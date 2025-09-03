27歲郭柏妍港姐決賽夜戰衣超貼身！｜鏡頭後突變「遊魂港姐」畫面曝光勁搞笑

日前本年度香港小姐決賽夜，27歲的郭柏妍（Rosita）以一身閃鑽吊帶晚裝震撼登場，極度貼身的剪裁將其S型火辣身材表露無遺，瞬間成為全場焦點！正當大家驚艷於她的女神氣場時，她轉頭竟在後台大解放，與好友拍片盡顯搞笑一面，究竟私底下的她有多反差？