被問到於街上可否叫她「車芊芊」時就說：「梗係得啦，套劇出咗街之後我真係好開心好多人叫我芊芊，冇諗過大家真係會留意到《下流上車族》呢套劇，因為呢套劇都係我第一套咁重戲份嘅角色！」之後又指25歲的自己演出劇集資歷始終比較淺，最搞笑將是26歲飾演她妹妹蔓蔓的羅毓儀做比較：「就算係妹妹蔓蔓，其實年資都比我深，年紀都比我大，好多人都話睇唔出囉！」郭柏妍更希望《下流上車族》能開第二季，並以原班人馬上陣演出。
郭柏妍YouTube頻道《下流上車族Q&A》影片
郭柏妍起底 重溫入行後精彩演出
郭柏妍於2020年因參選香港小姐並奪得季軍而入行，當時因甜美外表而被封「港版周子瑜」，入行後演繹不同角色，可算機會多多。
因2個原因報名參選港姐獲季軍
2020年郭柏妍23歲，以更廣泛學習和多認識新朋友為由，報名參加《2020年香港小姐競選》。她曾接受訪問提過自己小時候很貪玩，很喜歡玩鬼屋、過山車等機動遊戲，但長大後她大多時間都留在家中，性格變得比較安靜，較少和朋友外出，直到參選港姐之後，才又變回大膽。她坦言自己因為沒有相關的演藝工作經驗，所以一開始都不太習慣望住鏡頭，但隨著參選的過程，慢慢便開始適應鏡頭。她希望在工作上可以獲得多方面的發展，找出自己的長處。
郭柏妍因為長相甜美，而且回應問題時謙虛有禮，而被網民一致好評，參選港姐時已被形容為「港版子瑜」，甚至被視為熱門。她最後獲得季軍並且加入TVB。
雙生陌生人｜郭柏妍戴假金髮變身小野貓
郭柏妍在早前播畢的劇集《雙生陌生人》中，亦曾以金髮女郎形象示人，令人眼前一亮。劇中她穿上Deep V裝大跳鋼管舞，突破她選港姐入行以來的斯文形象，原來她只用3個小時去練習鋼管舞。
郭柏妍在劇集《青春不要臉》中憑「陽光妹」清純 Image 贏盡關注，雖然只有幾秒鏡頭，但手上拎住一盒檸檬茶邊行邊飲的郭柏妍，成功重現經典陽光檸檬茶廣告中的學生妹形象，獲網民大讚「令人眼前一亮」、「好有初戀Feel」、「散發青春氣息」、「好pure好true」、「好有仙氣」、「好可愛」。
文武雙全 港大碩士畢業
郭柏妍在中學時期便是步操樂團成員，並曾在「香港步操樂團公開賽」中，獲得2011年度銀獎及2012年度金獎。除此之外，她又曾代表學校多次參與學界游泳比賽並打入八強，及在香港學校朗誦節取得中五級女子粵語詩詞獨誦優異獎。中學畢業後，她曾就讀於香港高等教育科技學院的食品安全學科，並畢業於香港大學食物安全管理碩士課程。
自爆A0從未拍過拖 公開5個擇偶條件
郭柏妍亦曾自爆自己A0，原因是身邊少有異性朋友，而且大學讀書的時候，女同學都比較多，所以便好難識到異性，又曾在《#後生仔傾吓偈》中坦言雖然有男性追求，但是因為不合適，所以未有進一步發展。
她指自己的心儀對象是要比她高，而且要健談、開朗、風趣和上進的人，余德丞就是其理想對象，又指自己不是一見鍾情的類型，而是要經過相處才會在一起。可是最後她強調拍拖暫時不是自己首要的選擇，而是現今的演藝工作，因為演藝工作是自己鍾意做的事情。
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