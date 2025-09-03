27歲郭柏妍港姐決賽夜戰衣超貼身！｜鏡頭後突變「遊魂港姐」畫面曝光勁搞笑

日前本年度香港小姐決賽夜，27歲的郭柏妍（Rosita）以一身閃鑽吊帶晚裝震撼登場，極度貼身的剪裁將其S型火辣身材表露無遺，瞬間成為全場焦點！正當大家驚艷於她的女神氣場時，她轉頭竟在後台大解放，與好友拍片盡顯搞笑一面，究竟私底下的她有多反差？

港姐決賽夜 郭柏妍閃鑽戰衣搶盡風頭

日前一眾往屆港姐盛裝出席決賽，當中郭柏妍的打扮可謂艷壓群芳。她身穿的閃鑽吊帶晚裝，在燈光下閃閃發光，極具氣勢。更吸睛的是，晚裝的貼身剪裁設計，完美勾勒出她零贅肉的纖腰及豐滿上圍，S型曲線一覽無遺，盡顯苦練多時的完美體態。當晚郭柏妍無論在台下或鏡頭前都散發著自信魅力，成功搶佔了傳媒和觀眾的目光，成為當晚最矚目的焦點之一。

郭柏妍拋開女神包袱 孖黃嘉雯拍片自嘲「專注力得3秒」

在華麗的戰衣之下，郭柏妍原來藏著幽默的靈魂。在決賽後台，她與2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）合拍了一條名為「當你朋友的專注力只有3秒」的搞笑短片。影片中，郭柏妍全程扮演一位思想飄忽、經常沉醉在自己世界的「遊魂」少女，而身旁的黃嘉雯則化身「現實糾察隊」，不斷出手將她拉回現實。二人可愛又搞怪的表情互動充滿火花，影片一出即在社交平台收穫大量讚好，展現出她們私下玩得又貼地的一面。

網民洗版激讚：又靚又玩得！

郭柏妍這次性感與搞笑兼備的形象，引來網民一面倒的讚賞，不少粉絲湧入其社交平台留言洗版！大部分網民都將焦點放在其火辣身材上，大讚：「Rosita真係好靚，條裙好襯佢！」、「身材好到不得了，S型曲線太屈機！」、「女神降臨！」。同時，她與黃嘉雯的搞笑影片亦引起熱議，網民紛紛表示有驚喜：「估唔到佢私底下咁玩得，條片好好笑！」、「女神都有咁搞笑嘅一面，反差萌好可愛！」、「同黃嘉雯個組合好有火花！求再合作！」。

