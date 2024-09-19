郭柏妍駁髮現身港姐紅地毯獲激讚 網民：長髮真係顏值巔峰！
廣告
26歲郭柏妍（Rosita）2020年參選港姐入行，4年來都keep住長髮造型示人，仙氣爆棚嘅靚樣更俘虜唔少網民嘅心！不過郭柏妍年初就為拍劇剪去一頭秀髮，令唔少網民都表示十分驚喜！最近郭柏妍現身《2024香港小姐競選》紅地毯時，就驚喜以長髮造型現身，令唔少網民like爆讚Rosita重回顏值巔峰！
郭柏妍長髮造型重回顏值巔峰
郭柏妍日前現身2024港姐競選嘅紅地毯時除咗fit爆登場外，將頭髮從耳下駁到胸前長度現身嘅郭柏妍更引起唔少網民關注，仲紛紛留言激讚女神重回顏值巔峰：「終於又見到長髮Rosita！真的好漂亮」「雖然短髮也好看，但還是長髮更仙氣」「長髮真係顏值巔峰」「希望keep返長髮！」「再選多次都冇得輸！」
郭柏妍為新劇告別仙氣長髮
郭柏妍今年3月因拍攝新劇《麻雀樂團》，將入行4年以來嘅長髮剪走，更短到耳下長度，令唔少網民都超級驚喜！郭柏妍剪短頭髮後曾於訪問中大談感受，除咗透露自己對上一次剪短已經係4歲嘅時候，今次剪短嘅原因則係：「試造型後覺得呢個角色會較適合短髮」因此就決心告別留咗多年嘅長髮！
撰文：東方新地圖片來源：ig@rositakpyy