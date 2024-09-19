郭柏妍駁髮現身港姐紅地毯獲激讚 網民：長髮真係顏值巔峰！

26歲郭柏妍（Rosita）2020年參選港姐入行，4年來都keep住長髮造型示人，仙氣爆棚嘅靚樣更俘虜唔少網民嘅心！不過郭柏妍年初就為拍劇剪去一頭秀髮，令唔少網民都表示十分驚喜！最近郭柏妍現身《2024香港小姐競選》紅地毯時，就驚喜以長髮造型現身，令唔少網民like爆讚Rosita重回顏值巔峰！

